O final de novembro se aproxima e com ele um evento aguardado por muitas pessoas durante o ano todo, a Black Friday, data em que os consumidores tem a oportunidade de comprar vários produtos com descontos em lojas físicas ou na Internet.

Não é por acaso que nesta data as vendas costumam ser melhores até do que no período do natal, sendo portanto um período muito bom para os comerciantes também, que costumam aguardar com boas expectativas esta data para dar uma impulsionada nas suas vendas.

Dentre os diversos produtos que estão no alvo dos consumidores para esta Black Friday, neste ano um eletrodoméstico para cozinha se destaca, a air fryer, fritadeira elétrica que se tornou a queridinha de muitas donas de casa e pessoas que amam cozinhar e testar receitas novas.

Existem muitos modelos de fritadeiras elétricas sem óleo, de diversas marcas e capacidades e devido a isto é importante não se empolgar e comprar um modelo apenas porque está com um preço muito bom na Black Friday, o consumidor precisa estar atento a alguns detalhes para ter certeza de estar adquirindo uma air fryer boa.

Dicas para comprar uma air fryer boa na black friday

Escolher a melhor air fryer não é uma tarefa fácil ou simples, mesmo porque esta escolha vai depender da necessidade e gostos de cada pessoa, uma pessoa pode precisar de uma fritadeira com capacidade maior enquanto para outra pessoa uma de menor tamanho pode ser suficiente.

Apesar disso, existem alguns detalhes importantes que todos devem analisar antes de comprar sua air fryer, são eles:

1 - Qualidade do teflon

Este fator é muito importante, existem muitos modelos que tem problemas recorrentes com teflon que descasca ou solta fácil, portanto procure por marcas onde os consumidores avaliaram bem a qualidade do teflon.

2 - Durabilidade do produto

Infelizmente um outro problema comum são produtos com baixa qualidade que deixam de funcionar com pouco tempo de uso ou que as peças como o puxador da cesta e outros quebram com facilidade. Veja bem o que estão falando da air fryer que você pretende comprar para evitar este tipo de dor de cabeça.

3 - Acessórios extras

Pode acontecer de você encontrar modelos de air fryer que vem com ótimos acessórios extras como grelhas, espetos giratórios, cesto para bolos e outros por um preço apenas um pouco maior do que uma fritadeira simples, então vale a pena analisar se não compensa mais adquirir um modelo destes, ainda mais porque você estará aproveitando os preços menores da black friday.

4 - Atenção a voltagem e amperagem

É bem raro de encontrar modelos de air fryers que sejam bivolt, por isto você deve verificar com o vendedor ou nas informações do site onde estará comprando, qual a voltagem do produto, para adquirir o modelo certo de acordo com a rede elétrica que tem em sua casa.

O mesmo vale para amperagem, a maioria das air fryers vem com cabo para ligar em tomada de 20 amperes, então é preciso estar atento a isto também.

5 - Nas compras online veja o prazo de entrega

Na hora da compra veja qual o prazo de entrega, é comum que muitos sites ofereçam frete grátis para atrair os consumidores que acabam comprando por impulso sem olharem o prazo de entrega, depois podem ficar frustados ao perceberem que compraram um produto que vai demorar 30 dias ou mais para ser entregue.

