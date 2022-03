Como evitar imprevistos em viagens de avião

Apoie o 247

Quem sonha em viajar, mas não tem muita experiência, pode se sentir perdido no meio de tantas opções e escolhas que envolvem garantir uma viagem segura e sem imprevistos.

A parte da compra dos pacotes já foi bem mais complicada, mas hoje, com sites como a 123 milhas, ficou bem mais simples.

A organização dos portais de viagem facilita bastante na hora da escolha do pacote ideal e permite que o viajante realize o pagamento de diversas formas, de maneira que essa não seja uma preocupação. Porém, há diversas outras questões que são bem importantes e muitas vezes são negligenciadas, até mesmo pelos viajantes mais experientes, quanto mais pelas pessoas que estão viajando de avião pela primeira vez.

Abaixo, algumas dicas importantes que podem evitar imprevistos e dores de cabeça durante o embarque e a viagem, como um todo:

Ter dinheiro em espécie pode salvar o dia

Em época de pix e cartões de crédito por aproximação, fica realmente muito difícil desejar encher a carteira com notas de papel, mas quando o assunto é viagem não se pode descuidar de absolutamente nada. Um errinho e pronto, a viagem dos sonhos pode virar um pesadelo.

Por incrível que pareça, há estabelecimentos que não aceitam pagamentos por pix ou cartão, e, além disso, há serviços que você pode precisar e que só poderão ser pagos em dinheiro mesmo.

A caixinha para o motorista ou para os funcionários da hospedagem, uma ajuda no caminho para o aeroporto caso fure um pneu ou algum imprevisto aconteça, pedágios (caso vá para o aeroporto de carro), entre outras coisas, só podem ser solucionadas com dinheiro em espécie.

Além disso, se a viagem for internacional, é necessário embarcar com moeda estrangeira já trocada. Há quem deixe para procurar uma casa de câmbio poucos dias antes de viajar ou confie em resolver essa questão no aeroporto, mas o recomendado mesmo, é fazer isso com bastante antecedência e evitar perder dinheiro em uma cotação ruim, apenas por causa da pressa.

Check-in online é bem mais prático

Mesmo quem nunca viajou, já ouviu falar na necessidade de fazer check-in antes de embarcar em um avião.

Na lembrança de muita gente, falar nisso traz uma fila imensa à memória, mas, felizmente, as coisas mudaram.

Hoje, diversas companhias como a voegoldisponibilizam a possibilidade de fazer check-in online, pelo computador, notebook, smartphone ou, até mesmo, por totens dentro do próprio aeroporto, levando muito mais comodidade para os passageiros e, principalmente, evitando que imprevistos acabem fazendo com que o viajante perca o vôo por falta de organização ou atrasos.

Malas impermeáveis são a melhor escolha

Ninguém quer viajar debaixo de um pé d’água, mas a verdade é que nem sempre São Pedro colabora com os planos, e ser pego por uma tempestade é algo que pode acontecer com qualquer pessoa.

Para evitar perder a bagagem, ver roupas e calçados encharcados e até mesmo, ter alguns equipamentos eletrônicos destruídos, o ideal é fazer uma boa pesquisa antes de comprar as malas.

As melhores malas de viagem costumam ser impermeáveis e garantem que não serão alguns pingos de chuva que farão o viajante se estressar.

Os perigos do uso de Wi-Fi do aeroporto

Poder usar o wi-fi do aeroporto pode ser uma verdadeira “mão na roda” e, hoje em dia, quase todos os aeroportos do mundo oferecem essa comodidade, porém, há algo que precisa ser dito e priorizado: a segurança!

O Wi-fi do aeroporto é público e, mesmo que o notebook ou o smartphone tenha o melhor antivírus disponível no mercado, ainda é possível que hackers consigam descobrir informações relevantes como logins e senhas, se o usuário não tomar muito cuidado.

O ideal é que, no caso de acessos a aplicativos bancários, o viajante opte por utilizar uma VPN, garantindo que seus dados estarão mais seguros. Afinal, ninguém quer chegar ao destino e descobrir que teve a conta invadida, o cartão de crédito utilizado, ou qualquer outro imprevisto financeiro que poderia ter sido evitado.

A precaução é amiga da sorte

Embora às vezes uma pessoa prevenida possa parecer alguém um pouco pessimista, que acredita que muitas coisas podem dar errado, são justamente essas pessoas que conseguem se precaver de problemas e viver experiências mais tranquilas e seguras.

Ter remédio para enjôo e dor de cabeça dentro da bolsa de mão não custa nada, não faz peso, e pode garantir uma viagem muito mais confortável, por exemplo.

Antes de viajar, vale a pena se concentrar em algumas coisas que poderiam acontecer e se planejar para evitá-las. Se não acontecerem, melhor. Mas, se algo sair errado, o viajante já terá um plano de solução pronto para ser executado.

Redação: Bruna Bozano.