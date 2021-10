Como escolher o cartão de crédito ideal para você

Apoie o 247

A escolha de um cartão de crédito pode nem sempre ser simples, já que existem várias ofertas disponíveis no mercado. Compreenda como pode escolher o cartão ideal para as suas necessidades.



Em nosso tempo, se torna impossível viver sem que se necessite, em algum momento, de recorrer ao crédito ou a cartões de crédito.

Normalmente para compras de maior valor, como celulares, outros eletrônicos, carro ou casa, o pagamento será em crédito. Além disso, muitas famílias acabam necessitando desse apoio para conseguirem comprar as mercearias de sua casa ou outros essenciais de vestuário, para o emprego ou para a escola de seus filhos.

Independentemente da razão que motivou que você abrisse esse artigo, o fato é que, aqui, encontrará informação útil para poder escolher, de uma forma mais informada, entre as várias opções que existem atualmente, para poder comparar esses cartões de crédito e saber qual é o mais indicado para o seu caso particular. Confira!



Que tipos de cartão de crédito existem?

No Brasil, você encontrará 5 tipos distintos de cartão de crédito: o nacional, o clássico (que segue o modelo standard mundial), o Gold, o Platinum e o Infinte (ou Black).

O cartão de crédito nacional pode somente ser usado em nosso país, sendo que poderá oferecer benefícios (como a integração de programas de pontos, por exemplo). Esse se adequa a pessoas com rendas mais baixas e que queiram somente fazer compras no Brasil.

Contrariamente, o cartão clássico tem a vantagem de poder ser usado em qualquer país. Usualmente seu limite de crédito é mais elevado, assim como sua taxa de anuidade. Este se adequa a quem deseja comprar em sites estrangeiros e para quem viaja regularmente.

O cartão Gold e o cartão Platinum se distinguem em suas exigências e valores de crédito, avaliando a renda do cliente e exigindo rendas mínimas bastante elevadas. Se tratam de cartões de grande plafom e que integram garantias e seguros de proteção, justamente por isso.

Por fim, o cartão Black é o que apresenta maiores requisitos e maior anuidade. Esse cartão se destina a pessoas com renda de R$15.000 ou superior.

Cartões de crédito virtuais: o que são?

Uma das opções que você encontra na atualidade é o cartão de crédito virtual. Esse se trata de um cartão para uso temporário e que pode criar digitalmente.

Esse tipo de cartão permite transações nacionais e internacionais, e existe somente online, sendo muito utilizado para quem ama compras digitais.

Esse cartão não tem existência física, funcionando em tudo o resto como os demais cartões de crédito.

Entre as vantagens desse tipo de cartáo se encontra o fato de se adequar a quem não deseja ter um cartão físico mas gosta de fazer compras online, não exigir a cedência de qualquer dado pessoal, evitando situações de burla, permitir a criação de um número infinito de cartões, inclusive associados a uma compra única e não ter custos associados.



Como escolher o melhor cartão de crédito?

O cartão de crédito pode ser um grande aliado no gerenciamento das economias pessoais, principalmente se seu plafond for adequado às nossas necessidades de consumo e nossa gestão financeira for eficaz.

Com toda a oferta da atualidade, como já enumerámos, a escolha podem nem sempre ser tão simples para garantir que faz sua melhor opção.

O primeiro passo para a escolha desse tipo de cartão será compreender qual o motivo pelo qual necessita dele e qual o valor que precisará de ter à sua disposição, para que esse cartão seja útil para você.

A análise de todos os aspetos relacionados com o cartão, incluindo os custos associados ao mesmo, as anuidades ou quaisquer comissões é muito importante para fazer uma boa escolha. Além disso, você deve se questionar se necessita de um cartão apenas para uso nacional ou também para compras internacionais, já que um cartão nacional poderá não permitir, por exemplo, compras online no estrangeiro ou o uso durante viagens.

A avaliação das ofertas e contrapartidas dos cartões é o que irá garantir uma boa gestão financeira e garantir que você não cria dívidas desnecessárias.

Cuidados a ter na escolha do cartão ideal

Na escolha de seu cartão de crédito, é importante, para começar, que você procure uma entidade confiável e segura, com boa reputação e que seja considerada válida pelas entidades competentes. Isso irá garantir a sua segurança.

Um exemplo de uma instituição confiável, que você pode procurar para encontrar um cartão de crédito é o banco BV. Este exemplo corresponde a um banco com boa reputação na oferta de cartões de crédito, sendo que o pedido dos mesmos pode ser feito presencialmente, numa filial, ou online.

Além de procurar a melhor instituição, você deve também ler com atenção quais são os termos e condições associados a cada cartão de crédito, para conhecer em pormenor todos os aspetos relacionados com o mesmo e com os pagamentos associados.

Deve também ter cuidado para não deixar se iludir pela generosidade aparente de algumas ofertas, que associam seus cartões à oferta de gadjets, de serviços ou milhas de viagem, já que, apesar de apelativos, muitas vezes esses são desnecessários para você e não constituem uma verdadeira vantagem, apresentando taxas mais elevadas e menos vantajosas.



Seguindo essas dicas, é certo que você encontrará um bom cartão de crédito, adequado às suas necessidades e que permitirá aproveitar as melhores vantagens, sem correr riscos.

