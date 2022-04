De um ponto de vista econômico, é importante que as tecnologias continuem a evoluir?

Apoie o 247

O avanço da tecnologia pode mudar a vida de toda a humanidade. Vemos, hoje em dia, o quanto ela já ajudou nas simples tarefas do dia a dia, gerando mais trabalhos, facilitando as compras e pagamentos, etc. Tudo sem sair de casa e sem enfrentar as tão temidas filas, além de proporcionar um grande avanço nos estudos.

Por isso, quanto mais a tecnologia avançar, maior será o acesso à informação, maior variedade de trabalhos e de entretenimento teremos. Consequentemente, maior será o avanço econômico, que é o ponto principal.

Entretenimento: indústria de milhões

O entretenimento online está ainda mais presente na vida das pessoas nos dias atuais. Em momentos de relaxar, as pessoas usam os avanços da tecnologia para jogar slots de cassino com cripto, para ler livros online, e assistir a filmes e séries.

Tudo isso gera muito dinheiro para quem produz entretenimento, fazendo com que a economia desse setor tenha um bom desenvolvimento. Além disso, há os conteúdos no Youtube, por exemplo, como músicas, vídeos de stand-up, de maquiagens, com pequenos cursos ensinando diferentes assuntos. Ou seja, o avanço da tecnologia trouxe muitas opções de entretenimento para que possamos nos divertir no conforto do nosso lar.

Todas essas opções para se divertir no conforto do lar geram dinheiro para alguém, e é nesse momento que a economia dispara. Isso porque empregos estão sendo gerados para muitas pessoas, que podem recorrer aos trabalhos online.

Tecnologia e trabalho

O avanço da tecnologia também gerou muitos empregos, e a cada dia que passa surge um novo modo de trabalhar com tecnologiae ganhar dinheiro pela internet. Nos dias atuais, há os influenciadores digitais, que ganham dinheiro para fazer publicidades, por exemplo.

Também há os músicos que ganham grande destaque com suas músicas nas plataformas digitais. Além de outros profissionais que, com o avanço da pandemia, ganharam lugar na internet, e desde então vêm se expandindo neste espaço.

Podemos notar que muitas empresas têm se destacado com as tecnologias também, através de aplicativos e das redes sociais. As empresas têm se beneficiado do marketing digital para divulgar os seus produtos.

Tecnologia como ferramenta de educação

A facilidade de acesso a estudos com o avanço da tecnologia é impressionante. A internet é um grande portal para que possamos aprender sobre qualquer assunto. Contudo, temos os estudos à distância, em forma de cursos online, aplicativos de estudos, e até a realidade aumentada, que se desenvolve cada vez mais, entre outros recursos.

O estudo à distância é um grande avanço para as pessoas que moram em lugares remotos, e também para quem tem um tempo mais reduzido, por ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sendo assim, através dessa tecnologia, muitas pessoas conseguem se formar, e hoje trabalham em funções que sempre sonharam.

Podemos notar que o avanço da tecnologia é um grande aliado para a economia. Através dela a taxa de desemprego é diminuída, o estudo se encaixa na rotina moderna, e o entretenimento se torna acessível para quase todas as pessoas.

