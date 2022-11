Dr. Jorge Sanchez e Dr. Rubens Zampieri são recebidos pelo Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Os sócios do escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados, Dr. Jorge Sanchez e Dr. Rubens Zampieri Filardi, tiveram a honra de encontrar com o Exmo. Sr. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Na ocasião, Dr. Jorge presenteou o Presidente com o seu livro: “Bem-Vindo ao Futuro - Fim da Pandemia, Novos Rumos”, e trocaram ideias sobre a relação entre Brasil e Portugal.

Antes do encontro e durante discurso para empresários brasileiros, o presidente português afirmou que “uma pátria é grande somando os pensamentos de todos. O Brasil é imparável e tem sido presença marcante na Web Summit”, fazendo referência ao evento que levou 270 empresários brasileiros ao país lusitano. Ele comentou ainda sobre o aumento expressivo de parcerias entre empresas brasileiras e portuguesas e presenteou os convidados com empatia ao posar para fotos.

Rebelo destacou a potência do Brasil nas áreas agrícola, de energia, meio ambiente, turismo e disse que o país tem papel relevante em ajudar o mundo a encontrar soluções para os desafios mundiais do clima e da energia renovável. Segundo ele, “o mundo é digital. A pandemia mudou a forma de ensinar, de aprender, de fazer negócios. E é o digital que vai impulsionar a economia mundial”.

Sobre o livro

Bem-Vindo ao Futuro, de Jorge Sanchez, é um livro recheado de perguntas e sinalizações sobre os próximos capítulos da vida. Em 2021, Jorge Sanchez havia entregue o “Vírus da Incerteza”, sua primeira obra, ao Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, desta vez, dois capítulos chamaram a atenção do estadista português.

Um dos capítulos mostra a chegada dos portugueses ao Brasil, os desafios enfrentados e explica porque surgiu uma expressão tão popular em nosso país - “O Português da Padaria”, que virou até música de Zeca Baleiro. O outro capítulo, que começou a ser pesquisado em Portugal, é sobre como os portugueses dominaram o mundo e chegaram ao Brasil – “O Segredo das Caravelas”.

Então, se você gosta de história e tecnologia, é bom ficar de olho. Em breve para o Brasil e depois para a Europa o lançamento de Bem-Vindo ao Futuro, de Jorge Sanchez, com a publicação da XIRÚ Books.

Um livro com páginas cheias de história, curiosidades e tecnologia, um verdadeiro bilhete de viagem ao futuro.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.