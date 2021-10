Comprei seguidores Instagram e eles sumiram. Entenda porque isso acontece

Apoie o 247

Parece mentira! Mas muitos brasileiros não aprovam a prática de comprar seguidores Instagram, isso porque muitos já investiram seu rico dinheirinho em empresas fakes, eu comprei seguidores Instagram e vou te contar a experiência.

Isso acontece se você comprar seguidores brasileiros em um site que não é seguro, por isso recomendamos que você faça a compra de forma criteriosa, através de sites que entregam seguidores reais e não fakes. Pensando na segurança criamos uma lista com os 5 melhores sites para comprar seguidores no Instagram.

7 sites seguros para dizer comprei seguidores Instagram

Antes de tudo, até mesmo de você fazer uma pesquisa mais consistente no Google, eu recomendo que você confira com calma todos os sites da nossa lista, nela você encontrará o melhor site para comprar seguidores no Instagram.

Pois conferindo um a um, você vai conseguir identificar qual é a plataforma que mais combina com a sua estratégia nesse momento para compra de seguidores.

De antemão vou logo alertando que esse tipo de frustração só acontece com os usuários que ainda estão “verdes” dentro do marketing digital ou aqueles que não investem pesado em pesquisa com foco na compra de seguidor.

Comprei seguidores, e agora o que eu faço?

Logo após efetuar a compra de seguidores, muitas pessoas passaram a se questionar, comprei seguidores e agora? Afinal de contas, não adianta ter o perfil recheado de seguidores e não saber o que fazer.

Como todos nós sabemos o Instagram é uma ferramenta extremamente poderosa e as chances de obter sucesso impulsionando um produto ou serviço é muito grande.

Por isso, logo após efetuar a compra de seguidores, principalmente se você tem o sonho de crescer através de um negócio dentro do Instagram é que você contrate o serviço de consultoria do Instagramque é oferecido pela agenciazuric.com.

O serviço de consultoria tem potencial para te ajudar a melhorar a imagem do seu Instagram e crescer na rede social com muito mais autoridade e engajamento, provocando o crescimento orgânico ou natural da sua página em mais de 87%.

1. agenciazuric.com

A agenciazuric.com, é uma empresa de marketing digital que tem foco em trazer resultados otimizados para seus clientes prestando vários serviços dentro da área de marketing digital.

Primordialmente no serviço de comprar seguidores.

Na agenciazuric.com, você também consegue encontrar uma cartela de 4 planos, onde é possível comprar seguidores reais e comprar seguidores brasileiros por um excelente custo benefício.

O investimento através da agência varia entre R$49 e R $2.500. Onde você pode conquistar de 50 a 50 mil seguidores.

Sobretudo, importante ressaltar que são seguidores de perfis reais que vão interagir com o seu perfil do Instagram.

2. seguidores.store

O site da seguidores.store, por exemplo, possui planos com preços mais acessíveis. Todavia, em primeiro lugar é bom lembrar que através de todos os 4 sites da nossa lista é possível comprar seguidores Instagram.

3. upgram.site

O Upgram é uma plataforma que apresenta infinitas possibilidades. Através do site é possível comprar seguidores teste grátis, e comprar seguidores reais brasileiros.

Ainda assim é possível comprar de 50 a 50 mil seguidores acessando o site do Upgram, por um excelente custo benefício.

Atualmente o Upgram consta com 10 pacotes com preços que variam entre R$4,99 e R$ 24,99.

4. divulga.vip

A plataforma do Divulga.vip funciona um pouco diferente dos sites anteriores. Tudo isso porque o principal foco é o Painel SMM que atua com revenda de seguidores.

Antes de mais nada atuar com revenda de seguidores é o meio super inteligente para quem quer faturar uma grana extra através do marketing digital.

Antes de mais nada é bom deixar claro, que a revenda de seguidores funciona de forma prática e super intuitiva. Não é necessário seguir tutoriais ou fazer nenhum tipo de curso.

Você simplesmente acessa o site www.divulga.vip, cria sua conta, adiciona saldo, faz o seu primeiro pedido e depois é só aguardar os resultados.

Lembrando que no painel é possível encontrar serviços com foco em seguidores segmentados por Estado e por gênero. Ao passo que, também é possível comprar Views

Serviços voltados para impulsionamento do Tik Tok também pode ser encontrado no divulga.vip

Divulga.Vip como funciona e como faturo grana extra?

Se você tem dúvidas reais de como funciona o divulga.vip, como falei no início o processo é super intuitivo. Você contrata o painel e a partir daí pode atuar com a revenda de seguidores.

