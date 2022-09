Entenda a influência de Anitta na política

Apoie o 247

Recentemente, a cantora Anitta declarou seu apoio ao ex-presidente Lula na eleição presidencial de 2022 e o anúncio foi postado em sua página no Twitter, onde a artista acumula 17,6 milhões de seguidores.

Embora seja a primeira vez que Anitta declara publicamente apoio a algum candidato à presidência, a cantora é a terceira personalidade com mais influência política no Brasil, segundo o jornal O Globo.

O interesse de Anitta pela política brasileira começou durante a quarentena, quando a cantora começou a dedicar seu tempo para estudar e aprender mais sobre o assunto e encorajar os seus seguidores a fazerem o mesmo.

Ainda nas redes sociais, Anitta se juntou a outros artistas como Bruna Marquezine, Juliette e Zeca Pagodinho para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), houve um aumento de 31% no número de jovens de até 17 anos que tiraram seu título após a campanha.

Com essa campanha, Anitta testou sua influência política e agora está fazendo movimentos mais estratégicos, como pautar o debate político e mobilizar pessoas que votariam em branco ou nulo a apoiarem o ex-presidente Lula.

Espera-se também que Anitta traga os isentões para o lado do Lula, como outros influenciadores e portais de fofocas que não queiram publicar seus próprios posts de apoio ao candidato, mas que se sintam confortáveis em repostar os comentários da cantora de apoio ao líder petista.

Mas embora Anitta esteja apoiando o petista nessa eleição, a cantora havia mencionado meses atrás que gostaria de um candidato que trouxesse algo novo para o Brasil. “A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições.”, publicou a cantora pelo Twitter.

O pré-candidato à presidência comemorou o apoio da cantora pelas redes sociais junto a seus apoiadores. “Vamos juntos envolver o Brasil”, declarou Lula fazendo menção ao hit Envolver que atingiu uma marca histórica no Spotify.

“A Anitta tem e sempre teve um poder de influência muito grande e como figura pública, ela emite suas opiniões de modo muito decidido. Podemos conhecer um pouco da personalidade dela no documentário ''Anitta: Made in Honório'', comenta Luis Felipe Andrade do portal Late Night Streaming.

O pedido pela legalização da maconha

Durante uma live no Instagram, Anitta voltou a testar seu poder de influência, desta vez pedindo para que, se eleito, Lula descriminalize o uso recreativo de maconha. O pedido foi ironizado pelo atual presidente Jair Bolsonaro que, em contrapartida, reconheceu o poder de influência da cantora.

Segundo texto do eventual novo plano de governo de Lula, não haverá pauta para tratar da legalização da maconha ou qualquer outra droga, pois o foco será a redução de riscos, prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Outro ponto do plano de governo é que o atual modelo de combate ao tráfico de drogas será substituído por uma estratégia de desarticulação dessas organizações criminosas, com base em investigação e inteligência.

