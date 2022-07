Conselhos para empreendedores que se mudam para Lisboa

Apoie o 247

Empresário Luis Horta e Costa e outros dão orientação

Desde banhos de sol em pleno inverno até falar inglês com os nativos, os empreendedores reúnem-se em Portugal para obter vantagens que classificam o país entre os melhores países do mundo para estrangeiros que procuram sítios amigáveis. No mais recente ranking InterNations, a capital de Portugal, Lisboa, ficou em terceiro lugar como a melhor cidade para expatriados. (Valência e Alicante, também na Península Ibérica, ficaram em primeiro e segundo lugar.)

A InterNations entrevistou mais de 20.000 expatriados em mais de 180 nações, aprofundando que detalhes que atraem os recém-chegados, incluindo cuidados de saúde acessíveis, opções de lazer e moradia acessível. A economia atual de Portugal é tal que os cidadãos podem desfrutar de uma qualidade de vida extraordinária num orçamento reduzido. (Uma cesta de bens e serviços que custava US$ 1 nos EUA custaria 57 cêntimos em Portugal, de acordo com dados do Banco Mundial de 2020.)

Outros aspectos do país – segurança, acessibilidade e um governo estável – somam-se à atração. Embora as cidades vibrantes do Porto e de Lisboa tenham há muito apelado para expatriados e empreendedores estrangeiros, as novas opções de visto de Portugal estão agora a revigorar outras cidades.

​Em Lisboa, a vida para empreendedores é brilhante

Localizado no sudoeste da Europa, no lado ocidental da Península Ibérica, Portugal faz fronteira com a Espanha e o Oceano Atlântico. A beleza natural permeia o país. Rios, vales, florestas e montanhas compreendem a paisagem norte, e planícies onduladas o sul.

O sol brilha 300 dias por ano em Lisboa, e um pitoresco centro histórico atrai os cidadãos a passearem pelas ruas de paralelepípedos. Mas Lisboa oferece mais que é brilhante e bonito: Para os empreendedores, o governo português reforça a inovação e o investimento estrangeiro, atendendo às suas necessidades.

Lisboa recebe empresas através de centros de co-working, boas conexões de internet e uma força de trabalho que fala a língua inglesa. Este cenário não é um acidente. Após a Grande Recessão de 2007-2008, empresários e líderes governamentais de Portugal reconstruíram um ambiente favorável ao crescimento económico.

​Dicas empreendedoras do empreendedor Luis Horta e Costa

Um dos muitos nichos de negócios atraentes de Portugal é o imobiliário. De acordo com um estudo da PwC e do Urban Land Institute, Lisboa está entre as 10 melhores cidades europeias para investir em imóveis. Esta estatística não surpreende Luis Horta e Costa, um especialista em imóveis e startups de longa data. É co-fundador da Square View, incorporadora imobiliária e gestora de ativos com sede em Lisboa.

O número de cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal representa cerca de 7% da população em 2021, de acordo com o Serviço Português de Imigração e Fronteiras. Luis Horta e Costa diz que esses novos cidadãos, além dos nativos, anseiam por algo distinto no projeto habitacional.

"Estamos sempre a tentar fazer algo diferente", diz ele. "É uma necessidade que acompanha o nosso caráter e as nossas crenças." E embora nem tudo esteja rosado no mercado imobiliário português – "O impacto que vemos no custo da construção não é bom", observa – este continua forte.

Luis Horta e Costa dá alguns conselhos específicos para os construtores imobiliários: Uma vez que as construtoras portuguesas não são grandes o suficiente para enfrentar a demanda, elas podem ganhar através da construção de relacionamentos.

"Estamos nas mãos deles agora, então o networking e a confiança são sempre importantes", diz ele.

​Vistos explicados

O Programa de Vistos Dourados do governo português ajudou a tornar Portugal um ponto de acesso para aqueles que querem residência rápida na Europa por meio de investimentos imobiliários. Para empreendedores, o Visto Tecnológico e o Visto de Startup são sedutores. Eles incentivam freelancers e funcionários de curto prazo a entrar no país e a viverem lá temporariamente enquanto, se estes escolherem, procuram um caminho para a residência.

O Visa Tecnológico tem como alvo empresas já ativas no mercado global que podem atrair trabalhadores de tecnologia para Portugal. O Visa Tecnológico também permite aos trabalhadores estrangeiros qualificados à União Europeia fácil acesso a empregos criados por empresas portuguesas.

O Startup Visa, visto de residência para empreendedores, atrai investimentos e talentos para Portugal ao conceder a imigrantes empreendedores um visto de residência ou permissão de residência. Como membros da matriz económica de Portugal, os empreendedores investem e criam emprego dentro do país. Eles também beneficiam dos incentivos e apoio do Programa Startup Portugal.

​Tecnologia é Popular em Lisboa

De acordo com o UE Startup Monitor, Lisboa é um dos maiores epicentros de startups europeias, juntamente com Londres, Berlim, Paris e Copenhaga. Um relatório da Startup Europe da Startup Europe contou 32 scale-ups tecnológicos em Lisboa. Novas empresas que tenham capital de pelo menos US$ 1 milhão, as scale-ups compõem 47% dos negócios da cidade. Pipedrive, Salsify e Cloudflare estão entre as empresas digitais que abriram escritórios em Lisboa.

Lisboa abriga uma variedade de incubadoras e aceleradoras, incluindo a Startup Lisboa. Sem fins lucrativos fundada em 2012, a Startup Lisboa apoia os primeiros anos das empresas, fornecendo-lhes espaço de escritório e estrutura de suporte. A Fabrica de Startups, que ajuda a lançar empreendedores por meio da sua metodologia proprietária, também atua em Lisboa.

"Começar negócios é muito fácil em Portugal", disse à revista Grow o economista português Ricardo Reis, professor de economia da London School of Economics and Political Science. "Podes abrir um negócio em uma hora com uma quantidade relativamente limitada de papelada."

Felizmente, o networking nos negócios também é fácil de fazer em Portugal: A simpatia está entre os muitos traços de personalidade portuguesa que os expatriados abraçam. De acordo com uma pesquisa da InterNations de 2022, 82% dos expatriados descrevem o português como geralmente amigável., Então, a mensagem clara para os futuros emigrantes é "Bem-vindo!"

