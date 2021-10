Compras pela internet: Por que tantas pessoas têm optado por essa estratégia?

Apoie o 247

Vimos, nos últimos anos, o aumento considerável do mercado online de produtos e, isso aconteceu por diversas causas que vão desde o isolamento social que as pessoas tiveram que enfrentar a partir de 2020 até a facilidade que esse tipo de comércio oferece para os consumidores.

Hoje em dia, todos têm celulares e, por isso, todos têm acesso a plataformas de venda digitais que possuem uma imensa variedade de produtos à venda na internet.

Por isso, a tendência que vimos crescendo no último ano, com certeza permanecerá em alta no futuro, visto que as lojas físicas estão migrando cada vez mais para o universo digital.

Vantagens de vender na internet

Existem diversas vantagens de abrir um negócio online ao invés de investir em versões físicas de lojas e, entre elas podemos citar a facilidade do consumo para nossos clientes, a praticidade de escolha, a variedade de itens, o estoque zerado, e muitos outros benefícios que não são possíveis de se adotar em uma lojas física.

Abaixo, vamos detalhar essas vantagens para deixar claro o motivo de tantas pessoas estarem migrando para o universo virtual.

Praticidade de consumo

Atualmente, o que as pessoas mais buscam é a praticidade, afinal, quanto menos burocracia existir em algum setor, melhor é para a economia.

E, como sabemos, a internet é muito menos burocrática do que uma loja física.

Por exemplo, quando vamos adquirir ingredientes online , basta escolher, definir o endereço de entrega, a forma de pagamento e, pronto, receberemos nosso pedido na porta de casa.

Mas, quando vamos a uma loja física, temos que escolher o produto, esperar algum atendente nos explicar as características do que estamos comprando, ir até o caixa e esperar a nossa vez de pagar para, depois disso, esperar alguém embalar antes de irmos embora para casa com uma opção até mais cara do que a encontrada em sites de vendas.

Então, fica claro que vender produtos online é muito mais prático tanto para o empresário quanto para o consumidor que esperará em casa, sem muita preocupação.

Variedade de itens com estoque reduzido

Associar essas duas vantagens parece mentira, não é mesmo? Mas é isso que acontece em uma loja virtual, pois, apesar de oferecer uma infinidade de itens para venda, o dono da loja não precisa ter estoque quase nenhum daquele produto, desde que ele consiga comprar e entregar no prazo que ficar combinado com o cliente.

Estratégias chamadas de dropshipping são muito usadas por quem quer vender na internet sem ter nenhum estoque.

Nessa modalidade de negócio online, o vendedor anuncia um produto que ele sabe o preço em outra empresa e quando alguém compra, ele retira seu lucro e paga para outra pessoa enviar para a casa do cliente, sem nem chegar a ver o produto que está vendendo em sua loja.

Facilidade no pagamento

Diferentemente de uma loja física que aceita cartões e dinheiro em espécie, a internet oferece muitas opções como o pagamento por pix e o pagamento por boletos.

Dessa forma, é muito vantajoso para um empresário abrir um negócio online, já que ele poderá receber por suas vendas de diferentes formas e poderá negociar descontos com seus fornecedores de acordo com a movimentação de capital que entrar em seu caixa também.

Além disso, quando oferecemos diversas formas de pagamento, a chance de conseguir mais clientes para nossa loja cresce exponencialmente, já que essas pessoas são impedidas de comprar por causa das limitações de aprovações de crédito em lojas físicas, por exemplo.

Vantagem econômica

Mas, a maior vantagem de abrir um comércio virtual é a economia, pois, quando investimos em uma loja na internet, economizamos muito mais se compararmos com os gastos que seriam necessários em uma loja física.

Para abrir um site e fazer a otimização dos textos e fotos dos produtos tem um custo também, mas nada que se compare com as taxas de aluguel, consumo de energia elétrica e água, entre outros custos operacionais de abrir uma loja em algum imóvel.

Então, podemos dizer que o fator que mais deve ser considerado por quem abre uma loja virtual é a economia financeira que esse comércio proporciona para o empreendedor.

