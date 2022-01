Como investir no mercado de ações com corretora online

Apoie o 247

A internet veio operar uma verdadeira revolução silenciosa nas nossas vidas. A world wide web, assim como o advento dos dispositivos móveis e a democratização das redes sem fios, vieram permitir que passássemos a estar conectados quase em permanência, alterando significativamente a forma como trabalhamos, como nos comunicamos e até como consumimos. É por isso que hoje já não sabemos viver sem ela.

Além disso, a internet revolucionou também vários setores de atividade. É o caso do mundo financeiro e econômico, por exemplo. Com a net e as ferramentas digitais, passou a ser mais fácil investir as suas poupanças em instrumentos financeiros alternativos, incluindo o mercado de ações, que até então era uma atividade restrita a especialistas. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ganhar muito dinheiro com o mercado de ações, bastando ter para isso um dispositivo com ligação à net e uma corretora online.

O que são ações?

Antes de continuar, convém no entanto fazer uma pausa e procurar entender o que é isso do mercado de ações. Afinal de contas, o que são ações? Pode parecer complicado, mas na verdade é muito simples. O capital de uma empresa é dividido em pequenas partes, sendo que cada uma delas é uma ação. E essas ações podem estar na posse da própria empresa, como pertencer a outros sócios, investidores ou simples empreendedores.

Além disso, uma terceira parte pode ainda ser negociada na Bolsa de Valores, onde investidores podem comprá-las e vendê-las, com o objetivo de obterem lucro. A Bolsa de Valores é o mercado de ações e as empresas que estão cotadas em bolsa dão lucro de duas formas. Uma é através da distribuição de dividendos no final do ano pelos seus acionistas, de acordo com a proporção de ações que cada um deles detém; e a outra forma é através da valorização das ações e da sua venda por um valor superior ao da compra.

O índice Nasdaq

Mesmo para quem não está por dentro do mercado de ações, de certeza que já ouviu falar do índice Nasdaq. Afinal de contas, a Nasdaq (que são as iniciais de National Association of Securities Dealers Automated Quotation) é uma das mais importantes bolsas de valores dos Estados Unidos, especializada nas empresas de tecnologia mais valiosas. É, por isso, a bolsa de valores do mundo que possui o maior volume de negócios de todas, listando quase 4 mil empresas e mais de 7 mil ações.

O índice Nasdaq mais representativo é o Nasdaq 100, que mede o desempenho das maiores 100 empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ou seja, são todas aquelas que lideram os seus setores de atividade, que representam um valor de mercado superior a 500 milhões de dólares e um volume diário de transação de pelo menos 100 mil ações. Ou seja, é onde estão os principais tubarões e onde é possível os investidores fazerem mais dinheiro com as suas operações de compras e vendas de ações.

As melhores corretoras online

Como já referimos nos parágrafos acima, qualquer pessoa pode atualmente investir no mercado de ações, bastando para isso ter apenas um dispositivo com ligação à internet e uma corretora online. Com o aumento da procura, a oferta aumentou exponencialmente também e, hoje em dia, existem várias corretoras disponíveis no mercado, com diferentes funcionalidades. O difícil é mesmo saber qual escolher.



No fundo, não existe uma resposta correta a essa questão, uma vez que tudo depende das reais necessidades e dos objetivos do usuário. Contudo, todos os investidores procuram aquela que reúne a possibilidade de obter bons lucros, menores custos, confiança, boa performance e um bom apoio ao cliente em caso de necessidade. E para quem procura corretores Nasdaq, essas características são fundamentais. Assim, o mais importante é adotar uma postura sensata, responsável e inteligente, e fazer o trabalho de casa prévio, analisando e comparando as diferentes possibilidades existentes no mercado e escolhendo aquela que melhor se adequa às suas necessidades.

