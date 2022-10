Conheça as superstições mais estranhas do mundo do esporte

Apoie o 247

Existem poucas esferas da vida que nos inspiram a nos apegar a estranhas superstições e rituais mais do que esportes.

Talvez seja porque esportes como futebol, basquete, hóquei, etc. atravessam uma linha excruciante onde o resultado de um jogo parece ditado tanto pela sorte quanto pelas jogadas.

Mas essas superstições não são todos rituais excruciantes que envolvem usar a mesma camiseta esfarrapada que você costumava usar há uma década, quando seu time chegou aos playoffs.

Algumas são celebrações únicas, enraizadas de maneira muito profunda na lenda de uma equipe esportiva.

Superstições e rituais são muitas vezes tão entrelaçados na identidade de uma equipe ou atleta quanto as maiores vitórias e derrotas de épocas passadas.

Até os atletas mais talentosos às vezes têm superstições ainda mais bizarras do que seus fãs.

Até os atletas mais talentosos às vezes têm superstições ainda mais bizarras do que seus fãs.

E estas superstições que você vai ver a seguir são apenas algumas das mais estranhas no mundo dos esportes.

1. Ser socado o mais forte possível

Não há nada mais assustador do que um homem grande que realmente ganha força sendo espancado.

Mas é exatamente isso que faz John Henderson ser o eterno bloqueador defensivo central dos Jaguars.

Com 6'7 e mais de 350 libras, Henderson poderia ser descrito como nada menos que um monstro.

E esse monstro tinha uma maneira muito particular de encontrar "empolgação" para um jogo.

Henderson teria um treinador assistente do Jags direto pra cima, esbofeteando-o no rosto, o mais forte possível.

Acho que se alguém tão grande exige que você lhe dê um tapa na cara, não há nada que você possa fazer a não ser dar um tapa na cara dele.

Mas, convenhamos, a primeira reação de muita gente quando apanha é surtar e revidar...

A pergunta que surge é se aquele treinador alguma vez teve medo de que Henderson lhe desse um soco de volta em algum momento.

2. Comer grama

O treinador da LSU Tigers, Les Miles, é um dos personagens mais coloridos de todos os esportes.

Com suas animadas coletivas de imprensa e disposição amigável, ele é uma espécie de anti-Nick Saban.

Sério – tente imaginar Nick Saban mastigando a grama que ele pegou no campo de futebol durante as atividades pré-jogo. Você não pode imaginar isso, pode?

É muito mais fácil imaginar Les Miles mastigando a grama que ele pegou no campo de futebol durante as atividades pré-jogo, porque realmente o vimos fazer isso.

Miles disse que seu ritual pré-jogo "o humilha como homem" e que "isso permite que ele saiba que (ele é) parte do campo e parte do jogo". Está bem então, né...

3. Lançar polvos e ratos

Na maioria dos grandes eventos esportivos, jogar objetos no campo de jogo é uma prática desencadeada por má arbitragem e outras queixas percebidas.

No entanto, quando se trata de hóquei, jogar coisas no gelo é um espetáculo celebrado e reservado para momentos especiais.

Enquanto a tradição de jogar chapéus no gelo depois de um hat-trick é compartilhada por todas as equipes, os Red Wings e Panthers têm seus próprios rituais únicos ligados a pessoas e eventos específicos.

Detroit Red Wings

Por mais horrível que pareça a ideia de carcaças de polvos a cair das arquibancadas de uma arena, essa é uma das tradições mais reconhecidas da Liga Nacional de Hóquei no Gelo dos Estados Unidos.

A “Lenda do Polvo” começou quando um torcedor do Red Wings jogou uma das criaturas no gelo durante um jogo de playoff em 1952.

Isso representou as oito vitórias necessárias para garantir a Stanley Cup durante a época.

Após o incidente, os Red Wings varreram os playoffs, e a equipe de gelo da Joe Louis Arena tem lidado com a bagunça desde então.

Florida Panthers

Os "truque do rato" começou a surgir na temporada 1995-1996, quando o ala Scott Mellanby matou um no vestiário antes da estreia em casa e depois marcou dois gols no fim do jogo.

A equipe foi até as finais da Stanley Cup naquele ano, perdendo para o Colorado Avalanche.

A lenda virou uma bola de neve para a tradição de jogar ratos de plástico no gelo após cada gol marcado pelo time dos Panthers.

O “truque do rato” se transformou em um ato tão ridículo de caos alimentado pelos fãs que a NHL fez a franquia parar de vender os ratos de brinquedo na arena como se fosse Black Friday , juntamente com a ameaça de uma penalidade por atraso no jogo.

