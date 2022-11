Apoie o 247

O Instagram, quando foi lançado, era dedicado especialmente para o compartilhamento de fotos e vídeos.

E muito rapidamente se tornou uma das redes sociais mais populares do mundo, e hoje, vai muito além do compartilhamento de conteúdo visual.

Não é por acaso que diversas marcas e empresas divulgam seus negócios na plataforma, e os profissionais de saúde não ficaram de fora.

Isso ficou muito evidente durante a pandemia, já que as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde .

Por isso, o Instagram é um excelente canal, não somente para divulgar posts informativos e preventivos, mas principalmente para atrair mais pacientes.

Então, se você é um médico e ainda não tem um perfil no Instagram, continue a leitura e descubra como criar um perfil médico de sucesso!

Como criar um perfil médico de sucesso no Instagram?

Para você criar um perfil médico de sucesso no Instagram, é essencial conhecer um pouco de estratégia de marketing médico, pois é assim que você vai atrair mais pacientes e trazer mais visibilidade para o seu consultório.

Por isso, separamos aqui algumas dicas para que sua conta no Instagram seja um sucesso:

1.Sua Bio

A sua bio no Instagram deve ter 150 caracteres. Por isso, seja breve e conciso. Essa bio deve expressar quem você é, sua especialidade e porque é importante.

Veja algumas dicas:

Utilize sua voz, ou seja, seja verdadeiro;

Inclua hashtags, pois como são “clicáveis”, é uma excelente maneira de mostrar seu conteúdo;

Coloque emojis.

Seja a pessoa acessando o seu perfil do seu smartphone, tablet ou notebook pequeno , ela deve ter a sensação de que você é real.

Por isso é tão importante passar somente informações verdadeiras.

2.Poste regularmente

Se você deseja aumentar suas chances de ser sempre visto, isso será impossível sem compartilhar frequentemente postagens.

As estatísticas mostram que as pessoas compartilham, em média, 1,5 postagens por dia. Isso não significa que você deve publicar mais ou menos da média.

Essa média consiste em entender em qual velocidade as pessoas veem novos posts. Portanto, você deve manter um certo ritmo para não passar despercebido.

Existem duas estratégias:

Publicar mais que a média. Dessa forma, você aumenta seguidores do Instagram , mas talvez a taxa de engajamento não seja muito alta. Muitas mensagens por dia podem acabar entediando;

, mas talvez a taxa de engajamento não seja muito alta. Muitas mensagens por dia podem acabar entediando; Reduzir as postagens, mas com uma velocidade contínua. Assim, você ganha seguidores mais ativos.

Em ambos os casos, é necessário postar regularmente.

3.Diversificar os formatos de conteúdo

Hoje em dia, os vídeos são uma das melhores técnicas de marketing para o Instagram.

Além disso, as pessoas adoram os stories, e no contexto dos stories, amam saber o dia a dia do médico.

Estudos mostram que as pessoas preferem ver os stories com som e subtítulos, e mesmo assim, você deve apostar em vários formatos, como pesquisas, bumerangues, para não cansar seu público.

O ideal é deixar seus vídeos mais interessantes do que inserir muitos links. Agora, incluir sua localização é uma ótima estratégia de marketing digital .

4.Usar hashtags

Não tem como pensar em Instagram sem pensar em hashtags.

Se o seu objetivo é atrair novos pacientes, você deve utilizar hashtags no seu perfil.

Saiba que é através das hashtags que as pessoas encontram o que precisam. Porém, é preciso prestar atenção a alguns detalhes:

Escolher hashtag apropriada

A escolha de hashtags corretas e pertinentes para sua conta vai te guiar em direção a novos pacientes.

Embora você possa usar até 30 hashtags em cada postagem, convém não exagerar.

Mesmo as melhores publicações de uma marca contam com menos de 7 hashtags.

Personalize suas hashtags

Selecionar hashtags genéricas como #médico, #médico ou # clínica de recuperação , não vai aparecer em lugar nenhum.

