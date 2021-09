Dicas de mídias sociais no YouTube

Apoie o 247

O YouTube tornou-se uma das melhores ferramentas quando você quer promover a imagem da empresa. Abaixo estão cinco dicas que o ajudarão a tirar o máximo proveito do YouTube.

1. Fornecer conteúdo útil e relevante - você precisa compartilhar informações de forma oportuna. Você pode fazer isso carregando apresentações, entrevistas, guias de como fazer e tutoriais. O conteúdo precisa estar na marca da sua empresa, do seu produto e da sua marca. Tente manter os vídeos curtos e informativos porque você não quer que os usuários desistam ou se aborreçam antes que eles terminem de assistir.

2. Controlar a história - reagir a temas e eventos quentes no setor mostra que você está atualizado com as últimas tendências do setor. Mostra também que a sua empresa responde às mudanças no mercado.

3. Iniciar uma conversa - postar imagens de sites de mídia social como Twitter ou Facebook. Há diferentes maneiras de fazer as pessoas falarem; você quer que o negócio esteja no centro da discussão.

Você precisa ser genuíno e engajado porque é assim que você vai manter a conversa. Você também precisa ter certeza de ter respondido aos comentários. Fazer isso encoraja a discussão entre você e sua audiência (tenha em mente que há muitos clientes em potencial em sua audiência). Uma sessão de perguntas e respostas também irá ajudar a aumentar o envolvimento.

4. Aumentar sua audiência - pedir aos telespectadores que assinem seu canal é uma boa maneira de aumentar sua audiência e espalhar sua mensagem, visite este site para comprar visualizações do Youtube O postar conteúdo regularmente os fará voltar, e pode até recomendar seus vídeos e canal para outras pessoas.

O principal objetivo das mídias sociais é divulgar seu negócio e seu produto, e você pode alcançar grandes resultados aproveitando ao máximo as ferramentas do YouTube. Um exemplo poderoso de tais ferramentas é a subscrição de canais.

Entendendo seus usuários - YouTube Analytics é uma ferramenta muito importante que o ajudará a aprender mais sobre seu público. Você terá a chance de saber quem está prestando atenção aos vídeos que você postou e o que eles buscam. Isto é muito importante porque permite que você saiba o que você está acertando e o que você não está.