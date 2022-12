Como a Bitcoin pode escalar

Apoie o 247

Bitcoin que é negociável via bitcoin up - depende do blockchain para processar pagamentos e atualmente processa cerca de 7 a 10 transações por segundo. No entanto, isso quase não é suficiente para atender às necessidades das quase 8 bilhões de pessoas em todo o mundo que a Bitcoin visa atingir. A escalabilidade continua sendo um problema significativo na Bitcoin devido à crescente demanda do mercado e ao volume de transações.

A blockchain da Bitcoin só pode processar de 7 a 10 transações por segundo porque os blocos são criados a cada dez minutos, em média. Vários usuários da Bitcoin propuseram várias sugestões para corrigir o problema de escalabilidade de maneira a aumentar a velocidade e o número de transações processadas na rede. As seguintes são algumas das melhores formas de escalonar a rede Bitcoin.

Escalando a Blockchain

O inventor da Bitcoin, Satoshi Nakamoto, estabeleceu o intervalo de 10 minutos entre blocos, que provavelmente não mudará no futuro. Entretanto, eles mudaram várias vezes o limite do tamanho de cada bloco. Em 2010, o inventor da Bitcoin estabeleceu que nenhum bloco deveria exceder 1MB de tamanho.

Esse limite foi posteriormente aumentado para 4MB, cortesia da atualização do SegWit, mas a maioria dos blocos Bitcoin ainda contém apenas cerca de 1,3MB de dados. A melhoria se espalhou constantemente pela rede, aumentando a capacidade de transação e reduzindo as taxas.

Os criadores da Bitcoin estabeleceram esses limites para evitar que o tamanho da blockchain cresça muito rapidamente. Portanto, não é provável que eles mudem tão cedo. Assim, o dimensionamento da blockchain Bitcoin deve enfatizar a redução dos dados necessários nas transações. Por exemplo, a atualização Taproot introduziu transações mais eficientes para ocupar menos espaço em um bloco.

As assinaturas Schnorr proporcionam uma forma de consolidar os dados de assinatura, reduzindo o espaço que ocupa dentro de um bloco Bitcoin. Além disso, ela contribui de forma significativa para aumentar a privacidade. A combinação de assinaturas Schnorr e SegWit poderia permitir que a rede processasse mais transações rapidamente sem alterar o limite de tamanho do bloco.

Soluções de escalonamento em camadas

As melhorias de eficiência podem não fornecer uma solução abrangente para o escalonamento da Bitcoin, mas podem proporcionar benefícios incrementais significativos. Soluções de escalonamento em camadas oferecem métodos adicionais para transferir Bitcoin. Uma camada é uma rede diferente da blockchain da Bitcoin, permitindo aos usuários transacionar a Bitcoin. Elas permitem que as transações representem ou liquidem pagamentos maiores em lotes.

Soluções de escalas em camadas podem ajudar plataformas de criptomoedas, que normalmente processam volumes de transações maiores para aumentar a eficiência. As camadas se conectam à blockchain da Bitcoin mas não transmitem todas as transações para a rede distribuída. A capacidade de liquidar pagamentos maiores de Bitcoin em lotes facilita o processamento rápido das transações e a redução das taxas.

A Lightning Network

A Lightning Network (LN) é sem dúvida a camada mais proeminente no topo da tecnologia blockchain da Bitcoin. Ela facilita os micropagamentos, e pequenas transações diárias são consideradas menos econômicas para a blockchain. A Lightning Network garante pagamentos instantâneos e gratuitos ou quase gratuitos entre as partes.

A LN possui canais dedicados, abertos e fechados, utilizando transações Bitcoin comuns e a blockchain. Um usuário de Bitcoin pode executar muitas transações instantâneas uma vez que a pista esteja aberta.

A Liquid Network

Algumas camadas dependem de blockchains independentes em vez da tecnologia subjacente da Bitcoin. A blockchain da Liquid Network é semelhante à da Bitcoin, mas entidades diferentes e não descentralizadas a governam inteiramente. Isso lhe permite garantir uma liquidação rápida dos pagamentos e taxas reduzidas. No entanto, a Liquid Network utiliza vários tokens para representar a verdadeira Bitcoin transacionada pelos usuários.

O aprimoramento da funcionalidade escalável é fundamental para liberar o potencial da Bitcoin e sua tecnologia de blockchain subjacente à medida que sua adoção em massa continua em todo o mundo. Especialistas recomendam a construção de camadas adicionais sobre a Bitcoin para facilitar transações Bitcoin sem interrupção, instantâneas e de baixo custo. Outras melhorias no protocolo Bitcoin e novas camadas inovadoras acabariam por suportar bilhões de transações diárias de Bitcoin, incluindo pequenos micropagamentos e transferências internacionais de dinheiro.

