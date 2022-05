Como vender na internet: 7 estratégias para começar a ganhar dinheiro hoje

Apoie o 247

Em plena era digital, desprezar o potencial da internet é um erro para quem pretende expandir o negócio e atingir índices satisfatórios de venda. Por isso, saber como vender na internet é o básico para qualquer gestor nos dias de hoje.

Com a facilidade e o acesso às informações, existem diversos métodos e ferramentas para quem precisa e deseja aumentar suas vendas. Treinamentos, cursos e métodos são os exemplos mais clássicos para aprender a vender mais na internet.

Já na parte tecnológica, existem ferramentas que vão desde o uso do e-mail profissional, vídeos, chatbots e ferramentas de automação de vendas.

As alternativas para vender produtos e serviços na web são várias, mas para obter êxito nesse tipo de empreitada é necessário ter planejamento, ficar por dentro das principais ferramentas digitais e estudar os canais mais adequados para os seus objetivos e tipo de negócio.

A possibilidade de faturar um bom dinheiro no espaço online não é uma mera lenda urbana. Pelo contrário, vem sendo a solução para quem já gerencia um pequeno, médio e até mesmo um grande negócio.

Para quem ainda não tem experiência no assunto, está precisando de dinheiro e quer entender como vender na internet obtendo bons resultados, vale dar uma conferida nesse artigo com dicas bem interessantes.

1 - Determine o produto que você vai vender

Para quem quer saber como vender na internet, o ponto de partida é saber qual produto ou serviço será oferecido.

Nesse caso, é importante pensar de forma segmentada e definir quem é o seu público de clientes.

Não basta definir apenas o que você vai vender. O ideal é estabelecer um segmento de mercado para o seu negócio. Lembre-se que quanto mais voltado para um público, melhores serão os resultados.

Isso facilita também saber qual é a dor ou a necessidade do público para saber como os seus produtos podem auxiliar. Desse modo, fica até mais fácil determinar estratégias e metas de venda.

Não esqueça ainda de optar por segmentos que sejam do seu interesse. Isso tornará mais fácil traçar objetivos e também pensar nas estratégias, inclusive saber onde encontrar bons fornecedores e maneiras para posicionar a sua marca.

2 - Saiba quem é o seu público-alvo

Além de estipular o que você vai vender pela web, chega a hora de definir quem será o público-alvo do seu negócio. Dessa maneira, você será capaz de elaborar planos de venda muito mais eficientes.

Por exemplo, se você já determinou que o seu público será de mulheres entre 20 e 30 anos de idade, será mais fácil determinar quais canais serão utilizados, qual a linguagem do conteúdo produzido, meios de pagamentos e outros detalhes fundamentais.

Como definir o público-alvo

O famoso público-alvo é aquele grupo bem definido de consumidores que se interessam pelo produto ou serviço que você tem a oferecer. Sem determinar quem será esse público, o seu negócio não vai sair do lugar.

Você não vai conseguir nutrir leads, facilitar a jornada do cliente e outros procedimentos importantes para um negócio online. De uma forma geral, a definição do público-alvo não pode ser feita de uma hora para outra.

Tal empreitada deve ser feita por meio de estudos e pesquisas. Os principais benefícios da definição do público-alvo são:

● Criar campanhas mais certeiras

● Otimizar a interação com os consumidores

● Destacar entre os concorrentes

● Obter melhores resultados nas vendas

Diferença entre público-alvo e persona

Algumas pessoas confundem público-alvo e persona. Na verdade, o primeiro mantém o foco nas características básicas do comportamento do consumidor. Já o segundo é uma representação fictícia do potencial cliente.

Para uma melhor compreensão, se o público-alvo contempla as características gerais do consumidor, a persona é uma pessoa fictícia com profissão, idade, sexo, endereço e gostos específicos.

Sendo assim, é possível dizer que a persona é a personificação do seu cliente ideal, estabelecendo uma caracterização mais aprofundada dos seus consumidores.

Adote estratégias de Marketing de Conteúdo

O conteúdo é um dos principais fatores que acompanham quem quer saber como vender na internet. Por isso, após determinar o seu produto, o público-alvo e a persona, é preciso investir em conteúdo.

O conteúdo relevante, ou seja, referente ao produto que você vende, é o melhor material de venda na era digital. É aí que entra em cena o tão falado Marketing de Conteúdo, que consiste em atrair clientes por meio de conteúdo, seja textos em blogs ou produção de vídeo.

