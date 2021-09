Como expandir seu conhecimento financeiro e investir melhor

Apoie o 247

Todo potencial investidor deve se engajar na autoeducação, o que ampliará suas ferramentas técnicas e analíticas de avaliação de mercado. É por isso que os traders acompanham as últimas notícias financeiras, analisam a dinâmica de preços, volumes de negociação, etc. Agora, usando o exemplo da plataforma de negociação Binomo, descobriremos como expandir nosso conhecimento financeiro e investir melhor.

Você quer ser um trader proativo e atingir seus objetivos? Tornar-se aquele que usa o conhecimento para se beneficiar das oportunidades que o mercado oferece? Então você deve aprender as regras de um verdadeiro Binomista e segui-las em sua rotina de negociação.

Viver e aprender é um dos princípios básicos dos Binomistas. O ambiente financeiro costuma flutuar, então eles precisam estar sempre prontos para qualquer mudança no mercado. Novos conhecimentos e prática constante os deixam prontos para diferentes situações e condições de negociação.

A análise dos acontecimentos mundiais

A vantagem dessa análise é que não há necessidade de monitorar constantemente as cotações dos ativos. O princípio dessa abordagem é utilizar como sinalizadores as publicações mais importantes de estatísticas macroeconômicas ou outros dados que atuem como impulsionadores de influência no mercado financeiro. Normalmente, os traders usam dados sobre o trabalho dos reguladores de mercado, bancos centrais, declarações políticas, relatórios sobre setores econômicos, etc. O princípio da análise é simples e lógico – más notícias empurram o mercado para baixo, boas notícias o empurram para cima. A precisão dos sinais de negociação de notícias às vezes é tão alta que permite aumentar seus fundos em um modelo de ponto de equilíbrio.

Você pode acompanhar essas notícias usando o calendário econômico no app Binomo . Lá você encontrará informações sobre eventos futuros e passados com uma breve descrição e a informação de quais ativos podem ser afetados.

Análise técnica

Depois de avaliar os fatores fundamentais, os traders podem iniciar uma análise técnica.

Os traders usam várias ferramentas e métodos para avaliar a situação atual do mercado. Por exemplo, eles podem determinar uma linha de tendência ou traçar gráficos de suporte e resistência – os níveis de preço mínimo e máximo.

Os métodos de trabalho neste formato baseiam-se em uma variedade de padrões cíclicos que o mercado segue no processo de formação de liquidez. Este tipo de análise é conhecido há muito tempo e é o favorito de muitos traders. Analisando os dados do sistema de negociação, vale destacar as subespécies de métodos da análise técnica:

— Negociar de acordo com a tendência

— Negociar com níveis de tendência

— Análise de padrões de velas

— Negociar com padrões gráficos — o mercado frequentemente cria certas formas geométricas ao traçar gráficos, que são um excelente meio de determinar os vetores das flutuações do mercado.

Os traders mais avançados analisam gráficos usando vários indicadores - RSI, MACD, Média Móvel, etc. Ao aprender novos indicadores, os traders costumam praticar na conta demo da Binomo .

Como método de previsão do mercado, a análise técnica é adequada para traders ativos. Esses sistemas são caracterizados pela dinâmica máxima de geração de sinais para negociação, precisão relativamente alta das previsões e versatilidade (eles funcionam igualmente bem em todos os ativos subjacentes). Em média, as estatísticas dos sistemas de análise técnica respondem por até 80% das posições de negociação eficazes, o que é um indicador muito alto. Eles permitem que você conte com altos indicadores financeiros na negociação em geral.

Portanto, a análise técnica permite que você preveja os movimentos futuros do mercado com mais eficácia, e a interface amigável da Binomo ajuda a criar imediatamente os indicadores necessários. Você pode configurar todos os parâmetros e exibi-los diretamente no gráfico de preços.

Estratégia de negociação

Frequentemente, os traders iniciantes não entendem a importância de negociar de acordo com o plano e começam a trabalhar no mercado sem uma estratégia. Sem uma abordagem sistemática, é impossível gerar renda adicional nos mercados financeiros. Por falta de preparo, haverá uma incerteza constante em suas ações, o que naturalmente afetará o resultado da negociação.

Uma estratégia de negociação é necessária principalmente para uma tomada de decisão rápida e correta. Seguindo o plano de negociação, o trader conduz suas atividades com calma e confiança, fazendo anotações sobre as compras e vendas no diário do trader. Depois, usando o diário, o trader analisa suas negociações, busca a falta de estratégia e adiciona algo novo.

Com o tempo, você pode criar sua estratégia de negociação. No entanto, existe um grande número de estratégias prontas. O principal é estudá-las em fontes confiáveis, como os materiais educacionais em plataformas de negociação reconhecidas. Por exemplo, você pode usar os tutoriais da Binomo . Lá, todas as estratégias são apresentadas como guias passo a passo, de modo que até um iniciante entenderá o que precisa ser feito.

Lembre-se de que nenhuma estratégia pode garantir uma taxa de sucesso de 100%. Todas as estratégias precisam ser usadas com a análise do trader e de acordo com as condições atuais do mercado.

Se quiser saber mais sobre negociação, inscreva-se no site da Binomo agora mesmo, desenvolva e use as inúmeras oportunidades de negociação. Use o código promocional BINOMISTA para obter um bônus de +100% em seu primeiro depósito para um início conveniente.

Aviso legal: As operações financeiras podem envolver um risco elevado. Avalie todos os riscos e procure orientação de um consultor financeiro independente antes de negociar.