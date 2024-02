Cruzeiro e América fazem clássico com favoritismo da Raposa na bet365

Apoie o 247

Após vencer o arquirrival Atlético (MG) por 2 x 0 no primeiro clássico do ano em Minas Gerais, o Cruzeiro terá pela frente agora outro dos grandes do estado, que lhe tem dado muito trabalhos nos últimos anos: o América. As equipes farão o confronto no próximo dia 15, às 20 horas, no Mineirão, valendo pela quinta rodada do torneio. A Raposa tem o favoritismo na bet365 para o duelo com o Coelho.

Mesmo com o grande triunfo sobre o Galo na Arena MRV a equipe azul seguia na segunda posição do Grupo A do estadual, atrás do Tombense, até o fechamento desta matéria, com sete pontos, um a menos que a equipe do interior, mas ainda enfrentaria o Patrocinense com grande chance de assinalar mais uma vitória. Apenas o primeiro de cada chave se classifica direto para a segunda fase do torneio em Minas Gerais.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostAté o momento o América tem a melhor campanha do estadual, com dez pontos em quatro partidas, a última delas um triunfo de 2 x 0 sobre o Uberlândia no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Rebaixado para a Série B do Brasileiro na última temporada, o Coelho tem se reforçado para voltar á elite.

O último título mineiro cruzeirense, que ao todo tem 38 no estado, ocorreu em 2019. De lá para cá apenas o Atlético, que luta pelo pentacampeonato levantou a taça em Belo Horizonte. O América está há mais tempo na fila, pois não fica com o troféu desde 2016. O Coelho tem 16 conquistas estaduais, inclusive um inédito feito de faturar o Mineiro em suas dez primeiras edições, de 1916 a 1925.

No último confronto entre Cruzeiro e América, válido pelo Brasileirão do ano passado, deu empate por 1 x 1, também no Mineirão, com gols de Luciano Castán para a Raposa e Benitez para o Coelho. Partida aconteceu no dia primeiro de outubro de 2023.

Nos dez últimos clássicos entre as tradicionais equipes mineiras o América levou ampla vantagem, com sete vitórias, duas derrotas e um empate. Em 266 confrontos ao longo da história, entretanto, a Raposa tem 117 triunfos contra 69 do time alviverde e 80 empates.

Na casa de apostas Бет 365, sediada no Reino Unido, o favoritismo de momento é do Cruzeiro, com odds de 2.25 contra 3.00 para o América e 3.00 para o empate no clássico. O placar de 1 x 0 para a Raposa tem sido o preferido neste bookmaker inglês. Apesar do momento superior do Coelho, aparentemente o peso histórico do club e azul nos embates entre os tradicionais clubes tem pesado mais forte nas operadoras de apostas.

O confronto entre Cruzeiro e América pela quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2024 será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelos canais Premiere e SporTV a partir das 19h50, direto do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Quem vencer o clássico dará um importante passo para assegurar uma vaga na próxima fase em um dos estaduais mais prestigiados do País.

