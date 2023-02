Empreendedorismo digital: o que é, benefícios e como fazer

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O empreendedorismo digital utiliza a internet como principal ferramenta de divulgação e venda de produtos ou serviços, com baixo custo e praticidade. Veja mais!

Em um mundo tão conectado, não é de se estranhar que a internet tenha se tornado um ambiente próspero para o surgimento de um tipo de negócio que já não é tão recente: o empreendedorismo digital.

Os negócios online vêm crescendo exponencialmente, motivados, principalmente, pelo aumento da confiança do consumidor nas compras virtuais. Para quem deseja trabalhar com a internet, esse modelo de trabalho oferece muitas vantagens, mas também é bastante desafiador.

A seguir, vamos saber o que é o empreendedorismo digital, conhecer suas vantagens e elencar dicas de como ingressar neste ramo, atualmente, tão popular.

O que é empreendedorismo digital?

De acordo com pesquisa desenvolvida pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce, os negócios digitais tiveram um faturamento de mais de R$ 2,7 bilhões em 2022 e quase 80% das compras foram efetivadas por dispositivos móveis.

Os dados demonstram o crescimento do empreendedorismo digital no Brasil e fazem ainda mais sentido se levarmos em conta que 90% dos lares brasileiros possuem conexão de internet, segundo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada em 2021. No entanto, o que é o empreendedorismo digital?

Trata-se de um modelo de negócio que utiliza a internet como principal meio para comercializar produtos e serviços. Na grande maioria dos casos, não existem espaços físicos para montagem de estoque, loja física e outros setores comuns de um comércio convencional.

Esse novo jeito de trabalhar nada mais é do que uma adaptação ao atual modelo de vida da sociedade, que utiliza a internet não apenas para se divertir, mas também para adquirir produtos, realizar pagamentos ou otimizar o trabalho já existente.

Como funciona o empreendedorismo digital?

O empreendedorismo digital trata-se de um negócio construído no meio virtual. Logo, seu funcionamento é totalmente online.

Para isso, são utilizados todos os recursos disponíveis, como os marketplaces, as redes sociais, os sistemas de gerenciamento de dados e informações, os aplicativos de trocas de mensagens, e-mail e qualquer outro recurso digital que permita a interação remota entre vendedor e comprador.

As possibilidades de trabalho nesse segmento são inúmeras e abrangem os mais variados tipos de público. Dentre elas, podemos citar:

Comercialização de infoprodutos, como e-books, cursos online, podcasts etc;

Criação de canais no Youtube;

Criação de conteúdo para sites e blogs;

Criação de aplicativos;

Influenciador digital;

Oferta de consultorias e cursos;

Lojas virtuais dos mais diversos ramos, como roupas e acessórios;

Programa de afiliados, responsável pela divulgação de produtos criados por outras pessoas;

entre outros.

Resumindo, basta que o futuro empreendedor digital possua uma habilidade ou uma ideia na cabeça que possa ofertar aos consumidores através da internet e, desta forma, investir no segmento.

Principais benefícios de ser um empreendedor digital

Empreender no digital tem sido a escolha de muitas pessoas e até de negócios já existentes no mundo real, seja por necessidade, por adaptação às demandas do mercado ou por vontade de criar um jeito diferente de trabalhar.

Essa busca se fortalece ainda mais com as vantagens decorrentes do trabalho online. A seguir, confira alguns dos muitos benefícios do empreendedorismo digital:

Baixo custo

É muito mais econômico empreender na internet do que montar e gerenciar um negócio convencional. Dependendo do ramo escolhido, o que o empreendedor vai precisar para desenvolver o seu trabalho é uma rede de internet estável e um computador ou, até mesmo, o próprio celular, além de prestar um serviço de qualidade, obviamente.

Aprendizado rápido

Existem vários cursos e dicas disponíveis na internet voltados para empreendedores iniciantes, o que exclui a exigência de experiência prévia no mundo dos negócios. Em pouco tempo e com dedicação, você consegue transformar seu conhecimento em excelentes resultados.

Baixo investimento para começar

Não é preciso montar ou alugar um espaço físico para criar um negócio digital e toda a gestão pode acontecer da sua casa, com internet pessoal e demais recursos já existentes no dia a dia.

