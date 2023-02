Dicas e recomendações para aprender espanhol para negócios

Apoie o 247

A maioria das vezes que decidimos aprender uma língua nova é porque precisamos dela para o trabalho, pelo que aprender espanhol para negócios lhe oferece muitas oportunidades tanto na América como na Europa, sem nos esquecermos da África.

Aprender uma língua com fins específicos, como é neste caso o espanhol para negócios, pode ter alguma dificuldade porque a maioria dos manuais estão orientados a aprender os níveis propostos pelo Marco Comum Europeu de Referência: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

Ora bem, quando procuramos livros muito mais específicos se torna mais complicado. Pode ser que você consiga livros só de gramática ou só de vocabulário, mas poucas vezes orientados aos negócios, à medicina, a nível jurídico, entre outros.

Por esta razão é que você deve procurar professores nativos, de vários países de fala espanhola, e recursos que o ajudarão nesta tarefa.

Aprender espanhol de negócios pode ser um caminho cheio de sossego e aprendizado significativo, tendo a ajuda do profissional melhor qualificado.

Mas para você procurar este profissional que será um guia no seu aprendizado, deverá saber muito bem quais são os seus objetivos.

O que quer aprender sobre o espanhol para negócios?

Antes de iniciar o aprendizado de uma língua, é importante que tenha em conta o que quer aprender e como o quer aprender.

Em primeiro lugar, foque-se no objetivo que quer atingir: fazer um teste em determinada área, uma entrevista de trabalho, conseguir um novo cliente, criar uma apresentação.

Uma vez que já saiba a intenção pela qual deve ou quer aprender espanhol para negócios, então procure os temas dos que precisa.

A seguir, pense no tempo total que dispõe para o seu aprendizado, que pode ser desde só uns dias até um ano.

Verifique também as horas e dias por semana dos que você precisa e pode dedicar ao seu aprendizado.

Se o aprendizado do espanhol para negócios estiver focado em uma empresa em particular, então saiba quais são esses temas, vocabulário e conceitos que melhor deve aprender.

Pode também orientar o seu aprendizado às áreas gerais de uma empresa, por exemplo, em marketing, em gestão geral, em recursos humanos, em contabilidade, entre outros.

Priorize o que precisa aprender com maior velocidade e rapidez, pode ser que o mais urgente para você seja saber falar pelo telefone ou escrever e-mails para os clientes.

Uma vez que tenha todos estes pontos escritos em um papel, então comece a procura do professor ideal para o seu aprendizado.

O que pode procurar em um professor para aprender espanhol para negócios?

Se você já sabe tudo aquilo que quer aprender, então comece a procura do seu professor-guia de espanhol para estrangeiros.

Quando você escolhe o seu professor, pode escolher também a categoria da aula, mas... o que é que significa isso da categoria da aula?

Atenção, galera! A categoria da aula se pode encontrar dividida em diferentes temas, por exemplo: geral, comercial, preparação para teste, entre outros.

De forma geral, você pode procurar um professor que trabalhe consigo a gramática, a pronunciação, a soletração, a leitura, a compreensão oral e escrita, a pronúncia e a escrita.

No comercial, por exemplo, você pode encontrar alguém que o guie no aprendizado de como fazer reuniões, apresentações, entrevista de emprego, negociação e etiqueta comercial.

Como este é o ponto que maior interesse tem para você no momento de aprender espanhol para negócios, então já fica a saber tudo aquilo que pode trabalhar com o seu professor particular.

Por outro lado, se o que você precisa é certificar o grau de conhecimento que tem sobre o espanhol, terá de certeza professores que o preparem a todo o gás para se apresentar no teste oficial de espanhol do Instituto Cervantes.

Isto não significa que você não pode aprender outras coisas, não senhor. Isto significa que é uma referência do que você pode encontrar, mas pode fazer um pedido especial para o seu professor.

A comunicação com o seu professor neste ponto vai ser essencial porque é o momento de lhe pedir o que quer aprender e fazer um plano de ação.

No plano de ação que você vai fazer junto do seu professor, estabelecerá o que quer aprender e o tempo de que dispõe para o aprender.

Uma vez determinados estes pontos, poderá chegar a acordos com o seu professor e aprender espanhol para negócios tendo em conta as suas necessidades.

Dicas finais para aprender espanhol para negócios

Se já estiver decidido no que quer fazer com o seu aprendizado de espanhol para negócios, é importante que você siga algumas recomendações:

● Estude diariamente, mesmo que sejam só 15 ou 20 minutos, no ônibus de caminho a casa ou antes de ir dormir, mas reveja constantemente tudo aquilo que está a aprender.

● Tente fazer a simulação das situações que pode ter no contexto laboral: uma chamada por telefone, receber a um cliente, escrever uma carta de reclamação, fazer um pedido por e-mail, etc.

● Leia a secção de economia, negócios, inovação ou empreendedorismo dos jornais, sempre encontrará novo vocabulário e expressões novas.

● Categorize o vocabulário que vai aprender: vocabulário de escritório, de computadores, de recursos humanos, de armazém, etc.

● Ouça podcasts sobre espanhol para negócios e repita depois, de forma escrita ou oral, tudo aquilo que você percebeu.

● Procure manuais referidos ao aprendizado do espanhol para negócios e faça as atividades propostas.

Seguindo todos estes conselhos, terá muito sucesso ao aprender espanhol para negócios e poderá encontrar um bom trabalho com esta língua.