Como mais de 86% dos brasileiros que têm acesso ao celular com uma rede wi fi tem uma conta no Instagram, fica super fácil aprenda como revender seguidores e fature uma renda extra.

Porque comprei seguidores instagram e eles sumiram?

Essa resposta é bem simples! Provavelmente você optou por comprar seguidores através de empresas fakes.

E apesar de não aparentar, não é muito difícil isso acontecer! Simplesmente porque as empresas que atuam através de sites profissionais com propagandas super convincentes.

Até mesmo quem não tem muita vivência dentro do mercado digital está passível a cair no golpe dessas empresas fakes que atuam com foco na compra de seguidores.

Acho super válido ressaltar que a maioria dessas empresas são responsáveis por entregar seguidores de perfis que estão parados e não vão contribuir de forma positiva para o engajamento do seu Instagram.

Ainda tem as empresas que ousam ir mais longe e jogam super baixo entregando seguidores internacionais para o seu perfil.

Se você por acaso, atua com o Instagram de forma profissional, fica super complicado impulsionar algum tipo de venda com seguidores estrangeiros. .

Principalmente se você tiver divulgando produtos para seguidores estrangeiros, o que indicamos é que você use um site confiável para comprar seguidores.

Comprei seguidores através de sites seguros. agora, o que acontece?

Podemos dizer que comprar seguidores através das empresas que listamos aqui, como por exemplo: upgram.site, agenciazuric.com, seguidores.store ou até mesmo da plataforma de revenda de seguidores divulga.vip.

É uma mão na roda para quem utiliza o Instagram para divulgar vendas de produtos e serviços.

Tudo isso porque as empresas atuam entregando seguidores brasileiros. Através das plataformas é possível não só comprar seguidores no Brasil, mas sim para compra de reels, views, comentários e outras táticas para crescer no Instagram

Como comprar seguidores reais e segmentados por gênero e até mesmo Estado.

Ou seja, se você tem uma lojinha de doces em um bairro que tem uma quantidade de habitantes razoável e quer divulgar essa loja para cidades vizinhas com objetivo de divulgar a sua marca e atrair mais clientes.

Comprar seguidores através de sites seguros é uma excelente alternativa e uma das táticas para crescer no Instagram hackeando o algoritmo.

Como as empresas que atuam com compra de seguidores reais atuam?

Muitos usuários não sabem, mas essas empresas atuam de forma simples e bastante segura dentro do mercado.

A agenciazuric.com, atua através de robôs inteligentes que são responsáveis por filtrar dentro do próprio Instagram, seguidores brasileiros e seguidores reais de perfis que estão ativos.

Ou seja, todo o processo é feito de forma segura e bem segmentada. Tantos que as próprias empresas da nossa lista, garante a reposição de seguidores, caso aja algum problema no período de 30 dias.

Comprei seguidores através de um site fake e agora?

Bom se a sua conta até agora não foi bloqueada e nem banida pelo Instagram, não existem muitos motivos para se preocupar, upar seguidores é legal.

Também não adianta chorar pelo leite derramado, pois dificilmente você irá recuperar o seu dinheiro. O lema é tocar o barco e bola pra frente!

Agora o que você precisa fazer é recuperar o engajamento através de sites seguros, comprando seguidores brasileiros e comprando seguidores reais.

O legal é que através do upgram.site, é possível comprar seguidores através de um excelente custo benefício.

E se você por enquanto não quiser selecionar alguns dos pacotes de seguidores, realize a compra de curtidas e pode ampliar engajamento no Instagram.

Ainda assim, você pode optar por comprar seguidores teste. Importante ressaltar que todas as alternativas do Upgram, são opções onde não é necessário desembolsar valores exorbitantes comprometendo orçamento.

Conclusão

Compra de seguidoresatravés de sites confiáveis é o meio mais eficiente para impulsionar a rede social dos usuários que atuam oferecendo produtos ou serviços.

Espero que esse artigo tenha te colocado em alerta, principalmente em relação a atuação de empresas fakes dentro do mercado digital, e você encontre segurança através dos melhores sites para comprar seguidores.

Hoje no Brasil ainda é muito difícil punir os culpados que atuam cometendo fraudes digitais. Justamente por isso, muitos usuários do Instagram ficam no prejuízo na hora de comprar seguidores através de empresas fakes.

Mesmo assim, podemos concluir que comprar seguidores através de sites que atuam de forma segura, comprando seguidores brasileiros e comprando seguidores reais.

É o meio mais eficiente de fazer o seu perfil do Instagram crescer de forma otimizada sem ficar no prejuízo.