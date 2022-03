Conheça Alexander Zverev, o tenista expulso do torneio em Acapulco

Apoie o 247

Confira o que motivou Alex Zverev a agredir um dos juízes, o que aconteceu após a disputa e como começou a carreira do 3º melhor tenista do mundo.

O alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking mundial de tênis e um dos favoritos de quem costuma apostar no esporte, foi expulso do ATP 500 após agredir um dos árbitros com sua raquete.O fato aconteceu no último dia 23, em Acapulco, no México, quando no fim de uma partida pelo circuito mundial de tênis profissional, o atleta discordou de um dos juízes e perdeu a cabeça, golpeando o árbitro de cadeira.

A partida foi disputada por duas duplas: Zverev e o brasileiro Marcelo Melo, contra o inglês Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliövaara, que saíram vitoriosos.

Punições sofridas

Na sequência da agressão, a entidade responsável pelo tênis masculino comunicou o afastamento do atleta por um ano, além de sua expulsão da competição - que estava nas oitavas de final - e aplicação de multas.

Zverev recebeu duas multas avaliadas em US $45 mil por insulto verbal e conduta antidesportiva e outra de US $25 mil por comportamento agravado. O alemão perdeu, também, mais de 31 mil dólares em dinheiro e toda pontuação adquirida durante o torneio mexicano.

No entanto, a organização desistiu da suspensão e da multa de comportamento. Ainda assim, alertaram que, caso Alexander cometa qualquer outra infração antidesportiva que resulte em novas multas durante o período de um ano, as punições voltarão a ser consideradas.

O pedido de desculpas

Algumas horas após o acontecido, Zverev se manifestou através das redes sociais: “É difícil explicar com palavras o quanto me arrependo pelo meu comportamento durante e depois do encontro de pares. Pedi desculpas ao árbitro porque, o que fiz foi horrível e inaceitável, estou decepcionado comigo mesmo”, disse o atleta. Ainda na mesma publicação, o jovem alemão pediu perdão aos torcedores e comprometeu-se a não repetir o ato acontecido.

História de Alex Zverev

Nascido em uma família de tenistas, Alexander Zverev tem 24 anos e é natural de Hamburgo. O atleta se tornou profissional em 2013 e, em 2017 já havia conquistado sua melhor posição no ranking da ATP, tornando-se o atual 3º melhor tenista do mundo.

Títulos de Alexander Zverev

Simples

● São Petersburgo (2016);

● Montpellier (2017);

● Munique (2017);

● Masters 1000 de Roma (2017);

● Washington (2017);

● Masters 1000 do Canadá (2017);

● Munique (2018);

● Masters 1000 de Madri (2018);

● Washington (2018);

● ATP Finals (2018);

● Genebra (2019);

● Colônia I (2020);

● Colônia II (2020);

● Acapulco (2021);

● Masters 1000 de Madri (2021)

Duplas

● Montpellier, ao lado de Mischa Zverev (2017);

● Acapulco, ao lado de Mischa Zverev (2019)

Finais de Grand Slam de Alexander Zverev

● US Open de 2020: Dominic Thiem 3 x 2 Alexander Zverev (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6)

Próximos passos de sua carreira

Iniciou recentemente, no deserto da Califórnia, a 45ª edição do Masters 1000 e o WTA 1000 de Indian Wells, um dos torneios mais importantes da modalidade. Dessa forma, Alex Zverev participa das disputas simples e em duplas. Acompanhe as partidas, pela transmissão dos canais ESPN.