Conheça os segredos dos empreendedores de sucesso

A cada dia que passa, novas empresas surgem no país, o que mostra que o brasileiro busca mudar de vida através do empreendedorismo. Quando nasce um novo negócio, não é somente o empreendedor que é beneficiado, porque como são criados novos empregos, esses também ajudam a movimentar a economia local e os municípios arrecadam mais impostos, sem contar que os estados e o país também são beneficiados com a criação de um novo empreendimento.

Antes de inaugurar o novo negócio, o empreendedor enfrenta a burocracia e tem que administrar as emoções para não desistir diante das dificuldades iniciais. Depois, é preciso manter-se firme para vencer eventuais crises e outros problemas e conseguir seguir adiante com seu negócio.

O empreendedor monta seu negócio para sobreviver sem precisar disputar uma vaga de emprego, mas ser o próprio patrão não significa que tudo será fácil, mas é sim compensador, porque o processo envolve paixão por empreender e por transformar a vida dos clientes e parceiros comerciais, além de sua própria vida e a de sua família.

Um dos segredos dos empreendedores de sucesso é a resiliência. Aqueles que são resilientes para se levantar quando caem, para sorrir quando a vontade é gritar e sair correndo deixando tudo para trás ou para não se desesperar quando percebe que uma crise pode afetá-lo. Ser resiliente faz toda a diferença no mundo do empreendedorismo.

A criatividade é outro segredo que ajuda na sustentação da questão anterior, a resiliência. É preciso usar a criatividade para inovar, fazer diferente e assim vender mais. Uma mente criativa consegue encontrar soluções corretas para todos os problemas ou, na pior das hipóteses, ideias para amenizar as situações adversas.

Valorizar os colaboradores é um dos segredos dos maiores empreendedores de sucesso do mundo. Pagar um salário justo, tratar com respeito no dia a dia e incentivar com prêmios quem mostrar um desempenho acima do esperado, são coisas que fazem a diferença.

Isso porque um funcionário satisfeito e feliz com o seu emprego trabalhará com mais amor, atenderá melhor os clientes e sempre buscará gerar os melhores resultados. A atmosfera de satisfação e harmonia é percebida pelos clientes, que consequentemente terão mais prazer em comprar em seu estabelecimento.

Aprender mais sobre o negócio é outro fator importante no sucesso da empresa. Mesmo sendo especialista no serviço que presta ou no negócio que conduz, aprender mais para se atualizar no mercado e antecipar as novas tendências, é extremamente importante.

Mercado em alta

De acordo com dados divulgados pelo Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, em apenas quatro meses o Brasil registrou um recorde na abertura de novas empresas. Somente entre maio e agosto de 2021 foram 1,4 milhão de novos negócios.

Já no segundo quadrimestre deste ano foram criados 1.420.782 CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e foram fechados 484.553, o que representa um considerável saldo positivo. Hoje, o número de empresas ativas no Brasil é de 18.440.986.

Entre os segmentos que se destacaram com a criação de novos negócios estão também os cabeleireiros, manicures e pedicures com a abertura de 46.137 novas empresas.

Um dos fatores que contribui no aumento da abertura de novos negócios é o fato de que o Brasil está conseguindo diminuir o tempo para abertura de empresas. A média registrada no segundo quadrimestre deste ano foi de dois dias e 16 horas, ou seja, 13 horas a menos do que no primeiro quadrimestre, segundo dados do Governo Federal.

Investir no digital

Existem muitas coisas que contribuem para o sucesso do empreendedor e investir no digital é uma delas. Todo negócio precisa ter um site otimizado, design atrativo e conteúdo relevante, além de presença constante nas redes sociais. Um canal de vídeos do negócio no YouTube também pode ajudar e muito a propagar a imagem da empresa.

Tornar a vida do cliente mais fácil deve ser prioridade e tornar-se fácil de ser encontrado também. Existe um aplicativo, o Booksy, que é um excelente exemplo de recurso que ajuda tanto o empreendedor quanto o cliente a terem mais praticidade e agilidade em suas rotinas.

Com o Booksy, os empreendedores dos segmentos de beleza e de serviços diversos conseguem cadastrar seus negócios, para serem encontrados facilmente pelos usuários que estão perto de seu estabelecimento. O aplicativo também oferece muitos outros recursos para otimizar a gestão. O app é um dos exemplos de que a transformação digital é indispensável para o empreendedor que almeja o sucesso e a otimização de seu tempo.