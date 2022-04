Cronograma de obra: qual a importância e como fazê-lo

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O cronograma de obra é uma das partes mais importantes do projeto, alinhada com a qualidade e segurança dos equipamentos para construção civil . É através do cronograma que se tem os prazos necessários para o cumprimento da obra e se determina os insumos que devem ser fornecidos dentro do período estipulado.



O passo a passo do cronograma de obra



A seguir, vamos introduzir o cronograma de obra em 3 passos simples para que você tenha uma visão ampla de como ele funciona e de sua importância.



Listagem das atividades

Nesta etapa, sua única preocupação deve ser a de reunir todas as atividades que serão necessárias. A ordem e a importância delas vem depois; agora atente-se em reunir em um único arquivo todas as atividades que irão compor a sua obra.

Você pode definir as atividades em grandes grupos ou separar, ainda, cada atividade em outras sub atividades, por exemplo: você pode pegar uma grande atividade chamada ‘piso’ e quebrá-la em outras sub atividades como: assentamento; contrapiso; colocação de piso e rejunte.



Datas e organização de execução

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É nesta etapa de elaboração do cronograma de obras que você vai pegar a lista das atividades e colocá-las em ordem de execução - além de estipular um prazo para elas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste processo é fundamental levar em conta o que está envolvido em cada uma das atividades, na interdependência entre elas - que é quando uma atividade necessita de outra previamente completa para iniciar-se - e o tempo que elas levam para serem executadas. Por exemplo: a colocação dos pisos só pode ser realizada após a concretagem e o rejunte só pode aparecer no cronograma após ambas estas atividades estarem completas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deve-se levar em conta, também, as possíveis intempéries que podem atrasar a obra, principalmente em relação às condições climáticas. O prazo do cronograma sempre deve ser um pouco mais folgado para compensar possíveis atrasos que possam surgir.



Execução e controle

Com o cronograma de obra bem estabelecido e detalhado, com os prazos estimados e devidamente amarrado considerando as possíveis limitações de tempo, orçamento e imprevistos, a obra pode ser executada com mais controle e aproveitamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Possíveis atrasos e imprevistos devem ser modificados no cronograma para não causar o efeito cascata, quando uma atividade atrasa a outra e assim por diante. O cronograma de obra é um passo importante na organização, mas mais importante ainda é o olhar do engenheiro supervisor da obra que o construiu e o monitora atualizando os valores.



Desse modo, tem-se em mãos previsões mais assertivas de tempo e de orçamento, além de um controle geral da obra de uma maneira mais segura e visual.



Mas como posso fazer meu cronograma de obra?



Você pode utilizar programas de computador como o Microsoft Project, OpenProj e até mesmo o Excel.

Agora, mãos à obra!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE