Curso de desenvolvimento de jogos reúne dezenas de estudantes de escola pública em aulão

A primeira ação social da GameMaker no Brasil foi realizada com estudantes da zona rural de São Paulo em um workshop de criação de games. A empresa ainda disponibiliza cupom de desconto para inscrições de novos interessados.

A GameMaker - plataforma internacional de desenvolvimento de jogos adquirida pela Opera em janeiro de 2021 - realizou no dia 18 de março uma ação em parceria com a Escola Estadual Prof. Eduardo Soares, na cidade de Alambari, no interior de São Paulo, com o objetivo de ensinar os jovens sobre a profissão de desenvolvedor de games, explorando o mercado e como isso pode se tornar uma carreira.

O projeto Gamers do Futuro: uma iniciativa GameMaker é uma das ações da empresa para destacar o impacto positivo que o setor de jogos eletrônicos pode trazer para as futuras gerações. Grande potência no setor, o Brasil pode ser um celeiro de novos talentos.

"A ação em Alambari é o primeiro passo para mostrar as novas oportunidades aos jovens e como o mercado de games pode transformar a vida de muitos. O sucesso da campanha se dá ao vermos que todos que participaram abraçaram o curso e saíram de lá com a base para explorar a plataforma GameMaker e, quem sabe, tornar isso uma profissão", destaca Russel Kay, Head da GameMaker.

Cerca de 100 alunos participaram do workshop que trouxe um panorama do mercado de trabalho para desenvolvimento de jogos por meio de uma palestra com três desenvolvedores referência no setor, Guselect, NoNe e Luiz Alves, e atividades práticas para que eles pudessem experimentar a plataforma e desenvolverem seu primeiro jogo.

Desenvolvendo pelo futuro

A escola Prof. Eduardo Soares, local onde ocorreu o evento, tornou o Gamers do Futuro possível, aumentando os esforços para mostrar aos jovens todas as possibilidades que o mundo da tecnologia pode trazer.

"Os alunos que já tem no projeto de vida a área de tecnologia como objetivo serão os primeiros beneficiados, mas acredito que a partir da formação que tiveram, outros alunos também vão se engajar e para a escola isso será importante, porque nós temos dentro dos nossos modelos pedagógicos, dentro do modelo de ensino integral, o uso de metodologias ativas e a gamificação é uma que eles gostam muito", comenta Luiz Fernando Nascimento, diretor da escola Prof. Eduardo Soares.

"Há uma distância muito grande da realidade deles, então quando a gente traz todos esses componentes, de uma linguagem mais facilitada, a gente sabe que isso vai auxiliar demais e eles hoje em dia, todos os jovens são ligados nos jogos, nas redes sociais, então eu vejo que praticamente todos os alunos nos intervalos estão jogando alguma coisa, então acho que se eles puderem desenvolver alguma coisa já daquilo que eles estudam e a partir disso facilitar, isso vai ajudar muito na aprendizagem deles", acrescenta o diretor.

Para o coordenador pedagógico Marcelo Batista, o workshop serviu para mostrar na prática como alguns conceitos que vão além do conteúdo dado em sala de aula. "Eles começam a ter, a partir do desenvolvimento de jogos, várias habilidades de protagonismo, de criar novos jogos, personagens. Acabam tendo maior mobilidade no mundo tecnológico, entender de eixos, números positivos e negativos, começam a ter uma visão melhor do que é esse mundo que eles apenas jogam".

"Quando eles começam a ver do outro lado, eles entendem que existe um estudo, que são necessários vários conhecimentos de cor, design, melhorias, que eles não têm por só ver o produto acabado. O que vocês trouxeram foi para mostrar e abrir o leque de como é o produto. Eles desenvolvem várias habilidades que durante o dia a dia da sala de aula eles não conseguiam", acrescenta o coordenador.

A prefeitura de Alambari fez questão de participar do projeto e cedeu parte da estrutura de transporte e alimentação para que os jovens pudessem estar presentes no workshop.

"Quando o diretor me procurou, nós demos total apoio, colocamos à disposição toda a estrutura da prefeitura que fosse necessária para dar oportunidade para que os nossos jovens pudessem estar aqui nesse dia. Isso é uma porta que vem para abrir o entendimento e despertar interesse para se profissionalizar nessa área.", destaca João Paulo Carioca, prefeito de Alambari.

O Gamers do Futuro: uma iniciativa GameMaker marcou a vida dos jovens com uma experiência incrível. E para que todos possam conhecer o GameMaker, a empresa disponibilizou um cupom de 50% off para o curso elaborado pelo NoNe, podendo ser resgatado no site do desenvolvedor entre os dias 18 e 31 de março usando o código GAMEMAKER.

