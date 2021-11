Dr. Jorge Sanchez será um dos representantes do Brasil na Missão Web Summit 2021 em Lisboa

O sócio-fundador da Sanchez & Sanchez se encontrará com o Presidente de Portugal e irá fazer o lançamento oficial internacional do livro "O Vírus da Incerteza" durante o evento edit

Entre os dias 31 de outubro a 06 de novembro será realizada a Missão Web Summit Lisboa 2021. Trata-se de uma missão de negócios, tecnologia e inovação que irá conectar startups e empresários brasileiros com o ecossistema empreendedor de Portugal que figura entre os melhores da Europa. Entre os empresários brasileiros que irão participar desse importante evento mundial, estará o brasileiro Dr. Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados, especialista e mestre em Direito Civil e transparência pública, além de ser um dos principais nomes no combate à corrupção no Brasil, representando o país nos principais eventos sobre o assunto no mundo.

Um dos pontos altos da missão é a participação no Web Summit, a maior e mais importante conferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo, além de contar com diversas visitas técnicas focadas em networking e oportunidades de negócios em uma das mais vibrantes startups-cities da Europa.

Assim como nas edições anteriores, o advogado é presença marcante no evento e tem como objetivo trazer novas startups de tecnologia para o Brasil, além de estar em contato com grandes oportunidades de negócio e networking. "A cada ano, percebemos que a sociedade global se torna ainda mais digital. Esse ano, depois desse longo período de pandemia, percebemos que as novas tecnologias vieram realmente para ficar e mudaram o mundo corporativo. É uma verdadeira transformação social e estamos presenciando essas alterações na infraestrutura, cultura e maturidade digital, pois cada continente e nação vive seus desafios particulares na corrida do ouro digital", explica.

Dr. Jorge Sanchez também irá se reunir com líderes do governo português, em especial o atual Presidente da República Portuguesa: Marcelo Rebelo de Sousa. Na ocasião, levará pessoalmente o livro "O Vírus da Incerteza" que escreveu em parceria com o jornalista João Carlos Borda.

Esse encontro marcará o lançamento internacional oficial do livro. "Escolhemos o Web Summit 2021 para essa divulgação, pois além da grandeza do evento, o livro também retrata a importância da tecnologia nesse momento turbulento que vivemos durante a pandemia. Se não fossem as novas frentes tecnológicas, o mundo corporativo teria entrado em colapso durante esses dois anos", ressalta o escritor.

Importantes veículos de imprensa já destacaram o evento realizado em Portugal. Segundo a Forbes “o Web Summit é a maior conferência de tecnologia do mundo”. Bloomberg o chamou de “Davos para geeks”. E o The Guardian, “Glastonbury para geeks”.

O evento em 2021 deve reunir mais de 1.500 investidores e mais de 100 startups com mostra de seus produtos e serviços, além de oferecer mais de 650 palestras com referências mundiais.

