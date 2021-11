Design e resistência: duas exigências do consumidor brasileiro

Apoie o 247

Hoje, a preocupação dos consumidores no momento de equipar suas casas ou seus espaços de negócio contempla de forma intensa as questões relacionadas com design e resistência. Perceba como isso está afetando as escolhas dos consumidores.



A evolução do mundo vem fazendo com que a informação sobre os materiais seja mais ampla e, por isso, o público internacional está começando a olhar para os custos de uma forma distinta, privilegiando cada vez mais a durabilidade e resistência.

Passando o tempo de escolher o primeiro chuveiro, bancada de cozinha ou torneira, sem pensar nos materiais utilizados e no design, entramos, hoje, muito influenciados, também, pelos programas televisivos, num universo onde pormenores como a torneira gourmet, uma bonita pia para banheiro, uma pia de cozinha inox, uma torneira para cozinha ou uma pia de banheiro em granito se tornam relevantes para a escolha do consumidor.

Venha compreender como estamos focando o design e a durabilidade como elementos fundamentais ao equiparmos nossas casas.

O papel do design

De fato, a perspetiva visual (design) é fundamental em nossos dias, o que motiva que encontremos uma grande diversidade de cores e formatos em materiais como o lavatório para banheiro, a cuba para pia de cozinha, a bancada cozinha americana, ou até a torneira de lavatório e a pia de cozinha simples.

A busca pela beleza é inerente ao ser humano e justifica essa atenção ao detalhe, que é acompanhada plenamente por algumas empresas, como Nivito Brasil, que oferece o melhor design de peças como as referidas e outras, se destacando ainda suas cubas para pias de cozinha, seu misturador cozinha, o lavatório de banheiro ou a bancada e pia de cozinha.

Além de diferentes formatos desses utilitários, o gosto do cliente é também focado pela empresa, que atenta na cor e permite que escolha uma torneira branca ou torneiras pretas, entre outras tonalidades, como tom dourado, prateado ou cobre.

O papel da durabilidade

Nem só o design interessa ao cliente brasileiro. As pessoas querem também garantir que o material é duradouro.

Hoje, se busca mais informação sobre o material: que torneira escolher? Uma torneira de latão, torneira de ouro ou torneira de cobre? Se trata de uma torneira aço escovado ou de uma torneira banheiro inox?

Mais do que nunca as pessoas querem também saber qual o material e sua durabilidade de sua torneira, seu chuveiro, sua bancada, sua pia de banheiro ou seu lavabo, sendo comum que privilegiem a resistência, mesmo se o custo for ligeiramente mais elevado.

O consumo no Brasil: sua tendência

A beleza e a durabilidade dos materiais é uma tendência crescente no Brasil e está se tornando evidente a procura pelos melhores produtos no momento de equipar uma habitação.

As melhores empresas estão trabalhando, por isso, com metais duráveis e o aço inoxidável está se tornando uma das escolhas preferenciais de empresas e consumidores na criação de seus produtos.

