Descubra como investir em ações

Supondo que você esteja preparado para começar a colocar recursos na bolsa de valores ou criptomoeda, mas não tenha certeza dos avanços subjacentes, você veio ao lugar ideal.

Contribuir é um resultado maligno necessário que está se cumprindo, e você conhece os estágios de troca adequadamente. A participação corporativa é possivelmente o melhor procedimento para promover a abundância de longo prazo quando feito com precisão. Estamos aqui para mostrar como.

Antes de mergulhar, há muita coisa que você deve saber, e você pode conhecer através da revisão do ic market . Aqui está um guia para saber como investir em ações e qual abordagem adotar para várias trading platforms em que investir.

O que é investir?

Não como a utilização, a especulação reserva dinheiro para o futuro com a expectativa de que ele aumentará depois de algum tempo. No entanto, há uma oportunidade para o infortúnio ao contribuir. A bolsa de valores é a abordagem mais contínua para novos financiadores adquirirem experiência monetária. Você também precisa ter ótimas informações sobre a troca de estágios antes de contribuir para a cryptocurrency .

Realize sua abordagem de investimento

Você pode escolher qualquer uma dessas abordagens de contribuição de acordo com seu acordo.

Ações individuais: se você tiver a oportunidade e o desejo de analisar amplamente e pesquisar ações em uma premissa contínua, poderá investir recursos em valores individuais. Em caso afirmativo, encorajamos você a fazê-lo.

Ativos de registro: além de comprar ações individuais, você pode colocar recursos em finanças de arquivos que rastreiam uma lista de ações como o S & amp; P 500. As reservas de listas geralmente têm taxas mais baixas e certamente superaram suas listas ocultas depois de algum tempo.

Consultores-robôs: Finalmente, a decisão mais famosa ultimamente é o consultor-robô. Não exclusivamente um consultor de robôs pode escolher seus recursos. No entanto, muitos também podem ampliar sua produtividade de avaliação e fazer alterações consequentemente a longo prazo.

Quanto você vai investir?

Que tal começarmos com o dinheiro que você não deve colocar em valores. A bolsa de valores certamente não é um lugar decente para colocar dinheiro que você pode precisar nos próximos cinco anos.

Embora a bolsa de valores provavelmente vá encher no longo prazo, há muitos excêntricos nos custos das ações no curto prazo; verdade seja dita, um declínio de 20% em qualquer ano é totalmente esperado. Durante a pandemia do COVID-19 em 2020, o mercado caiu mais de 40% antes de voltar a uma alta insuperável em alguns meses.

Conta de risco precisa ser aberta

Numerosas associações monetárias esperam uma loja base. Eles não apoiarão seu pedido de registro até que você armazene uma medida específica de dinheiro. Algumas associações não permitiriam que você registrasse um registro com uma loja de US $1.000.

Antes de descobrir onde colocar um registro, é aconselhável pesquisar e ler nossas auditorias de corretores. As lojas menos são registradas no início de cada pesquisa. Algumas organizações podem não solicitar um armazenamento básico. Outros irão, sempre que possível, cortar despesas, por exemplo, despesas de câmbio e contabilidade da organização, na chance de que seu equilíbrio ultrapasse um determinado nível. Outros podem dar uma medida particular de trocas sem comissão em troca de fazer um registro.

Selecione suas ações

Agora que abordamos como comprar ações, supondo que você esteja procurando por alguns pensamentos agradáveis ​​de contribuição, a seguir estão cinco ações pendentes para começar.

Não podemos cobrir tudo o que você deve considerar ao escolher e investing ações em apenas algumas páginas. É aconselhável compreender o conceito de variedade, o que significa que seu portfólio deve incluir diferentes tipos de empresas. Não obstante, eu encorajo contra o excesso de realce. Atenha-se às empresas que você entende e, supondo que você seja sólido (ou esteja certo) em avaliar um tipo específico de organização, nada de errado pode ser dito sobre uma região que representa uma parte considerável de seu portfólio.

Continuar a contribuir

O método mais certo para trazer dinheiro ao mercado financeiro é obter ações de empresas excelentes a custos razoáveis ​​e salvá-las por mais tempo que as empresas sejam fantásticas (ou até que você queira o dinheiro). Você experimentará alguma instabilidade ao longo da rua. No entanto, você obterá grandes retornos de empreendimento a longo prazo, supondo que você faça isso.

Concluir

Você pode contribuir se estiver apenas começando e tiver um pouco de dinheiro. É mais necessário do que escolher a especulação adequada (uma tarefa difícil por si só), e você deve estar ciente das limitações que enfrenta como financiador inicial.

Você terá que direcionar seu exame para descobrir qual é a loja base e depois comparar as comissões com diferentes corretores. Você provavelmente não terá a opção de comprar ações individuais de forma barata e ampliar com uma quantia modesta de dinheiro. Você também terá que escolher o corretor.