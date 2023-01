Crypto Cassinos Online – Qual foi o grande destaque de 2022?

Apoie o 247

Conteúdo de Parceiros

Mais e mais plataformas de apostas virtuais começaram a permitir que os usuários apostem em esportes, slots e jogos de cartas ao vivo de maneira rápida, fácil e segura através de criptomoedas.

No entanto, uma plataforma se destacou dos outros competidores no último ano por fornecer uma ampla variedade de jogos com gráficos e efeitos visuais impressionantes. O BC.Game é um dos players mais novos do mercado, tendo entrado no ar apenas em 2017.

No entanto, em seus poucos anos de existência, a marca estabeleceu uma excelente reputação. Os bônus promocionais, seguidos pela credibilidade que o site construiu, tornou essa plataforma extremamente popular entre os entusiastas de jogos de azar e criptomoedas em 2022.

O que você precisa saber a respeito dos serviços disponíveis?

A maioria dos jogos na plataforma é projetada e desenvolvida exclusivamente pela BC.Games; alguns também são fornecidos pela SoftGamings. A interface amigável da extensa coleção de jogos no BC.Game é desenvolvida por muitos fornecedores de software, como a Pragmatic play, Evolution Gaming, SA Gaming, Nolimit City e muito mais.

O site recentemente também entrou no mundo das apostas esportivas. Oferece mercados para esportes populares, incluindo futebol, tênis e basquete, entre muitos outros. Além disso, também oferece apostas para eSports, com títulos de jogos familiares como Rocket League, Counter-Strike e League of Legends.

Quais são os métodos de pagamento disponíveis?

Como mencionamos anteriormente, este é um crypto cassino autêntico. Isso significa que atualmente a marca suporta até 100 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Dogecoin, Tron, Monero e Bitcoin Cash.

O BC.Game se orgulha de seus depósitos e saques instantâneos. Os jogadores podem depositar e sacar por meio da opção “Minha Carteira” ou da barra de saldo no menu superior.

Como mencionamos, a plataforma funciona como um cassino de ethereum, bitcoin e muitas outras criptomoedas. Como os valores das criptomoedas variam, certifique-se sempre de verificar o saque máximo de cada opção.

Em sua seção de ajuda, é possível encontrar materiais que explicam as criptomoedas em profundidade e oferecem várias opções de carteira se você não souber por onde começar.

Atendimento ao Cliente e Layout do site.

O suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e é bastante eficiente. Você receberá uma resposta rapidamente ao entrar em contato com um atendente. Porém, é preciso lembrar que esta opção está disponível apenas para jogadores registrados.

Quando o assunto é usabilidade, o BC.Game funciona perfeitamente tanto no celular quanto no desktop. Seu layout é funcional e esteticamente agradável. O crypto cassino não exige que você baixe um aplicativo de terceiros ou qualquer software adicional para apostar.

Em vez disso, a plataforma pode ser acessada diretamente do navegador do seu computador e oferece uma ótima experiência em dispositivos móveis.

Vale a pena experimentar?

Com diferentes jogos exclusivos para escolher e excelentes bônus promocionais para ganhar, os apostadores têm muito o que ganhar na BC.Game. A plataforma é fácil de navegar, acessível e segura.

O site certamente manterá apostadores iniciantes e experientes entretidos por um bom tempo. Você nunca ficará entediado na BC.Game, pois desfrutará de alguns dos jogos de blockchain mais envolventes da Internet. A flexibilidade do depósito e retirada de criptomoedas é uma outra grande vantagem.

Se você está procurando uma sólida experiência de jogo em blockchain, o BC.Game pode ser o crytpo cassino ideal para você.

