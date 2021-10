Consequências Psicológicas do Isolamento Prolongado

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Precisamos dos outros. Precisamos de pessoas perto de nós; precisamos de contacto físico para sentirmos que estamos vivos; precisamos de feedback externo que nos ajude a equilibrar as nossas decisões – e tudo isso acontece com, e dentro, das nossas relações sociais.

Somos seres sociais, dependentes da aprovação alheia e do bem-estar que isso nos transmite. O que nos ensinou esta pandemia Covid-19? O que aprendemos com todo o isolamento forçado a que fomos sujeitos? E em que interfere isso nas nossas relações intimas e privadas?

Venha connosco, vamos ajudar a responder a estas, e outras questões sociais para que consiga perceber cada vez melhor como funcionam as nossas emoções, a nossa psique, e os nossos desejos mais íntimos. o que pode ser feito em um site de namoro de forma rápida e fácil. Já pesquisou o site de encontros online sobre o tema mulheres negras que procuram homens brancos? Acreditamos que cada um deve procurar a pessoa com a qual se sinta mais confortável. E se há características mais específicas que contribuam para a nossa felicidade, devemos mesmo tentar encontrá-las, por exemplo, em sites de encontros português. É pois inevitável que o tema do isolamento prolongado, esteja inevitavelmente ligado ao tema dos sites encontros relacionamentos - como possível caminho para encontrar a cara-metade que todos procuram para a sua vida. Mas ficam questões para si:

PUBLICIDADE

Devemos abdicar de quem somos, só para não estarmos sozinhos? E que consequências uma má escolha pode trazer à nossa vida? Vale a pena escolher mal só para cumprir um desejo imediato?

Uma das razões que abriu via para os sites encontros relacionamentos online foi o extremo isolamento a que fomos sujeitos. Este isolamento causou invariavelmente consequências ao nível psíquico do ser humano. Sequelas como ansiedade emocional e transtorno de ansiedade social devem ser valorizadas, e não subestimadas, pois correspondem a pequenos traumas a que cada um esteve, e continua estando sujeito.

De que forma um site de encontros online pode amenizar estas sequelas?

PUBLICIDADE

A Neurociência informa, e sabe, que o isolamento em excesso provoca alterações na produção de dopamina e serotonina no nosso cérebro. Isto é, as hormonas responsáveis pela nossa capacidade de interação e reação ficam comprometidas e desreguladas - podendo advir daí comportamentos sociais pouco coerentes, algo agressivos e que potenciam a nossa capacidade de sentir medo.

Por esta, e mais razões, lembramos formas alternativas de contacto, ou pré-contacto, que sejam seguras para si, e lhe permitam acreditar num possível encontro que o faça sentir feliz e descontraído novamente, tais como os sites encontros relacionamentos. Mas lembre-se, escolher bem é fundamental para evitar sofrimentos futuros desnecessários. E para isso, é bom ler e comparar o máximo de informação possível antes de decidir, e escolher alguém, para a sua vida real.

Se a intenção é uma relação duradoura, pesquise o mais que puder, converse online, e faça perguntas ao potencial candidato/a. Lembre-se que, por vezes, aquela resposta que nos parece óbvia para nós, pode não ser para o outro. Então, faça as suas perguntas sem medo. Mais vale antes, do que depois. Ou então, se for uma questão sensível, aguarde o momento do cara-a-cara, e olhos nos olhos para a fazer. Apenas, e só depois, de o/a candidato/a se revelar importante para si.

PUBLICIDADE

Não subestime os efeitos psicológicos negativos de um isolamento excessivo. Nós somos seres sociais, a interacção é uma necessidade que está gravada no nosso ADN desde que somos humanos - há alguns milhares de anos. A ciência estuda o nosso cérebro com alcances nunca antes conseguidos, e está comprovado que a dor emocional provoca efeitos psicossomáticos no nosso corpo, na sequência dos quais, surgem as doenças físicas. Seja coerente consigo, evite doenças, mas seja igualmente coerente na escolha do parceiro para evitar sofrimento.

Um estudo da Harvard aborda a questão da saúde mental em sequência do isolamento provocado pela pandemia de forma muito natural. Muito há ainda para se descobrir sobre as reais consequências mas sabemos que, em muitos dos casos, são as estruturas emocionais que já se encontravam em ruptura, as que mais facilmente sofrerão perturbações mentais.

Por isso, aconselhamos que se mantenha o mais calmo possível antes de fazer a sua escolha para o parceiro ideal. Converse bastante antes de avançar, e faça muitas perguntas através de sites de encontros português, mas evite ao máximo a futilidade. Pois se formos fúteis nas grandes questões, só vamos atrair pessoas fúteis – lei da atracção!

PUBLICIDADE

Quando queremos tudo, e tudo perfeito, a probabilidade de errarmos é grande. Por isso, vale a pena agir antes do desespero chegar. Pondere, questione, sorria, seja leve nas perguntas… mas seja incisivo, e mantenha o foco quando o assunto é conquistar uma alegria segura!