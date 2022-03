Daniil Medvedev: conheça o novo número 1 do tênis mundial

Apoie o 247

Após 18 anos, o tênis mundial tem um novo número 1. O russo Daniil Medvedev se tornou o primeiro tenista com outro nome que não Federer, Nadal, Murray ou Djokovic a liderar o ranking da ATP. Durante todos esses anos, as apostasgiravam em torno de quem seria e quando chegaria o sucessor do trio histórico que tem dominado o tênis mundial por quase duas décadas.

Finalmente, foi Medvedev quem liderou a nova geração à conquista do topo da classificação. Daniil Medvedev é o terceiro russo a liderar o ranking da ATP como número 1 do tênis mundial.

Quando ele era apenas um bebê, seus compatriotas Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin lutavam (e ganhavam) contra titãs das quadras como Pete Sampras, Andre Agassi, Marcelo Ríos, Carlos Moyá e até o brasileiro Gustavo Kuerten.

Medvedev e o desafio de superar outros russos históricos

Kafelnikov resistiu no número 1 do tênis mundial por 6 semanas, e Safin chegou até as 9 semanas. O desafio para Daniil Medvedev é ficar por mais tempo como o líder do ranking da ATP. As apostas debatem, porém, se o russo será capaz de igualar os sucessos de Kafelnikov e de Safin nos torneios de Grand Slam. Eles conquistaram quatro títulos (dois cada um).

Aos 26 anos, Medvedev foi o vencedor do US Open de 2021, seu único troféu de Grand Slam até agora. Porém, o caso de Roger Federer, os problemas de lesões de Rafa Nadal e a incerteza sobre a participação de Novak Djokovic nos grandes eventos por conta da vacinação contra a Covid-19 abrem o cenário de conquistas para Medvedev e a nova geração de talentos.

Junto do alemão Alexander Zverev, o grego Stefanos Tsitsipas, o russo Andrey Rublev, o italiano Matteo Berrettini e o ainda adolescente espanhol Carlos Alcaraz, Medvedev toma vantagem como líder dos tenistas que devem se tornar as faces da ATP na próxima década.

A propaganda que convenceu Daniil Medvedev

Tudo começou por conta de uma propaganda. Medvedev começou a jogar tênis quando sua mãe viu um cartaz na piscina onde o jovem Daniil praticava natação. Longe das histórias de gênios precoces como Rafael Nadal, que carrega uma raquete desde os três anos, Medvedev deu seus primeiros golpes na bola amarela aos 9 anos.

Nesse exato momento, Roger Federer chegava ao número 1 do tênis mundial pela primeira vez. As batalhas épicas do suíço com Rafael Nadal, Novak Djokovic e até Andy Murray (o qual aguentou quase um ano no topo da classificação da ATP) inspiraram o jovem Medvedev. Agora, o russo se tornou o 27º tenista na história do circuito profissional a chegar ao número 1.

O número 1 do tênis mundial mais alto da história

Com quase 2 metros de altura, Daniil Medvedev é o número 1 mais alto da história e um dos mais velhos a conquistar este marco pela primeira vez. Após perder a final do Australian Open contra Rafael Nadal, Medvedev se prepara para o próximo Grand Slam enquanto tem em mente o favoritismo do espanhol no torneio.

Porém, os Master 1000 até chegar a Paris podem fornecer ao russo a possibilidade de aumentar a distância no ranking da ATP e segurar por mais um tempo o número 1 do mundo. No entanto, o maior inimigo de Daniil Medvedev pode estar fora das quadras: uma possível exclusão do tenista por causa das sanções internacionais à Rússia pelo conflito com a Ucrânia.