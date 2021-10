Como as redes sociais podem influenciar a reputação de uma empresa?

Apoie o 247

Para aqueles que amam séries, é possível que já tenham visto ‘Black Mirror’ na plataforma de streaming online da Netflix. Uma das séries mais aclamadas das últimas décadas por ser realista enquanto usa, quase sempre, de um cenário futurista.

A série entra dentro dos mais diversos tópicos relacionados à relação do humano com a Internet, o celular, o computador e a tecnologia ao seu redor.

Um dos episódios mais comentados de qualquer série e de Black Mirror foi o chamado ‘Nosedive’.

Estreou em 2018 durante a terceira temporada da série e aplicou assuntos atuais usando de um mundo fictício onde tudo é muito como uma rede social na vida real. Porém, isso é ficção ou realidade?

No episódio, é possível ver uma obsessão criada com as curtidas e seguidores dentro de redes sociais. Seja qual for a preferência de alguém. Facebook, Twitter, Instagram, ou outra, é possível achar um ou ambos desses números em todos perfis das redes sociais. Esses são realmente importantes? Há diversas maneiras de abordar isso.

A vida real vs. a rede social

Como visto no episódio ‘Nosedive’ de Black Mirror, as pessoas começam a levar redes sociais como algo real. Isso é algo que realmente pode vir a afetar suas vidas. As curtidas e seguidores são tratados como pontos sociais que podem determinar o que uma pessoa obtém em sua vida. Uma casa, apartamento, carro, bolsa para faculdade, seja o que for, esses pontos sociais podem ganhar isso.

Tais pontos vão de 0 a 5 e a protagonista do episódio se encontra em 4.2, fazendo dela alguém comum. Logo, ela se torna obcecada com a oportunidade de popularidade. Mas a maior questão apresentada por esse episódio é a impossibilidade de agradar a todos ou sempre estar feliz.

Nesse ponto é possível entender como o episódio critica as ações atuais de pessoas em relação a rede social em suas vidas. Existe uma camada de mentira nos perfis de muitas pessoas no meio online, não há como estar sempre feliz, não expressar raiva ou sentimentos negativos e agradar a todos.

Como isso se aplica aos negócios

A maior questão desse episódio é fazer com que o telespectador se volte para seus hábitos online e mude-os. Não há uma razão para se preocupar com seguidores e curtidas. Pelo menos não quando um usuário tem apenas um perfil pessoal.

Quando se trata de um perfil de negócios, como uma loja online, é preciso perceber como a realidade mostrada em ‘Nosedive’ é um pouco mais verdadeira do que muitos acham.

Obter a popularidade por meio do ganho de seguidores, curtidas e visitas em sua página pode significar dinheiro e resultados para usuários donos de páginas de negócios.

Existem práticas focadas em obter resultados dentro das redes sociais sem a necessidade de um especialista em marketing digital, uma que pode ser mencionada é a prática de comprar curtidas Instagram . Essa é uma estratégia simples, mas que ajuda a impulsionar e aumentar o alcance dos influenciadores dentro dessa rede social.

Por que o marketing digital é tão importante?

Como a série Black Mirror evidência nas mais diversas maneiras em seus episódios, nós estamos cada vez mais conectados com a tecnologia e Internet nos dias de hoje. A verdade é que a maioria da população participa de um tipo de rede social ou usa um celular.

Portanto, pequenos negócios precisam se sobressair usando meios onlines. O marketing digital vem crescendo de forma exponencial por conta disso. Na última década, ele se tornou uma das áreas mais importantes de serviços no mundo todo.

O marketing digital visa obter resultados para um perfil, site ou página de negócios na web. Especialistas da área usam diversas técnicas como o uso de palavras chaves, imagens atrativas, textos interessantes, vídeos bem editados, uso de links e hashtags.

Por meio dessas técnicas, até as páginas de menor porte podem se sobressair e lucrar de certa forma. É possível obter resultados quando o marketing digital está envolvido. Porém, não é preciso ser um especialista para saber analisar aquilo que está em alta no mercado.

Conclusão

Séries como Black Mirror tentam fazer seu público pensar sobre sua vida e podem ser um pouco difíceis de digerir ou entender. Mas são muito importantes para que a mente de muitos seja aberta para o mundo em que vivemos.

A verdade é que curtidas e seguidores é algo essencial para quem deseja crescer seu negócio, porém não para quem tem um mero perfil pessoal. Há sempre uma necessidade de impor limites em si mesmo.