Como a insônia afeta a saúde

Muitas condições podem afetar sua saúde e dificultar sua rotina. Nem sempre é fácil detectar o que está causando problemas e impedindo que as atividades do dia sejam realizadas da melhor forma.

O organismo humano não consegue se manter plenamente saudável sem uma boa noite de sono. O ideal é que um adulto durma entre 7 e 8 horas por dia, a fim de que possa acordar bem disposto para realizar as atividades do cotidiano. Quem sofre de insônia, ao acordar depois de uma noite mal dormida, costuma se sentir mais cansado do que estava antes de se deitar. Desta forma, a disposição para o dia fica comprometida. É muito comum que a pessoa que sofre com a ausência de sono procrastine os compromissos e atividades, já que ela acorda sem energia suficiente para gastar no decorrer das horas. A frequência de noites mal dormidas também afeta a concentração e a memória, levando trabalhadores a terem dificuldade em concluir demandas de suas funções. Você pode ver mais informações neste guia para dormir melhor.

Outro problema decorrente da insônia é a perda de atenção e demora do corpo em responder a um estímulo. Significa que o corpo levará mais tempo para perceber uma situação. Um exemplo seria o de um objeto lançado na direção de alguém. Caso a pessoa esteja com a atenção e os reflexos comprometidos, ela provavelmente não reagirá a tempo de desviar do objeto lançado.

A ausência de um descanso adequado também pode gerar aumento de peso e a procura por alimentos mais calóricos e com grande quantidade de carboidratos. O corpo entende que necessita de energia extra, pois a insônia não está permitindo o restabelecimento ideal. A questão é que a digestão de muitos carboidratos e calorias exige um esforço do organismo, que ficará mais lento e pode ocasionar o aumento de peso.

Muitos cientistas têm pesquisado sobre a influência da pandemia da COVID-19 na rotina de sono. Há relatos de pessoas que passaram a sofrer com insônia e cansaço prolongado, após serem acometidas pela doença. Um estudo da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, apontou que a maioria das pessoas que se recuperaram da COVID-19 tiveram como sequela problemas de sono ou cansaço intenso. Dos 962 pacientes da pesquisa, 67,2% revelaram ter fadiga moderada, enquanto 21,8% enfrentam fadiga severa. Ainda neste estudo, 41,3% disseram ter distúrbios moderados de sono e outros 8% afirmaram conviver com graves distúrbios de sono.

Ainda não se sabe ao certo todas as complicações e sequelas decorrentes do coronavírus. Porém, a pesquisa da Cleveland Clinic é essencial para que se dê mais atenção à insônia. É possível conferir dicas que auxiliem a ter uma noite bem dormida. Se o caso já estiver ocorrendo há bastante tempo, vale a pena procurar ajuda médica.

A falta de sono compromete todo o cotidiano de uma pessoa, sua memória, reflexos e hábitos alimentares. O problema afeta a qualidade de vida e a disposição no cotidiano e, a longo prazo, ainda reduz a imunidade, deixando o caminho livre para que outras doenças acometam o indivíduo.

