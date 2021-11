Distinga a sua empresa pela qualidade das videoconferências

Apoie o 247

Num momento em que, cada vez mais, as fronteiras deixam de fazer sentido para reuniões de trabalho, é fundamental que as empresas estejam munidas com o equipamento de melhor qualidade.

Vantagens das videoconferências para reuniões empresariais



Embora, para algumas situações, as reuniões presenciais possam ser fundamentais, as videoconferências estão a tomar, cada vez mais, a dianteira. Elas permitem colocar de lado as viagens, os alojamentos e todos os inconvenientes relacionados com viagens de negócios e optar por reunir com todos os interessados através de uma plataforma online. Esta é uma tendência cada vez maior.

Esta opção traz vantagens únicas e que podem fazer a diferença. Um dos aspetos a considerar é a rentabilização do tempo. Não é necessário perder tempo com viagens, alojamentos, almoços ou jantares de cortesia que, muitas vezes, para uma empresa, refletem uma grande parcela do seu orçamento. Agora, no mesmo dia, é possível fazer reuniões com pessoas de diferentes localizações, fazendo apenas uma pausa para o café entre essas reuniões. O dinheiro gasto para essas deslocações, que passam a ser desnecessárias, pode ser aplicado, pela empresa, para apostar em equipamento de qualidade que dará ao participante da reunião, uma imagem muito mais profissional. Escolher uma webcam para videoconferência que reflita a magnificência da empresa pode fazer a diferença na percepção da realidade pelos seus pares.

Características da câmera logitech brio 4k que a tornam a ideal para as empresas



A câmera 4k hdr da logitech brio 4k é uma das melhores câmeras, senão mesmo a melhor, do mercado, atualmente, para elevar o padrão de qualidade da sua empresa. Esta obra tecnológica, com uma resolução até 4k, transmite um vídeo com uma nitidez única. A sua resolução é incrível, a taxa de quadros pode ir até 90 fps. Toda a tecnologia que a envolve faz com que esta máquina se adapte a qualquer ambiente, quer seja aqueles onde a luz é mais intensa, quer para aquelas situações em que a iluminação não é a ideal. O foco automático ajuda muito durante as apresentações, pois o orador pode ter necessidade de se afastar ou aproximar um pouco mais da câmera, durante a reunião. Além disso, o seu zoom de 5x permite que possam ser mostrados únicos, para que se consiga a melhor experiência de apresentação de produtos, mesmo online. A clareza, a fluidez e o detalhe são de excelência e um dos aspectos mais marcantes deste aparelho.



Um outro factor que esta câmera permite é o ajuste do campo de visão. Em alguns casos, a reunião pode exigir mais e só a presença focada da pessoa que está a participar, então é feito o ajuste para que seja dada relevância à pessoa e não ao ambiente. Noutras circunstâncias pode ser necessário fazer todo o enquadramento do ambiente, pelos mais diversos factores. Quando tal for necessário,é possível ajustar este aparelho para esse objetivo.

Outro ponto interessante para realçar nessa câmera, é a captura do som. Até uma distância de um metro é possível fazer a captura do som, com a diminuição dos ruídos do ambiente. Isso quer dizer que, caso tenha necessidade ou urgência em participar de uma reunião e não esteja no ambiente perfeito para uma conferência de vídeo online, mesmo assim, usando este aparelho, vai continuar a oferecer muita qualidade de som e imagem, mantendo todo o profissionalismo que a ocasião pode precisar.

Destaque-se pela qualidade - a Brio não é para todos!



A Brio não é para qualquer um. Este aparelho é para empresas que querem manter o seu padrão de qualidade, oferecer uma boa experiência aos seus clientes ou aos seus pares e otimizar todos os seus recursos em prol do seu crescimento efetivo. A sua utilização, a par com uma conexão à internet de excelência, permite que não haja os tão conhecidos e deselegantes atrasos de streaming que, apesar de serem já tão habituais e desculpados, incomodam. A transmissão é fluida e estável, oferecendo, assim, uma experiência muito boa para quem está do outro lado. Este eletrónico traz consigo um software único que permite que o utilizador tenha todo o controle da sua comunicação. Pode baixar o software para o seu laptop e ativar as atualizações, para que a sua empresa tenha sempre o software mais recente e esteja constantemente atualizada.

A partir do momento em que opta por equipar a sua empresa com a logitech brio 4k, estará a fazer parte das empresas mais avançadas no mundo da tecnologia e que oferecem aos seus clientes e parceiros a melhor experiência possível em reuniões online. Faça da sua empresa uma pioneira na imagem mais perfeita, nas videoconferências mais definidas e com o melhor som e permita-se ser reconhecido pela qualidade que proporciona. As empresas avançam pela ousadia que têm em serem vanguardistas. Saia na frente de seus concorrentes e seus clientes notarão que são importantes para a sua empresa. Crie experiências que primam pela qualidade, igualando a qualidade dos seus serviços e/ou produtos e terá, não apenas clientes esporádicos, mas fiéis, pois sentiram a sua empresa como uma que se importa com a experiência que lhes proporciona.

Será a Brio a melhor escolha?



Vale o custo/benefício? Sem dúvida! Cada vez que dá um passo para tornar a sua empresa mais visível e com um padrão acima da média, mais clientes pode atrair. Cada vez que sai à frente de seus concorrentes, eles apenas ficam mais atrás e o destaque é para a sua empresa.