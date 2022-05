Dez destinos instagramáveis pelo mundo

Apoie o 247

Percorrendo o Instragram é possível notar certas tendências quando se trata de fotos de viagens. Os fundos são preenchidos com cores marcantes, os jardins e as flores são abundantes e as selfies são apoiadas pelo mar azul cintilante. Mas quais desses lugares são os melhores?



Usando um sistema de pontuação baseado no número de hashtags, além de opiniões de viajantes e especialistas em viagens, descubra estes 10 destinos (sem ordem de classificação definida) mais perfeitos para fotos – e prepare-se para experimentar o desejo de viajar.



França



A romântica França regularmente inspira admiração das pessoas que percorrem seus feeds sociais. Em Paris, embora a Torre Eiffel seja a atração mais digna do Instagram, é a Rue Cremieux, localizada nas proximidades da Gare de Lyon e Bastille, que ganha essa distinção. Esta rua residencial de paralelepípedo parece algo saído de uma pintura, com suas pitorescas fachadas coloridas e jardineiras de flores delicadamente alinhadas. Em Nice, os visitantes preferem a Promenade des Anglais, uma avenida voltada para o Mediterrâneo onde banhistas, palmeiras, edifícios Art Deco e esculturas ao ar livre se encontram com um efeito glorioso.



Alemanha



Por mais de 30 anos, o Muro de Berlim serviu como uma separação literal e figurativa da Alemanha Oriental e Ocidental, até sua queda (simbólica), em 1989. Hoje, é um cenário imperdível e tem mais de 4,5 milhões de hashtags no Instagram. Ainda na Alemanha, um dos destinos de destaque é a Baviera, com a tradicional Oktoberfest. Levante o seu copo e a sua câmera, onde boa cerveja e alegria são ótimas oportunidades para fotos. A rota panorâmica da Estrada Romântica começa em Wurtzburgo, no noroeste, segue por vilarejos rurais e cidades medievais do sul e termina nos vales dos Alpes.



Holanda



Amsterdã, a capital da Holanda – ou dos Países Baixos – é um dos lugares mais bonitos para se visitar na Europa. Canais sinuosos, tulipas coloridas e arquitetura excepcional contribuem para torná-lo um dos destinos mais instagramáveis do mundo. Do Red Light District ao entardecer, arte de rua em De Pijp e belos moinhos de vento, o país é perfeito para fotos que vão atrair incontáveis likes.



Inglaterra



Londres é uma daquelas cidades que simplesmente não é possível tirar uma foto ruim – no Instagram são mais de 150 milhões de fotos marcadas com a hashtag #London. Da opulência que brota do Palácio de Buckingham às icônicas casas coloridas de Notting Hill e vistas deslumbrantes do London Eye, não é surpresa que a capital inglesa tenha realmente esse destaque.



Irlanda



O que não falta na “Ilha Esmeralda” são paisagens espetaculares, mas Kerry é provavelmente o local mais impressionante. De penhascos escarpados e a cordilheira mais alta da Irlanda, a mansões do século IX e pubs antigos, você pode garantir que duas fotos nunca serão iguais.



Quênia



Um tour pelo parque Masai Mara, no Quênia, é a melhor maneira de garantir snaps dignos de Instagram. A área de mais de 1.500 quilômetros quadrados de pastagens são o lar de centenas de leões, guepardos, leopardos, hipopótamos e muito mais.



Cuba



O fascínio de uma Havana congelada no tempo é uma das coisas que torna a cidade tão incrivelmente fotogênica. Com os prédios coloniais em ruínas e os carros clássicos coloridos pelas ruas, o charme vintage é imperdível. Tire algumas imagens coloridas dos becos cheios de murais, capture o glamour antigo de La Guardia ou simplesmente passeie por Havana Velha e deixe a inspiração fluir na incrível Cuba.



Indonésia



Bali, na Indonésia, atrai multidões há muito tempo em busca do paraíso perfeito, e não decepciona. A Ilha dos Deuses possui uma cultura rica e diversificada, bem como vulcões dramáticos, extensos campos de arroz e algumas das melhores praias do mundo.



Cingapura



Esta pequena cidade-estado no sul da Malásia está repleta cheia de fotos. Do icônico Supertree Grove em Gardens by the Bay ao vibrante caleidoscópio de arte de rua através de Haji Lane. Além de joias permanentes, já que Cingapura é um dos centros de arte da Ásia, quase sempre há uma exposição única perfeita para aquelas fotos 'uau'. Certifique-se de passear pelas ruas de Koon Seng Road, conhecida por suas casas coloridas e não se esqueça de adquirir a casa de Tan Teng Niah para uma foto verdadeiramente de tirar o fôlego.



Maldivas



Com suas praias de areia branca com palmeiras e infinitas águas azul-turquesa, as Maldivas são a ideia de paraíso da maioria das pessoas. O arquipélago perfeito é composto por inúmeras ilhas, sendo que 200 são habitáveis. Algumas são lar resorts e restaurantes com vistas inacreditáveis.



Grécia



Santorini é um belo lugar para visitar em qualquer época do ano. Praias de areia branca, paredes de pedra caiadas, jardineiras com flores vibrantes e templos antigos a tornam ideal para os amantes da fotografia – você certamente já viu esta ilha espalhada em seu feed de mídia social inúmeras vezes.

