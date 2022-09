Como foi criada a criptomoeda?

Apoie o 247

Nos últimos anos, um novo modelo de dinheiro tem ganhado espaço no mercado financeiro brasileiro. São as chamadas criptomoedas, cuja sua principal diferença é ser comercializada totalmente online.

Ainda não é possível saber qual será o futuro das moedas digitais, porém, elas atraem o interesse de muitas pessoas que acreditam na valorização desse dinheiro.

A principal criptomoeda no momento é o Bitcoin, criada lá em 2008. Porém, com o tempo outras surgiram e hoje no mercado é possível encontrar várias opções para comprar, inclusive uma variedade de criptomoedas baratas.

Você sabe como surgiram as criptomoedas? Para conhecer essa história curiosa e cheia de mistérios, continue a leitura. A seguir, entenderá mais sobre esse modelo de dinheiro virtual.

Qual foi a primeira criptomoeda criada?

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda criada. Pode-se dizer na verdade que ela foi a primeira a dar certo e atrair investidores no mercado financeiro.

Isso porque, antes dela já haviam alguns artigos com a proposta de criação desse modelo de dinheiro, porém não vingaram. Entre os nomes que quase viraram moedas virtuais circulantes estão: ECash, E-Gold, Flooz, B-Money e outros.

Hoje outros nomes disputam mercado com o Bitcoin, como são os casos das moedas Binance Coin, Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin, USD Coin e Polkadot.

Qual a origem da criptomoeda?

Embora tenha algumas tentativas anteriores, o mercado considera o Bitcoin como a origem das criptomoedas e por isso a sua criação é usada como referência de data.

Não há muitas informações sobre a origem dela, tudo ainda é um mistério e com isso, vários boatos surgem. Porém, sabe-se que a moeda digital foi criada em 31 de outubro de 2008.

Não é possível dizer quantas pessoas estão envolvidas no desenvolvimento do Bitcoin. Já que, para vender sua ideia, foi utilizado um pseudônimo chamado “Satoshi Nakamoto”.

O criador, sem identidade revelada, enviou e-mails sobre a sua proposta para pessoas interessadas na área de criptografia. No texto ele escreveu que estava trabalhando em um modelo de dinheiro digital.

Além disso, Satoshi Nakamoto anexou no e-mail um documento com nove páginas explicando os principais fundamentos do Bitcoin, uma espécie de manual que aborda resumidamente alguns pontos.

Entre eles, o fato de ser uma rede peer-to-peer que diminui os gastos. O documento esclarece também que não há intermédios, que a identidade dos participantes permanece anônima e que usa o processo de mineração para geração.

Todo esse processo de apresentar a sua ideia aos interessados aconteceu em 2008. Porém, somente em janeiro de 2009 foi lançado o primeiro bloco das moedas, chamado de Gênese.

Relação da crise financeira com o Bitcoin

O fato do Bitcoin ter surgido justamente em meio a crise financeira dos Estados Unidos da América, que teve início em 2007 e prolongou até o fim de 2008, causa o questionamento de se a criação da moeda digital teria relação com esse evento.

As especulações aumentam ao analisar que o “white paper”, documento de proposta enviado aos interessados, foi encaminhado cerca de um mês depois da declaração de falência de um dos mais importantes bancos de investimento.

O fim do conglomerado financeiro Lehman Brothers representou um grande impacto na crise que foi a mais grave desde a Grande Depressão de 1930. Por isso, a proximidade da data do lançamento do Bitcoin não parece muita coincidência.

Logo, a teoria que alguns economistas desenvolveram é de que a criação da moeda digital foi uma tentativa de resposta aos eventos financeiros da época, já que a economia era muito instável.

Além disso, a fácil liberação de crédito à população e alterações no mercado imobiliário foram os principais causadores da crise. A proposta de um modelo de dinheiro finito, como o Bitcoin, seria uma ideia de solução a esse problema.

Por outro lado, há quem acredite que os dois acontecimentos não têm relação, apenas se trata de uma coincidência de datas. Já que, antes mesmo de 2008 já havia ocorrido tentativas da criação de moedas virtuais.

Quem é Satoshi Nakamoto?

Como você descobriu anteriormente, o criador do Bitcoin leva um pseudônimo: Satoshi Nakamoto. Mas depois de tanto tempo, o que se sabe sobre a identidade dessa pessoa?

A verdade é que, mesmo anos depois, ainda não há informações confirmadas sobre o nome real do criador ou dos criadores da principal moeda digital circulante. Tudo permanece um mistério.

Em 2009, o anônimo lançou uma plataforma onde discutia sobre a criptomoeda, foram em torno de 600 mensagens publicadas, mas nenhuma revelava detalhes sobre a sua identidade. O fórum de discussões durou cerca de um ano.

Pouco tempo depois, em 2011, ele usou de um e-mail para se despedir do projeto e passar aos seus desenvolvedores próximos a responsabilidade de seguir com o Bitcoin. Esse foi o último registro online do misterioso criador.

Depois disso, o que se sabe é que Gavin Andresen foi o desenvolvedor que ficou com o código de controle da criptomoeda. O homem que foi o primeiro a receber um Bitcoin de Nakamoto, chamado Hal Finney, também era suspeito.

Além deles, dois cientistas citados no documento de lançamento da moeda entram na lista dos possíveis criadores: Nick Szabo e Adam Back. Até mesmo Elon Musk já foi apontado, porém ele nega essa informação.

Ou seja, a identidade do criador do Bitcoin permanece em anonimato. Se algum dia será revelado em público é uma dúvida mas o que se sabe é que as criptomoedas têm ganhado espaço no mercado financeiro.