O Marketing de conteúdo conta com alguns elementos fundamentais:

● Atrair

● Converter

● Vender

● Encantar

O conteúdo na internet gera engajamento, que é algo essencial para atrair o cliente e, com isso, resulta em vendas.

Nessa estratégia de atração é muito comum a presença do e-mail marketing como parte das ações. Por isso, é importante contar com a ajuda do e-mail corporativo para criar fluxos de envios ou até mesmo promoções periódicas.

No entanto, tudo isso pode ser feito por meio de um e-mail profissional Hostinger e com o domínio da empresa.

A importância de compreender o funil de vendas

O funil de vendas auxilia bastante o trabalho de quem quer saber como vender na internet. Esse funil ilustra o processo de vendas, que vai desde o primeiro contato com o público até o instante em que a venda é realizada. O funil é representado por meio de etapas. São eles:

● Topo do funil - A etapa da descoberta do seu produto

● Meio do funil - A etapa da redescoberta

● Fundo do funil - A etapa da decisão de compra

Cada etapa desse funil de vendas depende da produção de conteúdo adequado que permite o público-alvo avançar até chegar na decisão de comprar o seu produto.

4 - Produza bons vídeos de divulgação

No âmbito do Marketing de Conteúdo, a utilização de canais de vídeo não pode ser desprezada. Os vídeos possuem um forte apelo popular nos dias de hoje. Por meio deles é possível divulgar as qualidades e as características de qualquer produto ou serviço.

Além do mais, os equipamentos para a produção e edição de vídeo, bem como os canais digitais que viabilizam a divulgação desse tipo de mídia, tornam tudo mais ágil e eficiente.

Os vídeos se encaixam nas várias etapas do funil de vendas, pois podem servir para educar o consumidor, nutrir leads e também estimular a ação de compra. Entre as vantagens que os vídeos apresentam, vale lembrar alguns a seguir.

Acessibilidade

O conteúdo no formato audiovisual pode ser acessado de qualquer lugar, desde um desktop aos dispositivos móveis.

Facilidade

Não é difícil investir em um canal de vídeo, pois os equipamentos, além dos softwares de edição e produção, agilizam a produção. Os smartphones atuais servem muito bem para esse propósito.

Integração

O formato audiovisual pode ser integrado em outros canais da estratégia digital, como:

● blogs

● sites

● redes sociais

● e-mail marketing

5 - Analise a concorrência

Quem são os seus concorrentes? Quais os canais eles usam para vender na internet? Essas e outras perguntas auxiliam melhor você a posicionar o seu negócio na web.

Além do mais, essa análise permite que você encontre os pontos em que seu negócio possui vantagem em relação aos concorrentes e os pontos que devem ser melhorados. Dessa maneira, a sua marca ganha mais destaque.

Da mesma forma, avaliar os concorrentes também permite:

● Conhecer melhor o seu público

● Melhorar as suas estratégias

● Aumentar as vendas

6 - Avalie os melhores meios de pagamento

O modo como o cliente irá pagar pode fazer toda a diferença na hora da venda. Os consumidores não querem arriscar e, na hora de comprar pela internet, querem facilidades e a garantia de que a transação será segura.

Por causa disso, é essencial optar por meios que disponibilizam mais facilidades para o seu cliente e, inclusive, para você. Portanto, avalie e estude os meios de pagamento preferidos dos seus clientes e as taxas oferecidas por cada opção.

Além disso, não esqueça também de investir em um bom certificado SSL, pois esse recurso mantém a segurança das suas vendas na internet.

7 - Planeje a logística

Assim como os meios de pagamento, é importante já ter previamente planejada a forma para o seu produto chegar até ao consumidor. A entrega bem feita da mercadoria é determinante para a credibilidade e o sucesso das suas vendas.

Portanto, tenha em mente estratégias de organização do seu estoque, bem como adote e deixe bem transparente a sua política de troca e devolução de produtos.

Ao planejar esses detalhes, você assegura qualidade na venda e também mais satisfação dos seus clientes.

Saber como vender na internet é fator decisivo para qualquer negócio nos dias de hoje

E com uma bem planejada estratégia de Marketing Digital é possível aumentar as vendas. E quando se fala em estratégias digitais, é possível encontrar várias soluções, que vão desde utilizar blogs, redes sociais, e-books e até mesmo investir em um bom serviço de hospedagem de sites.

Hoje em dia as melhores empresas de web hosting proporcionam recursos que ajudam a otimizar as suas estratégias.

Portanto, siga as dicas aqui mencionadas e entenda como é possível sim ganhar dinheiro na internet de forma profissional e planejada.

