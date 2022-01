Como organizar as finanças do seu negócio durante sua fase inicial?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Equilibrar as finanças: O mercado de trabalho formal está diminuindo gradativamente nos últimos anos. Esse é apenas um dos reflexos das mudanças que vêm ocorrendo mundo afora. Dessa forma, aqueles que possuem condições de investir em novas fontes de renda, o momento é apropriado.

Desse modo, a criação de novas empresas vem se tornado algo cada vez mais comum. Com as condições que o atual mercado vem apresentando, esse volume de novas empresas cada vez mais se torna alternativa para novos empreendedores.

No entanto, este volume de novas empresas pode representar um problema. Isso porque, com a criação de mais estabelecimentos com a mesma segmentação, a concorrência tende a crescer. Além disso, a fase inicial de um projeto enfrenta empecilhos de ordem financeira e estrutural.

PUBLICIDADE

Portanto, estes problemas serão os principais desafios para os novos empresários. De acordo com números divulgados pelo Sebrae, uma a cada quatro empresas fecham antes mesmo de completar dois anos. Dessa forma, um dos principais problemas é a questão financeira.

Entretanto, para que a sua empresa não entre para a estatística, é possível adotar algumas medidas para tal. A fim de manter uma estabilidade, é aconselhado que haja um planejamento de ao menos 5 anos. Isso garante que, apesar dos problemas que serão enfrentados, o plano deve prever soluções para isso.

Ademais, neste artigo traremos algumas dicas de como administrar financeiramente a empresa na fase inicial, a fim de que a projeção da empresa aumente conforme os degraus que vai subindo.

PUBLICIDADE

Investimentos devem ser realizados conforme aumento da receita

Para muitos empresários e investidores, o principal problema na criação de novas empresas é administrar a fase inicial do projeto. Lidar com um orçamento reduzido e baixa credibilidade no mercado são os principais fatores.

Dessa forma, há muitos casos onde o investimento inicial é elevado e mesmo assim o retorno não acontece. Nestes casos, é importante apontar algumas questões importantes. Uma delas, portanto, é o respeito aos processos de uma nova empresa. A partir disso, a projeção de investimentos será mais lúcida.

Portanto, para aquelas empresas em fase inicial de projeto, é indicado que os investimentos e ampliações ocorram gradativamente. Isto é, conforme o aumento da receita e a estabilização junto ao mercado, a empresa gera condições de realizar novas projeções.

PUBLICIDADE

No entanto, para que este processo ocorra da melhor forma, a ampliação deve ser precedida de um planejamento estratégico. Além de obter mais chances de êxito no empreendimento e evitar prejuízos, esse movimento representa uma estabilidade para a empresa. Dessa forma, atrair novos investidores ou simplesmente aumentar o portfólio de atuação se torna mais fácil.

Entretanto, para que essa expansão aconteça, é necessário reservar um valor financeiro para as operações. Assim, o orçamento corrente da empresa e os gastos com as ampliações devem ser separados, a fim de não prejudicar as operações já vigentes.

Relação com fornecedores deve ser de mútuo acordo para equilibrar as finanças

Assim como as condições financeiras, o início de uma empresa também conta com outras questões. Uma delas, portanto, é a busca por fornecedores que supram as necessidades da empresa.

PUBLICIDADE

Dessa forma, uma alternativa para encontrar os melhores fornecedores é realizar intercâmbio com outros empresários do segmento. Dessa forma, a troca de conhecimentos pode agregar em outros assuntos, como a gestão financeira e direcionamento do mercado.

Portanto, a partir do primeiro contato com o novo fornecedor, é preciso identificar algumas questões, como por exemplo as condições de pagamento e se é possível ou não fazer o uso de seu cartão pj, prazo e dia de entrega, bem como a qualidade dos produtos e/ou equipamentos adquiridos. Com isso, tendo solucionado esta etapa, é possível solidificar a relação com o fornecedor.

Para empresas em fase inicial, é interessante estabelecer uma hierarquia de fornecedores, de acordo com o alinhamento deles com a empresa. Desse modo, aqueles fornecedores com melhores condições e maior qualidade, devem ganhar preferência por parte do empresário.

Com isso, é possível realizar uma parceria de mútuo acordo entre empresa e fornecedor. Assim como dar preferência aos melhores fornecedores traz benefícios para empresa, o contrário também é verdadeiro. A garantia de que o cliente lhe dá preferência possibilita que o fornecedor conceda as melhores condições.

Assim sendo, tanto o empresário quanto o fornecedor podem realizar cessões um ao outro. Desse modo, em momentos onde a empresa passa por problemas financeiros, a renegociação da dívida se torna mais fácil. No entanto, em outro momento, o fornecedor pode contar com a compra de um volume maior dos seus produtos na fase positiva.