Como ser um influenciador digital?

Você alguma vez quis ser influenciador digital? Você sabe, estamos a falar daqueles famosos que tem milhões de visualizações no YouTube ou que são pessoas bastante influentes no Instagram.



O Brasil tem muitos influenciadores, dependendo do nicho que você procura. Mas todos eles têm várias coisas em comum, o tipo de trabalho que fazem, a qualidade, o empenho, e a vida que eles dedicam a fazer conteúdo para os outros.



Então, se você já pensou em se tornar um influenciador digital, vamos dar pra você algumas dicas de como o poderá fazer. Não vai ficar famoso de um dia para o outro, mas vai ter as bases para o sucesso que os outros já têm.

Trabalhe e estude como tudo funciona

Se você se quer tornar um especialista em sua área, você tem que aprender tudo aquilo que está ao seu redor. Desde saber as melhores formas de conquistar o algoritmo da rede social que você vai utilizar, até ao conteúdo que você vai fazer.

Se você falar de uma matéria que os seus utilizadores não estão acostumados ou nem sequer têm muito interesse, não vai ter o engajamento necessário e você não vai ter muitas visualizações ou impressões na sua matéria.

Então, você deve não só estudar como funciona a rede social onde você tem mais seguidores, mas também saber aquilo que seu público pretende.

Não se alguma vez ouviu o Felipe Neto falar sobre maquiagem? Provavelmente os seguidores dele não iriam entender e não teriam interesse nessa matéria.

Saiba cativar seus ouvintes

Ser um dos influenciadores digitais do Brasil, é saber falar para os seus ouvintes. Se você tem um canal de YouTube e sabe como falar para os seus seguidores, vai ter muito mais visualizações. Então você tem que ter o material necessário como uma boa câmara, um bom microfone, e uma boa edição de vídeo.

Às vezes pode até parecer pouco natural essa ideia, mas você tem que dar a ideia de ser a melhor pessoa do mundo no seu vídeo, fazer do seu dia que até pode estar sendo mau, no melhor dia possível para os seus usuários!

Deve também investir em material técnico, seja qual for sua rede social, para que sua produção seja de qualidade e Tânia então um bom alcance.

Faça boas parcerias

Muitos influenciadores famosos fazem parcerias com outros influenciadores do mesmo nicho para colaborações. Isso vai fazer com que exista um benefício para ambos pois o público de um influenciador pode ser diferente do outro e então você fica com a divulgação grátis da sua matéria junto de outros usuários.

Por isso, quando você colabora com alguém, deve trazer alguma informação útil em que você seja especialista. Imagine que você é especialista em finanças, e você vai colaborar com uma pessoa sobre coaching. Então você pode ajustar a sua informação para que as pessoas que procuram coaching tenham um aconselhamento financeiro.



Ser influênciador não é para todos, e poucas pessoas conseguem, mas você pode se tornar um deles. Sua perseverança é a arma mais importante do seu sucesso.

