Crescimento na busca por cursos remotos aumenta na pandemia

O mundo inteiro hoje passa por uma situação atípica, que é o momento de pandemia. Essa crise mundial chegou de surpresa e modificou a vida de todos, principalmente dos alunos.

Afinal, essas pessoas tiveram de encontrar outros métodos para realizar seus estudos, visto que as aulas presenciais não voltariam tão cedo.

Dessa forma, a busca por aulas e cursos remotos aumentou de maneira intensa nos últimos meses. Cada vez mais os jovens querem se especializar e manter-se preparados para o mercado de trabalho. No entanto, com a pandemia essa jornada terá que ser feita de casa, em muitos casos, para colocar em dia as horas complementares .

PUBLICIDADE

Vantagens do curso remoto

Por consequência do isolamento social, houve a quebra de diversos mitos e tabus sobre os cursos remotos.

Pois, havia quem acreditasse que esse modo de ensino não era algo proveitoso para os alunos ou que a qualidade das aulas era baixa.

PUBLICIDADE

Mas, felizmente, essa visão equivocada mudou e muitos percebem as vantagens desse tipo de curso. Só para ilustrar melhor, segue abaixo as principais vantagens em estudar de forma remota:

Horários mais flexíveis

Cursos de graça ou com preços acessíveis

Não é necessário de deslocar para a instituição de ensino

Ajuda a pessoa a se tornar mais organizado e responsável

Tem certificação, após a conclusão do curso

Além disso, a internet possibilita o contato do aluno com diferentes áreas de conhecimento, o que pode ser visto como algo benéfico para a carreira.

Dicas de como escolher o curso

PUBLICIDADE

Ao navegar pela internet é fácil de encontrar sites com uma longa lista com opções de cursos para se fazer em casa. No entanto, é preciso saber escolher qual o melhor, isto é, selecionar o curso que tenha ligação com a sua profissão atual.

Então, a primeira dica é traçar um objetivo. Ou seja, é preciso definir qual a habilidade que é essencial desenvolver nesse momento para que seja possível crescer em sua área de trabalho.

Procure estabelecer quais os ganhos que esse estudo pode oferecer para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Afinal, o impacto positivo dos estudos pode afetar todos os campos da sua rotina.

PUBLICIDADE

Outra dica é tentar achar cursos que possam melhorar uma competência ou conhecimento já adquirido. Em outras palavras, ao invés de só aprender algo novo, procure por cursos de aperfeiçoamento também.

Contudo, caso ainda não tenha uma área de atuação definida, existem alguns cursos remotos que são de graça e podem auxiliar na busca por uma profissão. Encontre conteúdos ligados a algo que goste ou tenha desejo de saber mais sobre o assunto.

É muito comum que os cursos remotos permitam a conclusão dos estudos em pouco tempo, a grande maioria das pessoas consegue ter o seu diploma em apenas um mês. Entretanto, a conclusão depende muito do site escolhido, assim como a atenção dada ao curso. Essa modalidade, está sendo classificada como curso de educação inclusiva , por muitas vezes ser de baixo custo, possibilitam que mais pessoas tenham acesso a educação.

Encontre a melhor plataforma de cursos remotos

São tantas as opções de sites que ofertam cursos remotos, que os alunos ficam um pouco perdidos na hora de escolher qual a melhor plataforma para desenvolver suas habilidades e criar novos saberes.

Dessa maneira, a primeira coisa a se considerar é o quanto de investimento esse curso irá despender. Isto quer dizer que é fundamental ver se o valor cabe no seu bolso.

Mas, como dito antes, há sites que oferecem cursos de graça para aqueles que não têm condições no momento para estudar.

É importante observar as aulas que o curso promove. Veja também como será feito os estudos, isto é, se o site oferece vídeos e conteúdos em PDF, por exemplo.

Outro ponto a se levar em conta é sobre o acesso às aulas. É bom optar por sites que oferecem o acesso tanto em PC quanto no celular.