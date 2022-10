Apoie o 247

Não sabe como dar entrada na aposentadoria por idade pela internet? Então este texto é para você, vamos explicar de forma resumida e simplificada como funciona. O procedimento pode ser feito no portal, “Meu INSS”. Inclusive, o processo de acompanhamento também pode ser feito online, no mesmo Portal.

O portal Meu INSS é uma inovação do Governo Federal para ampliar o acesso aos benefícios da Previdência Social. Portanto, através dele é possível dar entrada em diversos procedimentos do INSS e acompanhar tudo online.

Entretanto, é sempre bom lembrar que para ter acesso a todos os serviços o usuário precisa ter uma conta gov.br. Continue lendo e veja como funciona.

Então, como dar entrada na aposentadoria por idade pela internet?

O primeiro passo para solicitar a sua aposentadoria pela internet é fazer o login no portal Meu INSS. Para isso, utilize os dados da sua conta gov.br ou crie uma para você no link ( https://www.gov.br/pt-br ). Digite seu CPF e clique em continuar para criar sua conta.

Uma vez que tem efetuado login no meu INSS, siga essas etapas:

Clique na opção "novo pedido";

Selecione a alternativa "aposentadorias e CTC e Pecúlio";

Escolha "aposentadoria por idade" entre as opções disponíveis;

Anexe os documentos necessários digitalizados em formato PDF;

Clique em "enviar" para finalizar o pedido.

É importante que todos os documentos estejam no formato PDF e que nenhum deles seja maior do que 5 MB. Além disso, existe um limite de 50 MB para o total de documentos que você pode enviar.

O procedimento de envio é simples, mas é preciso conferir bem a documentação

Como dar entrada na aposentadoria por idade pela internet? Fazer o pedido é a parte mais fácil. Pois, o que mais dificulta esse processo para os contribuintes é reunir a documentação necessária.

Confira os principais documentos que você precisa:

Carteira de trabalho;

Número do PIS/PASEP ou NIT;

Seus comprovantes de contribuição, como carnês ou holerites;

Uma certidão de tempo de contribuição, caso você seja servidor público e queira incluir esse período nas suas contribuições;

RG e CPF;

Extratos CNIS;

Um comprovante de residência atualizado.

Se você tiver todos os documentos e tudo estiver correto, a solicitação pode ser feita sem um advogado. No entanto, caso haja irregularidades, como falta de contribuições no seu extrato CNIS, você vai precisar de assistência jurídica especializada.

Como dar entrada na aposentadoria por idade pela internet sendo trabalhador rural?

De acordo com o Canal Justiça e o Portal CiberLex, o processo para dar entrada na sua aposentadoria como trabalhador rural pela internet é o mesmo. Pois, tudo é feito através do portal meu INSS da mesma forma.

A mesma coisa se aplica a indígenas e trabalhadores de categorias especiais, como pescadores e artesãos. No entanto, o que vai mudar um pouco é a sua documentação obrigatória.

Por que, o contribuinte precisará comprovar a sua condição como trabalhador rural ou trabalhador especial. Então, documentos como notas fiscais de produção agrícola, contratos de arrendamento, certidões emitidas pela FUNAI, entre outros, podem ser necessários.

Dicas finais

Lembre-se que segundo as novas regras da Previdência Social homens se aposentam com 65 anos de idade. Já as mulheres precisam ter 61 anos e 6 meses agora em 2022. No entanto, a partir do ano que vem, a idade feminina passa a ser de 62 anos completos.

Além disso, há um tempo mínimo de contribuição de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Ficou com alguma dúvida sobre como dar entrada na aposentadoria por idade pela internet? Então, comente!

