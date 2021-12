Como investir no mercado de ações: 8 dicas para iniciantes

Apoie o 247

1. Compre o investimento certo

Comprar a ação certa é muito mais fácil falar do que fazer. Qualquer um pode ver uma ação que teve um bom desempenho no passado, mas antecipar o desempenho de uma ação no futuro é muito mais difícil. Se deseja ter sucesso investindo em ações individuais, deve estar preparado para trabalhar muito para analisar uma empresa e gerenciar o investimento.

Quando você começa a olhar as estatísticas, tem que lembrar que os profissionais estão olhando para cada uma dessas empresas com muito mais rigor do que você provavelmente pode fazer como indivíduo. É um jogo muito difícil para o indivíduo vencer com o tempo.

Sair e comprar ações de seu produto ou empresa favorita não é a maneira certa de investir. Além disso, não coloque muita fé no desempenho passado, porque isso não é garantia do futuro.

Você terá que estudar a empresa e antecipar o que está por vir, uma tarefa difícil em tempos bons.

2. Evite ações individuais se você for um iniciante

Todo mundo já ouviu alguém falar sobre uma grande vitória ou uma ótima escolha de ações.

O que eles esquecem é que muitas vezes não estão falando sobre aqueles investimentos específicos que eles também possuem e que tiveram um desempenho muito, muito ruim ao longo do tempo. Portanto, às vezes as pessoas têm uma expectativa irrealista sobre o tipo de retorno que podem ter no mercado de ações. E às vezes elas confundem sorte com competência. Você pode ter sorte às vezes escolhendo uma ação individual. É difícil ter sorte com o tempo e evitar também essas grandes crises.

3. Crie um portfólio diversificado

Uma das principais vantagens de um fundo de índice é que você tem imediatamente uma variedade de ações no fundo. Por exemplo, se você possui um fundo amplamente diversificado com base no S&P 500 , você terá ações em centenas de empresas em muitos setores diferentes. Mas você também pode comprar um fundo estreitamente diversificado, focado em um ou dois setores.

A diversificação é importante porque reduz o risco de qualquer ação da carteira prejudicar muito o desempenho geral e isso, na verdade, melhora o retorno geral. Em contraste, se você está comprando apenas uma ação individual, realmente tem todos os seus ovos em uma cesta.

4. Esteja preparado para uma crise

A questão mais difícil para a maioria dos investidores é engolir uma perda em seus investimentos. E como o mercado de ações pode flutuar, você terá perdas de vez em quando. Você terá que se preparar para lidar com essas perdas ou está apto a comprar em alta e vender em baixa durante um pânico.

Contanto que você diversifique seu portfólio, qualquer ação individual que você possui não deve ter um impacto muito grande em seu retorno geral. Em caso afirmativo, comprar ações individuais pode não ser a escolha certa para você. Mesmo os fundos de índice irão flutuar, então você não pode se livrar de todos os seus riscos, tente como puder.

5. Experimente um simulador do mercado de ações antes de investir dinheiro real

Uma forma de entrar no mundo dos investimentos sem correr riscos é usar um simulador de ações. Usar uma conta de negociação online com dólares virtuais não colocará seu dinheiro real em risco. Você também será capaz de determinar como reagiria se este fosse realmente o seu dinheiro que ganhou ou perdeu.

6. Comprometa-se com seu portfólio de longo prazo

Keady diz que investir deve ser uma atividade de longo prazo. Ele também diz que você deve se divorciar do ciclo diário de notícias.

Ao pular as notícias financeiras diárias, você será capaz de desenvolver a paciência, de que precisará se quiser permanecer no jogo dos investimentos por um longo prazo. Também é útil olhar para o seu portfólio com pouca frequência, para que você não fique muito nervoso ou muito entusiasmado. Essas são ótimas dicas para iniciantes que ainda precisam controlar suas emoções ao investir.

7. Comece agora

Normalmente, escolher a oportunidade perfeita para entrar e investir no mercado de ações não funciona bem. Ninguém sabe com 100 por cento de certeza o melhor momento para entrar. E investir deve ser uma atividade de longo prazo. Não existe um momento perfeito para começar, então vá.

8. Evite negociações de curto prazo

Entender se você está investindo em um futuro de longo ou curto prazo também pode ajudar a determinar sua estratégia - e se você deve investir em tudo. Às vezes, os investidores de curto prazo podem ter expectativas irrealistas sobre como aumentar seu dinheiro. E a pesquisa mostra que a maioria dos investidores de curto prazo, como os day traders, perde dinheiro. Você está competindo com investidores poderosos e computadores bem programados que podem entender melhor o mercado.

Os novos investidores precisam estar cientes de que comprar e vender ações frequentemente pode sair caro. Pode criar impostos e outras taxas, mesmo se a comissão de negociação do título de um corretor for zero.

Conclusão

Investir no mercado de ações pode ser muito recompensador, especialmente se você evitar algumas das armadilhas que a maioria dos novos investidores enfrenta ao começar. Os iniciantes devem encontrar um plano de investimento que funcione para eles e cumpri-lo nos momentos bons e ruins.