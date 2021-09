Como ganhar autoconfiança em um mundo dominado pelos homens

Apoie o 247

Infelizmente nós mulheres vivemos em um mundo completamente machista, dominado pelo sexo masculino. Isso faz com que nós mulheres desenvolvamos uma insegurança em nosso dia a dia, sendo que o fator principal para essa insegurança são os comentários extremamente machistas sofridos diariamente por nós mulheres.

No dicionário, podemos encontrar o machismo definido como “comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres”

Isso quer dizer que, apenas por serem homens, eles possuem o sentimento de superioridade sobre nós mulheres, tendo a visão de que somos apenas seres frágeis, delicados e que não podemos lidar com situações pesadas ou que exigem mais inteligência.

O machismo não tem uma origem, nem data de surgimento. É uma ação que não depende de classe social, raça ou cor para se fazer presente. Embora o machismo estivesse sempre presente na sociedade, o termo “machismo” teve surgimento no momento de libertação feminina, datado entre 1960 e 1970, sendo muito usado por todas as feministas latino americanas para expor as agressões e violência do sexo oposto.

Felizmente a cada dia que passa, nós mulheres não estamos mais baixando a cabeça para comentários machistas, isso nos proporciona mais autonomia para lidar com situações machistas.

Expor nossa opinião e lutar pelos nossos direitos é a única forma de conseguir conquistar nosso local de fala e a igualdade que tanto procuramos. Nossa luta é antiga, e sabemos que a todo momento uma mulher sofre com o machismo, seja de forma mais “leve” como comentários machistas ou seja com o feminicídio, que infelizmente ainda é muito praticado por homens.

Por isso, não devemos desistir dessa luta. O feminismo não é o contrário de machismo como o femismo e sim uma luta pela igualdade de todos os gêneros, até porque, os homens também precisam do feminismo!

Muitos homens escondem suas emoções e vontades por medo do julgamento imposto pela sociedade, já que dependendo do que for, são julgados de “mulherzinhas” por outras pessoas. Embora sabemos que ser chamado de mulherzinha não deve ser uma ofensa, porém acaba sendo, justamente por essa visão totalmente distorcida sobre nós mulheres.

Machismo e a insegurança feminina no trabalho

Sabemos que a maioria das mulheres sofrem com o machismo no trabalho. Infelizmente lidamos com esse tipo de situação a todo momento, independente do ambiente.

Podemos observar o machismo presente no ambiente de trabalho através do salário inferior de uma mulher, e até em sua dificuldade para subir de cargo (sem contar que na maioria das vezes, quando sobem são obrigadas a ouvir que saíram com o chefe da empresa para conseguir tal cargo).

No ambiente de trabalho, muitas mulheres são cortadas por homens quando vão expor uma ideia ou explicar algo, como se não fossemos capazes de ter boas ideias para a empresa e ter opinião.

Sem contar quando o machista é um cliente, que prefere ouvir a mesma coisa que seria dita e explicada por uma mulher, por uma pessoa do sexo oposto. Nosso sexo não invalida nosso conhecimento!

Como desenvolver autoconfiança para lidar com ambientes machistas

O sexo feminino tem que lidar o tempo todo com o julgamento da sociedade devido ao machismo. Seja em sua forma de vestir, seja em seu trabalho, forma de agir em um encontro e até em seus gostos.

Muitas mulheres possuem vergonha de serem vistas em Sexshop ou comprando pílulas, enquanto os homens são praticamente aplaudidos e elogiados como “garanhão” quando fazem o mesmo tipo de compra. Assim podemos observar que a sociedade está completamente doente!

Mas o que uma mulher pode fazer para criar mais autoconfiança? O primeiro passo para conquistar mais autonomia, é não ligar para esse tipo de comentário machista! Você quer fazer algo? Quer vestir uma roupa curta? Quer comprar algo masculino? Vai lá e faça! Julgados seremos de qualquer forma, o importante é você estar bem e confiante com a sua decisão.

Passe a expor sua opinião, dando apoio a causa e mudando a visão das pessoas sobre o feminismo. O segredo para deixar o machista sem graça é não dar moral para suas piadas de baixo calão, mostrando a ele, que não passa de uma pessoa sem graça!

