Devo comprar ações agora ou devo esperar?

Colocar dinheiro no mercado de ações pode causar medo em alguns investidores, principalmente entre os inexperientes. Afinal, o objetivo maior de investir é acumular riquezas, e não sair no vermelho.

Uma das máximas do mercado é que os investidores devem sempre se focar em fazer o movimento de comprar na baixa das ações e vendê-las na alta.

O que é muito comum, porém, é exatamente o contrário.

Muitos investidores acabam comprando na alta, estimulados pelo efeito de manada do mercado, e vendem na baixa, com medo de uma queda mais brusca, e acreditando em previsões apocalípticas.

Neste artigo vamos te dar algumas dicas para que você seja capaz de avaliar a movimentação do mercado, afim de seguir a máxima com perfeição e lucrar bastante.

Iniciamos com uma pergunta contemporânea:

Agora é um bom momento para comprar ações?



Essa é uma pergunta complexa, mas, basicamente, agora é um bom momento para investir, desde que seu foco seja o ganho a longo prazo.

Além do mais, se você investir de forma consistente ao longo do tempo - isso é, fazendo aportes mensais - você acabará pegando uma correção ou uma quebra do mercado de ações ocasionalmente.

Essas são oportunidades para investir ainda mais do que o normal se você dispor de um bom fluxo de caixa.

Dito isso, não é particularmente viável se planejar para o imprevisível, pois ninguém possui uma bola de cristal capaz de prever o momento exato de queda das ações.

Se você gosta de pesquisar e estudar o mercado e as ações, pode ser mais difícil encontrar boas oportunidades de compra quando a avaliação geral do mercado sobe.

Menos ações apresentarão valor em relação aos seus fundamentos subjacentes, mas isso não significa que essas oportunidades não existam.

É sempre uma boa hora para investir quando você encontra um título que determinou estar subvalorizado pelo resto do mercado.

Em suma: se houver uma ação com bom preço, vale a pena comprar.

Mesmo que haja uma pequena queda no curto prazo, confie na pesquisa que você fez e atente-se para a movimentação do mercado para que você possa ter ganhos de longo prazo.

Alguns investidores podem se assustar com uma pequena queda, temendo que mais perdas estão por vir.

Na verdade, é muito mais provável que seja uma correção, significando uma queda de mais de 10%, mas menos de 20%, do que um crash do mercado, ou uma queda de mais de 20%.

As correções do mercado de ações acontecem o tempo todo - uma média de uma vez a cada dois anos ou assim.

Eles podem ser uma ótima oportunidade para comprar ações enquanto estão temporariamente descontados.

Melhor dia da semana para comprar e vender ações

Uma outra dúvida clássica é sobre se há realmente um dia da semana onde é mais propício para compras e vendas de ações, sobretudo na IBOVESPA.

Há evidências anedóticas de que o mercado de ações cai mais nas segundas-feiras, pois, naturalmente, há um acúmulo de más notícias acumuladas no fim de semana.

Lembrando que a bolsa só funciona em dias comerciais.

Outro fator para haver essa mística em torno da segunda-feira é o de que as pessoas não gostem de voltar ao trabalho às segundas-feiras, levando a um mercado de ações pessimista.

Mas o “Efeito Segunda-feira” ou “Efeito Fim de Semana”, como é conhecido, diminuiu até a inexistência nos últimos 45 anos.

Portanto, não atenha-se à mitos, vá em frente e compre ações sempre que tiver dinheiro.

Pontos importantes a serem lembrados sempre que você investir

Encerrando nosso texto de hoje, podemos destacar pontos importantes que investidores sempre precisam ter em mente ao investir.

Sempre pense no médio-longo prazo, e acima de tudo: diversifique.

Uma carteira diversificada pode ajudar a mitigar as forças de mercado que afetam apenas alguns setores. E, explorando os setores do mercado de ações, você poderá encontrar mais oportunidades de investimento em qualquer tipo de mercado.