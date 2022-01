Contrato futuro: o que é e como ele funciona?

Apoie o 247

Ser um investidor irá exigir que possua certos conhecimentos. Alguns destes virão com a experiência de anos, outros, podem ser obtidos em livros, artigos e textos. O contrato do futuro se encaixa como um destes.

E esta é uma parte importante do mercado de ações, visto o papel que o mesmo exerce, dando possibilidades interessantes para aqueles que resolvem apostar no mesmo.

Sendo assim, no artigo de hoje, apresentaremos para você, nosso caro leitor, mais informações a respeito do contrato do futuro, entendendo como este pode ser capaz de ser interessante para todos.

O que ele é?

Um contrato do futuro é um compromisso assumido entre duas partes dentro de um acordo. Este envolve comprar ou vender um determinado ativo numa data determinada e por um preço estabelecido.

Ou seja, este se trata de uma venda totalmente planejada. O contrato do futuro é um instrumento de extrema importância financeira, visto que estes permitem que sejam negociados hoje futuros direitos em condições de incerteza.

Estes surgiram muito antes das negociações de ações, tendo sua origem no século XII. Se tratava de uma necessidade da administração de riscos, principalmente em setores como agrícola.

Um produtor desta área normalmente ficava exposto ao risco de variação do preço do seu produto até a chegada da colheita do mesmo. Isso ocorre porque tais preços podem variar de acordo com funções que podiam prejudicar ou favorecer a lavoura.

Como o investimento neste tipo de produção leva tempo para dar o resultado que se espera, um produtor agrícola pode desejar se proteger das variações de preço vendendo sua colheita antes que esta seja feita, fazendo um contrato de entrega e pagamento futuro, acordando um preço no presente.

A outra ponta deste contrato pode ter uma estratégia similar, visto que a mesma sabe que irá precisar tais produtos e para se proteger da variação do preço destes até a data, ela realiza a contratação futura.

Ainda que estes sejam os mais tradicionais, existem outros, criados mais recentemente, como os contratos futuros de ações e outros ativos do financeiro, como moedas e taxas de juros, para investidores que desejam reservar preços na atualidade para exercer, no futuro, moedas e taxas de juros.

Principais características

Um contrato deste tipo deve conter uma série de especificações sobre os detalhes ao que se refere ao mesmo. Por se tratar de um acordo entre ambas partes, estes podem carregar diversos detalhes e muitas cláusulas, mas por prática do mercado costuma-se simplificar as características para que o mesmo seja negociado de forma ampla, gerando liquidez.

Ativo

Quando o ativo se trata de uma commodity, é importante detalhar ao máximo cada uma das características técnicas do produto para diminuir possíveis divergências entre as partes envolvidas no contrato. Inclusive, é preciso dizer que estas precisam ser aplicáveis ao mercado.

Por exemplo, para o contrato do boi gordo, a BM&F específica que trata-se de “Boi gordo acabado para abate”, tipo “bovinos machos, castrados, bem acabados (carcaça convexa), em pasto ou confinamento” e com peso “vivo individual entre o mínimo de 450 quilos e o máximo de 550 quilos, verificado na balança do local de entrega” e “idade máxima de 42 meses”

Tamanho do Contrato Futuro

Estabelece a quantidade de ativo que deve ser entregue por cada contrato. O tamanho destes deve ser medido de forma a não ser grande demais para inviabilizar a entrada do pequeno investidor e não tão curto de forma que os custos se tornem caros para cada um destes.

No boi gordo, o tamanho de um acordo deste tipo negocia 330 arrobas de gado por vez. Isso significa que o investidor que deseja montar um hedge em 1000 arrobas destes, comprando três contratos de gado consegue se proteger em 990 arrobas. Cada um destes equivale a, aproximadamente, 14,69 quilos.

No caso da soja, cada um irá representar 27 toneladas métricas ou 450 sacas de 60 quilos de soja em grãos a granel.

Vencimento

Os contratos futuros vencem em datas determinadas pela bolsa de valores, de acordo com a necessidade de seus investidores. Como regra geral para identificar os meses de vencimento, os códigos dos contratos futuros.

● Janeiro equivale a F;

● Fevereiro, a G;

● Março, a H;

● Abril, a J;

● Maio, a K;

● Junho, a M;

● Julho, a N;

● Agosto, a Q;

● Setembro, a U;

● Outubro, a V;

● Novembro, a X;

● Dezembro, a Z;

Dois números após o mês de vencimento irão indicar qual será o ano do mesmo. Por exemplo, o INDJ12 identifica o vencimento do contrato futuro de Ibovespa para 2012. Logo, o mês de vencimento será abril, e o ano de fim, 2012. O vencimento irá ocorrer na quarta mais próxima do dia 15 do mês deste.

É uma aposta com grande garantia

Estes aspectos principais fazem com que o contrato futuro seja atrativo para todos aqueles que desejam investir a longo prazo, visto que o mesmo garante uma compra que, quando vier a se tornar ainda mais lucrativa, já será sua propriedade.