Alcance significativo de pessoas

A internet não tem barreiras e essa é uma das melhores características do empreendedorismo digital. Um empreendedor online pode ter clientes de qualquer lugar do Brasil e do mundo sem precisar sair do local onde mora.

Flexibilidade de rotina

Flexibilidade também é um diferencial do empreendedorismo digital e é o grande responsável por atrair e fidelizar novos adeptos. Afinal, o trabalho pode ser feito de qualquer lugar, a qualquer hora e em sintonia com outras tarefas já incluídas na rotina do empreendedor, como um emprego convencional, uma faculdade ou uma viagem, por exemplo.

Potencial de crescimento

Como vimos, os negócios online estão se expandindo rapidamente devido a um mundo cada vez mais conectado e ávido por novidades. A tendência, portanto, é de que o empreendedorismo digital se torne ainda mais relevante, vantajoso e próspero, com um excelente retorno financeiro.

Como se tornar um empreendedor digital?

Agora que você já sabe o que é e conhece as vantagens do empreendedorismo digital, que tal conferir algumas dicas para investir nesse ramo com muito mais propriedade, segurança e menos riscos? Confira o que selecionamos para você:

Planeje o financeiro

Tudo bem que não é necessário um alto investimento para começar a empreender no digital, mas isso não exclui a necessidade de se planejar financeiramente. Afinal, você deseja ter lucros com a nova empresa, não é verdade?

Então, precisa listar de forma clara o quanto deve investir, o quanto de lucro terá e em quanto tempo isso vai acontecer. Vale lembrar que esse mercado é muito vantajoso, mas exige dedicação e tempo para render bons frutos.

Escolha o modelo de negócio

O modelo de negócio é uma espécie de resumo da sua futura empresa. Nele, você deve listar:

O seu objetivo com aquele empreendimento;

As pessoas que deseja atingir;

A forma de chegar até essas pessoas (quais redes sociais vai adotar, por exemplo);

De que forma o seu trabalho será executado;

Como e quanto serão os investimentos em produtos, serviços e estrutura;

Quanto irá ganhar com aquele trabalho, dentre outros detalhes.

Avalie os nichos do mercado

Como você viu, existe uma infinidade de negócios digitais e você precisa escolher aquele onde pretende atuar. É o que chamamos de nicho de mercado. Você pode optar por preencher uma necessidade ainda não atendida pelas empresas existentes ou, quem sabe, melhorar essa oferta.

Desenhe seu público-alvo

O público-alvo se refere ao consumidor que precisa daquele serviço ou produto que você vende. Resista à ideia de vender para todo mundo. Segmente os seus clientes, saiba onde encontrá-los e defina uma estratégia de marketing para se relacionar com eles.

Entenda a concorrência

Saber como a concorrência está trabalhando também faz parte de um bom planejamento. É através dessa observação que você vai identificar diferenciais que poderão ser incorporados no seu negócio ou pontos fracos que precisam ser corrigidos.

Monte seu negócio

Depois da parte burocrática e operacional, é hora de colocar a mão na massa e tirar o seu negócio do papel. Comece a pôr em prática o que foi planejado, estruturando a sua divulgação e alimentando as redes sociais da empresa.

Caso opte por uma loja virtual, é o momento de criá-la pensando em torná-la, ao mesmo tempo, prática, atraente e intuitiva, o que vai facilitar a navegação do seu cliente.

Invista em divulgação

Por fim, temos a divulgação, indispensável para fazer o seu negócio chegar ao maior número possível de pessoas e, principalmente, ao seu público-alvo. A dica é apostar em anúncios patrocinados e segmentados, além da criação de conteúdo com foco em SEO (Search Engine Optimization) para que a sua loja seja encontrada nas páginas dos buscadores, como o Google.

Use a sua criatividade e torne-se um empreendedor digital

Está pronto para ser um empreendedor digital de sucesso? Com uma ideia na cabeça, uma dose de criatividade, bastante dedicação e um bom planejamento é possível alcançar posições invejáveis dentro do universo online.

O empreendedorismo digital já deixou claro que veio para ficar e deve se aperfeiçoar e se diversificar com o tempo, mas sempre com foco em crescimento. E para aproveitar todas essas transformações como oportunidades no seu negócio, você pode contar com a Omie e com o seu sistema de gestão totalmente online. Acesse e saiba mais funcionalidades!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.