Como investir na bolsa de valores?

Sabia que é possível fazer o seu dinheiro trabalhar para você?

Por meio de escolhas inteligentes de investimento, é possível alocar os seus recursos em ativos que vão valorizar com o passar dos anos e com isso, aumentar o seu capital.

Mas, para isso, é necessário entender como realizar um investimento na bolsa de valores e quais são as melhores opções que se adequam aos seus objetivos.

Leia o conteúdo a seguir e descubra!

O que é a bolsa de valores?

A bolsa de valores é o ambiente no qual são negociados diariamente a compra e venda de inúmeros ativos financeiros, como ações, ETFs (Exchange Traded Funds), títulos de renda fixa, cotas de fundos imobiliários, etc.

Sua principal função é garantir que todas as transações sejam realizadas com segurança e transparência.

Existem inúmeras bolsas espalhadas pelo mundo, e a B3 é a bolsa de valores oficial do Brasil.

Por que investir seu dinheiro?

Investir é uma maneira eficiente de expandir o seu capital e de fazer o seu dinheiro gerar ainda mais dinheiro.

O mercado financeiro como um todo oferece ótimas oportunidades para todos os perfis de investidores.

No entanto, é necessário ter conhecimento, ou solicitar assessoria de um profissional qualificado, para realizar aportes e alocações inteligentes que de fato vão proporcionar rentabilidade positiva para o seu capital.

Quais são os principais ativos para investir?

Os principais ativos para você começar a investir são:

Renda fixa: É um tipo de investimento mais previsível e seguro, e, geralmente, a rentabilidade é conhecida. Exemplo: Tesouro direto.

É um tipo de investimento mais previsível e seguro, e, geralmente, a rentabilidade é conhecida. Exemplo: Tesouro direto. Renda variável: Possui um nível considerável de risco e não é possível antecipar a rentabilidade do ativo. Exemplo: Ações.

Possui um nível considerável de risco e não é possível antecipar a rentabilidade do ativo. Exemplo: Ações. Fundos: Os fundos reúnem um conjunto de ativos, os quais podem ser de um mesmo tipo ou diferentes, e são geridos por profissionais qualificados. Com isso, é possível correr um pouco mais de risco, sem basicamente nenhum trabalho. Exemplo: Fundos imobiliários.

Os fundos reúnem um conjunto de ativos, os quais podem ser de um mesmo tipo ou diferentes, e são geridos por profissionais qualificados. Com isso, é possível correr um pouco mais de risco, sem basicamente nenhum trabalho. Exemplo: Fundos imobiliários. ETFs ( Exchange Traded Funds): Possuem o objetivo de acompanhar a performance de determinado índice ou ativo financeiro.

Possuem o objetivo de acompanhar a performance de determinado índice ou ativo financeiro. BDRs (Brazilian Depositary Receipts): São títulos que representam ações de companhias estrangeiras, mas são negociadas na B3.

Passo a passo para começar a investir na bolsa de valores

Separamos o passo a passo de como investir para você começar já a realizar os seus aportes!

Escolha uma corretora de valores de confiança: Para investir, é necessário utilizar uma corretora de valores que funcionará como uma intermediária entre o investidor e o mercado acionário. Escolha uma empresa de confiança e que possua taxas baixas ou zeradas. Calcule a sua reserva de emergência: A reserva de emergência é o valor que representa aproximadamente 6 meses do seu custo de vida, que deve ser alocado em um investimento de baixíssimo risco. Defina o seu perfil de investidor: Para realizar escolhas inteligentes, é necessário entender qual é o seu perfil de investir quanto à tolerância ao risco, que engloba: Conversador: Possui aversão ao risco, então escolhe investimentos com menos volatilidade. Moderado: Meio termo, ou seja, tolera uma certa volatilidade na carteira, mas possui apenas uma pequena parte de seus ativos alocados em renda variável. Arrojado: Já possui experiência no mercado financeiro e possui uma alta tolerância ao risco e à volatilidade. Escolha os melhores ativos de acordo com a sua estratégia: Trace uma estratégia a longo prazo e escolha ativos que te ajudem a alcançar esse objetivo. Para isso, peça orientação ao assessor de investimento disponibilizado pela sua corretora. Realize aportes mensais: É necessário realizar aportes recorrentes para conseguir cumprir o seu objetivo a longo prazo. Então, se organize e economize.

Dicas para ter sucesso em seus investimentos

Antes de começar a realizar os seus investimentos, leia as dicas que separamos para você!

Esteja informado sobre o mercado financeiro e sobre as oportunidades de investimento.

Diversifique! Aloque seus recursos em diversos setores e ativos para mitigar os riscos.

Comece aos poucos e seja consistente.

Foque no longo prazo.

Solicite ajuda a um assessor de investimento, mas não terceirize por completo a decisão de como alocar o seu dinheiro.

Conclusão

Investir na bolsa de valores é uma ótima opção para fazer com que o seu dinheiro valorize com o passar do tempo.

Como mostramos acima, é possível escolher ativos que combinem com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos a longo prazo.

Também, o mercado imobiliário é uma excelente alternativa para investimento. Além do imóvel possuir uma valorização natural, é possível colocá-lo como garantia de algumas operações financeiras, como por exemplo, em um empréstimo com garantia .

A CashMe, é uma fintech que oferece a modalidade de crédito com garantia de imóvel com as melhores taxas do mercado. Você pode utilizar esse valor para investir de acordo com os seus objetivos e tirar os seus sonhos do papel.