A dica é combinar palavras pessoais e genéricas para criar hashtags da sua marca. Isso porque, você vai criar uma marca fácil de encontrar.

5.Interaja com seus seguidores

Peça para seus pacientes mencionar você nos comentários e stories após o tratamento ou atendimento que isso vai trazer mais engajamento.

É importante também inserir CTA's após ter convertido sua conta para conta profissional, que podem ser usados para que seus seguidores sejam direcionados para o seu site ou mesmo para te chamar.

Imagine que seu paciente deseje marcar uma consulta e faz isso no seu site. Você pode utilizar um CTA chamado “marque uma consulta” e o link para o seu site.

5.influenciadores

Os influenciadores são pessoas que têm um impacto enorme na decisão de compra.

Vamos supor que você seja um médico especialista em cirurgia micrográfica de mohs e atendeu uma celebridade ou alguém influente e publicou nas suas redes sociais. Isso vai te trazer uma visibilidade enorme!

No entanto, os influenciadores não necessariamente utilizam seus serviços. Desde que eles só façam uma menção sobre seu consultório, você nem imagina o retorno.

Portanto, seguindo essas 5 dicas não tem como seu perfil médico no Instagram não ser um sucesso!

Por que criar um perfil médico no Instagram?

Se você ainda tem dúvidas se vale a pena criar um perfil médico no Instagram, vamos passar ótimos motivos:

Uma ferramenta para sua visibilidade

É claro que as redes sociais têm como principal objetivo a informação, mas elas ajudam a aumentar a sua visibilidade.

Hoje, praticamente todas as pessoas possuem uma conta no Instagram, e para um médico, é importante se posicionar onde os seus potenciais pacientes se encontram.

Ou seja, é criar uma presença no aplicativo a fim de mostrar seu profissionalismo e credibilidade aos olhos dos pacientes e futuros pacientes.

Um internauta/paciente que deseja fazer pesquisas sobre seu futuro médico, ficará satisfeito em encontrá-lo nos canais digitais.

Interagir com seus pacientes

Ter um Instagram para médicos implica também uma troca ativa com os internautas, logo, estar presente na plataforma gera uma maior interação com seus pacientes atuais e com os futuros.

Ao te seguir, eles têm a possibilidade de enviar uma mensagem no privado ou fazer um comentário.

Se eles estiverem preocupados com alguma coisa ou quiserem apenas tirar uma dúvida, eles poderão falar com você facilmente por meio da sua conta.

Assim, criar essa relação vai te permitir construir uma comunidade engajada e alcançar um público ainda maior.

A ideia dessa interação é responder às suas necessidades criando um espaço colaborativo que passa pela informação.

Mostrar sua expertise e dar conselhos

O conteúdo principal que os médicos comunicam nas redes sociais são informativos, a fim de que os internautas conheçam melhor o que faz e sua expertise.

Para um paciente, ler um conteúdo relevante postado por um especialista, representa um voto de confiança e credibilidade.

Acontece que a internet está repleta de informações falsas. E quando um conteúdo é diretamente trazido por profissionais de saúde, isso gera muito mais confiança.

Além disso, essa presença nas redes sociais permite criar outros tipos de conteúdo, mas lembre-se sempre de estar de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina.

Como os internautas são muito curiosos e estão sempre pesquisando assuntos diferentes, criar um conteúdo original é altamente recomendado.

Quanto mais informações sobre cuidados e até mesmo conselhos em relação à sua especialista, a tendência é atrair mais seguidores e melhor que isso, atrair seu público-alvo.

Conclusão

Para criar um perfil médico de sucesso no Instagram, basta combinar todas as dicas passadas aqui.

Mas lembre-se que é um trabalho contínuo, principalmente porque seus seguidores querem estar sempre atualizados e por dentro das novidades.

O mais importante é você estar sempre atento às necessidades do seu público e essa é a chave do seu sucesso: dar o que eles precisam!

