Como identificar uma fraude de Bitcoin

Com a natureza florescente dos mercados de criptomoedas, existem grandes chances de se chegar a negócios obscuros que podem lhe custar muito dinheiro. Notavelmente, traders e investidores novatos de Bitcoin são bastante vulneráveis a golpes. Se você é novo no comércio e investimento de Bitcoin, você deve garantir que permanece alerta para não ser uma vítima de golpes. A última coisa que você quer é perder seu dinheiro para os golpistas. Seria o ponto de partida mais decepcionante se você fosse vítima de golpes da Bitcoin.

O primeiro passo para evitar fraudes Bitcoin é utilizar ferramentas de análise confiáveis e respeitáveis. Por exemplo, uma plataforma como Crypto Engine pode ajudá-lo a realizar uma análise completa do mercado para estabelecer as projeções no mercado. Fazer a devida diligência é um passo essencial na direção certa. Portanto, quais são algumas das principais maneiras de identificar os golpes Bitcoin?

Modos de comunicação suspeitos

Uma das principais bandeiras vermelhas das fraudes Bitcoin é o uso de métodos simples de comunicação. Ajudaria se você reconhecesse que a Bitcoin é a criptomoeda mais robusta do mundo. E isso significa que os revendedores devem usar formas formais de comunicação e negociação. Um revendedor que opera sob uma plataforma confiável e respeitável não pode se comparar a um revendedor que atrai pessoas para "negociar" via WhatsApp e outras vias casuais. A formalidade é um elemento central de definição de um revendedor Bitcoin confiável.

Baixar Malware

Baixar malware é outra forma comum dos traders e investidores de Bitcoin caírem em fraudes. A Bitcoin é utilizada para atrair os surfers para aplicações de download que são essencialmente malware. Um simples download será suficiente para bagunçar seu computador e acessar informações importantes. Por exemplo, o malware pode facilmente expor sua carteira digital Bitcoin, provocando atividades fraudulentas através das quais você perderá seu dinheiro. Esteja atento às plataformas que o atraem para o download de aplicativos ou softwares associados ao Bitcoin. Fazendo isso, você reduzirá as chances de perder seu Bitcoin para os golpistas.

Uma das maneiras eficazes de evitar fraudes através de malware é não clicar em URLs suspeitas desfarçadas de links para plataformas oficiais Bitcoin. Além disso, ajudaria se você evitasse baixar aplicativos relacionados à Bitcoin de locais questionáveis. Por exemplo, algumas plataformas oferecem uma opção de download da carteira Bitcoin, mas acessam seu computador através de malware. Certifique-se de que você ignora tais aplicações.

Phishing Bitcoin

Você perceberá que muitos imitadores estão se desfilando como prestadores legítimos de serviços Bitcoin. Na maioria dos casos, o site de Phishing atrai indivíduos para fornecer seus códigos Bitcoin exclusivos em nome da verificação. Ao fornecer tal chave, os perpetradores a obtêm e acessam seus tokens Bitcoin. É essencial desconfiar das plataformas que solicitam códigos Bitcoin para "verificação", pois isso leva ao phishing e à eventual perda de seu dinheiro.

Esquemas pirâmide Bitcoin

Os esquemas em pirâmide são uma abordagem comum que os golpistas utilizam para desviar o dinheiro das pessoas. Neste caso, é necessária uma taxa de registro, após a qual se torna um membro. Além disso, os membros são encorajados a convidar novos participantes que também pagarão alguma taxa de registro em troca de serviços ou produtos relacionados ao Bitcoin. O senão é que as partes no topo da pirâmide se beneficiam enquanto outras perdem seu dinheiro.

Conclusão

Não há problema em ser um novato na negociação de Bitcoin. Ainda assim, é errado permanecer vulnerável como trader ou como investidor. As bandeiras vermelhas acima devem guiá-lo na identificação de esquemas de Bitcoin. Essencialmente, questione qualquer coisa que não ressoe bem com sua inteligência.

