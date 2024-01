Corinthians tem o favoritismo contra o Ituano na Bet365

Vitorioso na estreia do Paulistão-24, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (24) em duelo válido pela segunda rodada do mais importante estadual do país. edit

O Timão enfrentará o Ituano fora de casa e tem o favoritismo na casa de apostas bet365.

O alvinegro de Parque São Jorge duelará com o Galo rubro negro do interior às 19h30 no Estádio Doutor Novelli Júnior, que tem capacidade para cerca de 15 mil torcedores e deverá estar, como sempre, cheio de “loucos” apaixonados pelo Corinthians, que luta por um título que não conquista desde 2019. Até a tarde de segunda feira três setores do estádio já estavam com os ingressos esgotados.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaNa primeira rodada o Timão fez uma partida apenas mediana, mas bastou para derrotar o Guarani por 1 x 0 na Neo Química Arena, com gol marcado por Romero. Com o resultado o Corinthians pulou logo para a primeira colocação do Grupo C do campeonato, que ainda tem Mirassol, Inter de Limeira e Bragantino.

O Ituano, ao contrário do adversário desta quarta-feira, não fez uma boa estreia e perdeu para o São Bernardo por 2 x 0, por isto terá de vencer na rodada para não ficar muito para trás na classificação. O Galo faz parte do Grupo A, que também é composto por Portuguesa, Santos – ambos vitoriosos na estreia – e Santo André.

O confronto entre Ituano e Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2024 terá a transmissão ao vivo da CazéTV e do Paulistão Play a partir das 19h20, direto a cidade de Itu. Nas últimas três partidas entre as duas equipes o Timão venceu duas e houve um empate de 1 x 1, ocorrido em março do ano passado na Neo Química, com Paulinho marcando o gol do alvinegro de Parque São Jorge. O resultado eliminou a equipe da capital e o Galo avançou às semifinais do Paulistão contra o Palmeiras, que se sagrou campeão na última temporada.

Enquanto o Corinthians, recordista de taças no estadual de SP, luta pelo 31º título, o Ituano já levantou o troféu em duas oportunidades, a última em 2014, derrotando o Santos na decisão.

Na casa de apostas bet365, sediada no Reino Unido, o favoritismo de momento no duelo entre Ituano e Corinthians é dos visitantes. O Timão está com odds de 1.90 neste bookmaker e o rubro negro de Itu 3.60. O empate no jogo está sendo cotado a 3.20.

Entre os atletas cotados para abrirem o marcador ou assinalarem algum gol durante o confronto estão Yuri Alberto e Angel Romero pelo lado corintiano e Matheus Cadorini e Thonny Anderson pelo Ituano. O placar der 1 x 0 para o alvinegro de Parque São Jorge tem sido o mais apostado, seguido de 2 x 1 também para o Corinthians e empate de 1 x 1 na partida.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data da partida no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

