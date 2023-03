Disciplina no Brasileirão

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Vai começar tudo de novo. As emoções do Brasileirão estão de volta nesse mês de abril com o arranque da edição 67 da competição.

Hoje, recuperamos a edição de 2022 e nos ligamos em uma questão que não costuma ser tão observada assim: a da disciplina.

No ano passado, qual foi o time menos disciplinado? E quais os jogadores que mais vezes foram penalizados pelos juízes? Se ligue nas estatísticas de cartões amarelos e vermelhos para perceber.

Ceará, o time menos disciplinado

O Brasileirão 2022 não correu nada bem ao Ceará. O “Vozão” terminou sua prestação na competição no 17º e antepenúltimo lugar da tabela e retornou à Série B.

No entanto, o Ceará acabou líder em uma tabela… indesejável. Afinal, falamos do time que mais cartões amarelos recebeu em toda a competição e por uma larga margem: ao todo, foram 128 cartões amarelos. Ainda que não lidere nesse parâmetro, o Ceará viu seus jogadores serem expulsos em sete ocasiões, três por acumulação de amarelos e quatro por vermelho direto.

Nessa lista, logo a seguir ao Ceará, surge o Goiás com um total de 114 cartões amarelos. O Juventude, também rebaixado e com estatuto de “lanterna”, fecha o pódio com 112 cartões amarelos recebidos ao longo de todo o Brasileirão 2022.

Coritiba teve maior número de expulsões

O Coritiba se segurou entre a elite do futebol brasileiro ao terminar no 15º lugar da tabela com 42 pontos, mais cinco que o Ceará, primeiro emblema abaixo da linha de rebaixamento.

O objetivo esportivo foi cumprido, mas, nesse ranking da disciplina, o Coritiba acabou mesmo sendo dos mais castigados, já que recebeu um total de 109 cartões amarelos e… oito cartões vermelhos, máximo nesse Brasileirão 2022. Ninguém teve tantos jogadores recebendo ordem de expulsão ao longo da prova quanto o “Coxa” – três por duplo amarelo, cinco por vermelho direto.

Rodrigo Fernández, o mais castigado

Rodrigo Fernández chegou no Santos em 2022 por empréstimo dos paraguaios do Guaraní. Entretanto, o “Peixe” fechou a contratação do meia hoje com 27 anos que segue sendo opção regular no time nessa nova temporada.

O uruguaio que participou de 29 partidas no Brasileirão 2022 acabou sendo o jogador que mais cartões amarelos recebeu. Ao todo, Fernández viu o amarelo por 15 vezes, embora nunca tenha sido expulso.

Logo a seguir a Fernández surge Richardson, do Ceará. O meia de 32 anos recebeu 14 cartões amarelos e um vermelho ao longo da competição.

Braulio Machado, o juiz que mais amarelos atribui

Braulio da Silva Machado foi o juiz que mais partidas apitou nesse Brasileirão 2022 com um total de 30 encontros.

Nesses 30 encontros, Braulio Machado foi quem mais cartões atribuiu, já que deu um total de 183 cartões amarelos e quatro vermelhos.

Ramon Abatti Abel, segundo nessa lista com apenas menos um jogo dirigido que Braulio Machado, atribiu… 122 amarelos. Menos 61 que o líder do ranking nesse aspeto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.