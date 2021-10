Entenda as razões pelas quais 4 bilhões de pessoas ainda estão offline

Apoie o 247

O mundo deu mais um pequeno passo para se tornar totalmente conectado em 2017. Estima-se que aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas agora estão online, contra 3 bilhões em 2018, de acordo com um novo relatório publicado pelo Facebook. Mas isso significa que mais 4,1 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, estão sem qualquer conexão com a Internet.

Há um estudo de conectividade global, plataformas digitais mais famosas do mundo como Instagram e Facebook identificaram quatro barreiras principais que continuam a manter o ambicioso plano da UIT fora do alcance e destaca as maneiras como podemos superar esses desafios. Como aponta o relatório: “Essas barreiras não surgem isoladamente, nem podem ser tratadas isoladamente. Elas funcionam como um cluster, cada uma afetando as outras”.

Disponibilidade

A disponibilidade da Internet depende da capacidade das pessoas de acessarem a Web por vários meios diferentes, incluindo conexões com fio, sem fio ou via satélite. Apesar das várias maneiras de obter uma conexão com a Internet, a cobertura continua limitada para muitos.

As conexões de rede móvel ajudaram a fechar a lacuna de disponibilidade. Até 96% da população mundial tem, em teoria, algum acesso a uma rede 2G, mas essa tecnologia cobrirá apenas a conectividade de dados básicos. Pelo menos 1,6 bilhão de pessoas não têm acesso a 3G ou 4G.

Não é de surpreender que a falta de melhor acesso aos dados seja amplamente econômica.

Um serviço confiável a um custo razoável permanece fora do alcance de muitos. Mudar isso levou a um cenário do ovo e da galinha para os prestadores de serviços. Para criar uma rede mais confiável, os provedores teriam que investir em uma infraestrutura nova e melhor. Também há custos significativos na manutenção de uma arquitetura de rede móvel rural. Um investimento tão significativo exigiria um retorno que no momento é improvável. Além de ter uma renda relativamente baixa, as populações dessas regiões apresentam uma demanda bastante baixa por serviços online, em parte porque não vêem o que a Internet pode fazer para enriquecer suas vidas.

Um site de conexão remota pode custar duas ou até três vezes o que custa em áreas urbanas, onde o retorno sobre o investimento também seria maior devido ao aumento da demanda.

Acessibilidade

A renda continua sendo uma barreira importante para muitos acessarem a internet. O preço dos dados, junto com o custo de propriedade de um dispositivo, carregador e outros acessórios, faz parte do que mantém as pessoas offline.

A renda continua sendo uma barreira importante para muitos acessarem a internet. O preço dos dados, junto com o custo de propriedade de um dispositivo, carregador e outros acessórios, faz parte do que mantém as pessoas offline.

Apesar da grande diferença de consumo entre as nações em desenvolvimento e as desenvolvidas, o custo do consumo é exatamente o oposto. Em média, uma pessoa que vive em um país em desenvolvimento gasta pouco menos de 4% de sua renda mensal com despesas de Internet. Pessoas que vivem em países desenvolvidos gastam metade desse valor. Nos extremos do espectro, alguém que vive no Reino Unido gasta apenas metade de sua renda na Internet, enquanto na Nigéria pode chegar a 7%.

A tecnologia em constante aperfeiçoamento e melhorias constantes na receita global ajudarão a dar continuidade a essa tendência, mas modelos de negócios inovadores também podem ajudar a acelerar esse processo.

Relevância

Embora os que vivem nos países desenvolvidos muitas vezes pensem na Internet como um assassino de tempo, muitos nos países em desenvolvimento não conseguem ver a relevância de ficar online. Para tornar a web relevante para eles, ela precisaria ser útil, identificável e acessível.

Enquanto outras pessoas, já ganham a vida no digital, usando o tráfego orgânico ou pago como renda, alcançando a liberdade geográfica, financeira e de tempo.

Prontidão

Todos os três desafios podem ser superados. Poderíamos um dia ver a internet disponível para praticamente todas as pessoas no mundo. Mas quando isso acontecer, eles estarão prontos para isso? Existe um desafio para garantir que as pessoas tenham as habilidades, compreensão e aceitação cultural / social da Internet.

Embora não haja uma maneira concreta de vincular os dados existentes à 'alfabetização na Internet', existem alguns desafios óbvios.

Chegando a 2022

Os objetivos da ITU não são irrealistas, mas requerem uma ação contínua por parte de muitas partes interessadas. Se tantos desafios forem enfrentados nos próximos anos, serão necessários esforços da indústria privada, governos, organizações sem fins lucrativos e iniciativas lideradas por cidadãos para atingir um objetivo comum. Por meio do compartilhamento, aplicação e revisão das melhores práticas, é possível imaginar um mundo verdadeiramente conectado.