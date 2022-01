Descubra como destacar seu currículo entre os concorrentes

Apoie o 247

A apresentação de um currículo é a primeira impressão que o empregador terá de você. Ou seja, é preciso que a sensação gerada seja boa, afinal é isso que vai te levar para a próxima fase do processo. Imagine estar disputando uma vaga com dezenas, centenas ou até milhares de outros candidatos. Por que o setor de RH da empresa deveria escolher você no lugar de tantas outras opções? Esta é a pergunta que você deve se fazer na hora de buscar um novo emprego e, acima de tudo, antes de enviar seu currículo para a empresa.

Pensando nisso, uma estratégia que muitas pessoas utilizam é a de colocar frases para destacar suas competências e metas. Não deixa de ser um caminho válido e com perspectivas interessantes para se tomar. De repente, uma frase simples a mais é o que faltava para causar o efeito da boa impressão, tão desejada. Para te dar uma forcinha e até aguçar a criatividade, aqui estão algumas frases prontas para currículo que você pode usar na hora de montar o seu.

Frases prontas para colocar no seu currículo

Na hora de montar o seu “cardápio profissional” lembre-se de que a pessoa que vai lê-lo não o conhece. Por isso, tenha clareza e objetividade. Não elenque as informações de forma aleatória.

1 – Frases para inserir na sua apresentação

- Esta oportunidade oferece a chance de alcançar grandes resultados para minha carreira e para a área pretendida.

- Tenho interesse em saber mais sobre a oportunidade de trabalho e gostaria de compartilhar algumas experiências relacionadas.

- Adoraria ter a chance de conversar mais sobre como as minhas habilidades e experiências poderiam contribuir para o crescimento da empresa.

- Em busca de nova proposta de trabalho na área, apresento meu currículo e coloco-me à disposição para quaisquer demandas.

2 - Frases para inserir no objetivo profissional

- Busco a oportunidade de atuar como (profissão) e assumir novos desafios.

- Procuro por uma vaga como (profissão). Tenho experiência na área de (sua experiência).

- Meu objetivo é atuar na área de (profissão), preferencialmente com (cargo).

- Possuo ampla experiência como (profissão) no mercado de (área).

3 – Frases para inserir em suas experiências

- Grande capacidade de trabalhar em equipe e com bom relacionamento interpessoal.

- Conhecimento especializado em (lista).

- Proficiente em (suas habilidades).

- Experiência com ações de (complete) no segmento de (área).

- Conto com habilidade em atender e interagir com clientes, fornecedores e outros parceiros.

- Além de proativo, possuo capacidade de aprendizado rápido para assumir novas responsabilidades.

- Facilidade em trabalhar sob pressão, mesmo com alteração de escopos e prazos.

Seja autêntico em seu currículo

Lembre-se de que estas ideias são apenas algumas sugestões, mas que o mais importante é ser autêntico. A empresa precisa saber quem você é e o que deseja para sua carreira. Aliás, comece desde já a ter clareza sobre estas questões.