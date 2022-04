Como ajustar sua rotina de vitaminas para o outono/inverno

Apoie o 247

Com a chegada do outono e inverno não é incomum que as pessoas comecem a sentir as mudanças do tempo – as novas estações trazem menos luz solar, dias e noites mais frias, e é o período que mais ocorrem doenças respiratórias como resfriados e gripes.

Não apenas isso, mas essa época do ano pode fazer com que o organismo sofra com falta de energia, de motivação e até cause depressão – alguns indivíduos são mais propensos a não se sentirem bem com os dias cinzentos, gelados e cheios de neblina. Mas não precisa ser assim.

Você pode preservar a sua saúde e ajudar o seu corpo a se manter energizado durante todas as estações, cuidando para que não falte as vitaminas e minerais necessários. Triptofano para dormir , vitamina D, vitamina C, complexo B e ômega-3 são alguns dos suplementos vitamínicos favoritos, que são ótimos para ajudá-lo a ficar em forma e saudável no outono/inverno. Saiba mais sobre eles.

Vitamina D

Não é novidade que níveis adequados de vitamina D são essenciais para a saúde. A ironia é que no inverno, quando as pessoas mais precisam de vitamina D, a maioria não recebe o suficiente, pois este composto é obtido principalmente através da exposição direta ao sol, e nos dias de inverno isso é muito mais difícil.

Na época mais fria do ano, as pessoas são expostas a mais infecções, pois passam mais tempo em ambientes fechados e menos tempo ao ar livre. Cansaço e indisposição são sinais que os seus níveis de vitamina D podem estar muito baixos. Para manter o status adequado desta substância nos mesmos níveis de verão, o ideal é tomar suplementos de vitamina D no inverno – a suplementação também pode ajudar a fortalecer seus ossos e aumentar os hormônios do bem-estar no cérebro. Além dos suplementos, a vitamina D também é encontrada em peixes gordurosos, como atum e sardinha, cogumelos e lácteos fortificados.

Suplemento de Triptofano

O transtorno afetivo sazonal (TAS) é um tipo de depressão na qual os sintomas são geralmente mais aparentes e mais graves durante o inverno. Seus sinais são os mesmos da depressão clássica e incluem aumento de apetite, desejo por carboidratos e ganho de peso. A causa exata da SAD não é totalmente compreendida, mas muitas vezes está ligada à exposição reduzida à luz solar durante os dias mais curtos de outono e inverno. A principal teoria é que a falta de luz solar pode impedir que uma parte do cérebro – chamada hipotálamo – funcione corretamente, o que pode afetar a produção de melatonina e de serotonina.

De fato, do ponto de vista biológico, a depressão é causada pelos baixos níveis de serotonina. Para suprir a falta desse hormônio, médicos e nutricionistas recomendam o suplemento de triptofano para dormir, um aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina, compostos que atuam no sistema nervoso e ajudam a regular o sono , o humor e o apetite, sendo usado no tratamento e na prevenção de depressão, ansiedade e insônia. Além disso, o triptofano ajuda a regular o relógio interno do corpo (ritmo circadiano), pois os níveis mais baixos de luz durante o inverno podem atrapalhar o seu relógio biológico e levar a sintomas de SAD.

Vitamina C

A vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico e aumenta a imunidade nos meses mais frios. Não só isso, mas reduz o estresse oxidativo e protege contra os radicais livres. Obter a dosagem diária necessária de vitamina C pode ajudar a reduzir os sintomas de resfriados e gripes. Este composto é essencial para o corpo durante todo o ano e, mesmo presente em muitos alimentos, tomar suplementos de vitamina C pode garantir que você esteja recebendo o suficiente durante o inverno.

Zinco

Embora a vitamina C seja geralmente a primeira linha de defesa a que as pessoas recorrem para apoiar seu sistema imunológico e afastar resfriados e vírus, o zinco também é um micronutriente essencial que pode ajudar a manter suas defesas imunológicas robustas e mantê-lo saudável durante todo o inverno.

Além de fortalecer o sistema imunológico, o zinco tem inúmeras funções fisiológicas importantes no corpo, ajudando na produção de enzimas, na cicatrização de feridas, na redução de risco de degeneração macular, acelerando a recuperação de resfriados, apenas para citar alguns. Como mineral essencial, o zinco deve ser consumido na dieta ou por meio de suplemento de zinco , pois o organismo não consegue produzi-lo sozinho.

Vitaminas do Complexo B

As vitaminas do complexo B ajudam o organismo a funcionar de forma eficiente e desempenha um papel vital na sua saúde geral, podendo promover o aumento de glóbulos vermelhos, melhorar os níveis de energia, garantir uma função cerebral saudável, ajudar na digestão e muito mais. Se você costuma se sentir lento e cansado durante o inverno, pode estar precisando de suplementação de vitaminas do complexo B.

Ômega-3

O ômega-3 é importante para a composição das membranas celulares, por isso é fundamental para manter todas as células do seu corpo saudáveis. Níveis saudáveis ​​de ácidos graxos ômega-3 trabalham para diminuir o risco de doenças e reduzir a inflamação. O ômega-3 ajuda na memória e no desempenho cerebral. A deficiência de ômega-3 pode levar à fadiga, pele ressecada, alterações de humor e depressão, que podem ser ainda piores durante o outono/inverno.

Probióticos

Os probióticos são fundamentais na digestão, aumentam a saúde intestinal e apoiam o sistema imunológico – nos meses mais frios isso é mais importante do que nunca. Os probióticos ajudam a rejuvenescer as bactérias boas no intestino, enquanto se livram do excesso de bactérias ruins.

Consumir probióticos é ainda mais importante no inverno. As bactérias boas presentes nos probióticos auxiliam no combate a infecções causadas por parasitas, vírus, leveduras e fungos. Embora a pesquisa sobre probióticos seja relativamente nova, mais e mais estudos estão mostrando que os probióticos ajudam a reduzir a incidência, gravidade e duração de resfriados e gripes.

Gengibre

O gengibre oferece muitos benefícios à saúde e é usado para fins medicinais há muitos anos. Conhecida por aliviar a náusea e acalmar o estômago, acredita-se que essa raiz tenha propriedades anti-inflamatórias e também pode ajudar a aliviar os sintomas de um resfriado comum ou gripe de inverno, bem como aliviar dores de cabeça. Além disso, suas propriedades termogênicas podem ajudá-lo a se aquecer e evitar calafrios. O gengibre pode ser consumido na forma de chá ou incorporado às sopas e caldos como tempero.

