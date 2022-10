Como aumentar o alcance de suas publicações nas suas redes sociais

Apoie o 247

As redes sociais estão se tornando cada vez mais populares, e a partir disso é comum que a gente queira ter sempre o melhor resultado com elas em suas mais diversas funções, como posts, vídeos e até mesmo os stories disponíveis no Instagram, por exemplo. E pensando em te ajudar a melhorar o engajamento de modo geral, separamos dicas valiosas abaixo. Confira:

1. Teste novos tipos de conteúdo

Entender aquilo que os seus seguidores desejam ver é algo que demanda tempo e esforços, já que os testes são essenciais para entender os conteúdos com os quais eles reagem melhor, afinal é preciso entender o que querem ver, pois a partir disso terá melhores resultados quanto aos likes e visualizações.

Uma boa ideia é estabelecer possibilidades diferentes de conteúdos com os quais se identifica, e assim os dividir para que cada um seja trabalhado por uma semana, dessa maneira terá noção de engajamento em um mesmo espaço de tempo e poderá decidir o que tem funcionado melhor.

Além disso, é claro, a forma de transmitir o conteúdo também deve mudar a cada dia. Entre fotos, vídeos e stories, pode potencializar o contato com o seu público.

2. Aposte em vídeos curtos

Os vídeos curtos, com apenas poucos segundos e geralmente usando áudios já pertencentes ao Instagram, estão em alta. Chamados de Reels, a rede social tem investido na entrega desses conteúdos para popularizar essa que é uma de suas mais novas funcionalidades, portanto é uma boa maneira de ganhar likes, visualizações, mas também conquistar novos seguidores.

Para ter um engajamento ainda melhor com o uso dessa ferramenta, uma dica é fazer as edições no próprio Instagram e buscar por áudios que estão em alta, além de apostar em hashtag para reels que combinem com o seu conteúdo e também algumas gerais que contribuem para os reels atingirem números bem interessantes de visualizações.

Ah, dê também uma olhadinha nos melhores horários para postagem de acordo com seus seguidores, isso pode ser verificado no seu perfil e trará uma noção mais efetiva e personalizada do melhor momento para novas publicações no feed.

3. Use textos atrativos

Legendas atrativas também fazem a diferença e o melhor de tudo, de forma orgânica, sem que pareça algo tão intencional assim. Por isso, uma boa pedida é pensar em frases para fotos , frases para status e mensagens no geral que podem fazer parte das suas publicações e stories, gerando uma comunicação com quem te segue.

Assim, pode optar por opções que falem mais de si mesmo e dialoguem com as pessoas, com certeza é uma boa maneira de manter por perto um público que agrega ao seu conteúdo, já que a partir da identificação haverá com certeza um maior engajamento, melhorando seus resultados nas redes.

4. Crie uma identidade visual

Outra forma de ter mais likes e visualizações é deixar que o seu perfil se torne interessante graças a uma identidade visual que te traga um diferencial, assim ao verem seu conteúdo na aba do explorar, sentirão interesse em acessar o seu perfil e interagir com ele.

Por isso, é interessante seguir um padrão desde a edição das fotos até a confecção de capas para reels, pensando em títulos chamativos para eles que vão fazer os curiosos que acessarem o seu perfil, no mínimo, te trazer mais visualizações.

Pense também no tipo de conteúdo que você faz. Por exemplo, para humor as cores mais vibrantes tendem a dar certo, já no caso de quem leva conteúdos de moda ao Instagram, a neutralidade pode funcionar melhor. Nesse caso, os testes também são essenciais e você pode utilizar aplicativos de organização de feed, onde pode colocar as fotos para ver como ficarão antes de serem efetivamente postadas.

